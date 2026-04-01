愛回家｜Bonnie阻金城安娶李莫仇 「安Bon」戀鋪路復合 網民集氣

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《愛·回家之開心速遞》的經典CP「安Bon戀」自從分手後，不少觀眾都大嘆可惜，更直言完全失去追劇動力！不過最近劇情似乎峰迴路轉，為金城安（周嘉洛飾）與Bonnie（林凱恩飾）復合鋪路。最新發展更是安仔為了幫Bonnie撇清關係，竟然鬧出大烏龍，要與李莫仇（張詩欣飾）結婚？這個神級反轉劇情即時引起網民熱烈討論，難道「安Bon」真的要回來了嗎？

Bonnie見家長遇阻力 未來奶奶嫌棄舊情

劇情講述Bonnie終於可與男友蔥頭的媽媽見面，怎料對方竟然就是嫻姐（王綺琴飾）。本以為是熟人會順利過關，意想不到嫻姐一開口就要求Bonnie與蔥頭分手！原來嫻姐一直覺得Bonnie與前度男友金城安糾纏不清，對她的印象極差。這位「未來奶奶」的強烈反對，即時為Bonnie的新戀情亮起紅燈，亦令她與安仔之間的關係再次成為焦點，極具戲劇性。

金城安為證清白出絕招 劇情暴走娶李莫仇

為了幫前女友Bonnie洗脫嫌疑，讓嫻姐相信他們已經一刀兩斷，金城安可謂出盡法寶。怎料事情越鬧越失控，安仔在片場撞見嫻姐，本想避嫌卻事與願違，最後為了證明自己清白，竟然演變成要與「大小姐秘書」李莫仇結婚！這個荒誕又震撼的劇情發展，令不少觀眾看到目瞪口呆。究竟安仔是真心為了Bonnie，還是另有內情？而Bonnie亦似乎察覺到事有蹊蹺，令這段三角關係更加撲朔迷離。

網民集體回憶湧現 期待安Bon復合救收視

「安Bon」有望復合的消息一出，即時引爆網民熱烈討論，不少已棄劇的觀眾都表示準備回歸！網民紛紛留言表示「安仔Bonnie復合才能拯救低迷的收視」、「今集好多人會好鍾意！」、「自從安Bon分手就沒看了！如果還能看到他們復合，可能會有興趣回來追劇」。有觀眾心水清留言：「唔通隻龍叫小BON係復合的伏筆???」更有人激動表示「唔通安bon真係喺返埋一齊？好期待」、「Bonnie 和安仔舊情復熾指日可待！蔥頭應該會自動退出離開香港，在《愛回家》故事裡面慢慢消失！其實安仔和Bonnie 復合都係大勢所趨徇衆要求！」不過亦有網民陷入兩難：「想安Bon復合又不想蔥Bon分手呀！可不可以將Bonnie劈開兩半？」看來這段三角戀已成功牽動著觀眾的心！

愛回家 周嘉洛 蔥頭帶Bonnie見媽咪，卻被指與前男友安仔藕斷絲連。（圖片來源：TVB）
蔥頭帶Bonnie見媽咪，卻被指與前男友安仔藕斷絲連。（圖片來源：TVB）
愛回家 周嘉洛 蔥頭媽咪叫Bonnie離開蔥頭。（圖片來源：TVB）
蔥頭媽咪叫Bonnie離開蔥頭。（圖片來源：TVB）
愛回家 周嘉洛 安仔與李莫仇扮情侶，希望釋除蔥頭媽咪的疑慮。（圖片來源：TVB）
安仔與李莫仇扮情侶，希望釋除蔥頭媽咪的疑慮。（圖片來源：TVB）
愛回家 周嘉洛 安仔與李莫仇假戲真做，在教堂結婚！（圖片來源：TVB）
安仔與李莫仇假戲真做，在教堂結婚！（圖片來源：TVB）
愛回家 周嘉洛 李莫仇為嫁安仔，將Bonnie鎖入廁所。（圖片來源：TVB）
李莫仇為嫁安仔，將Bonnie鎖入廁所。（圖片來源：TVB）
愛回家 周嘉洛 安仔為了Bonnie，忍痛娶李莫仇。（圖片來源：TVB）
安仔為了Bonnie，忍痛娶李莫仇。（圖片來源：TVB）
愛回家 周嘉洛 為了Bonnie，安仔自我犧牲娶李莫仇。（圖片來源：TVB）
為了Bonnie，安仔自我犧牲娶李莫仇。（圖片來源：TVB）
愛回家 周嘉洛 Bonnie最尾一刻趕到，阻止婚禮。（圖片來源：TVB）
Bonnie最尾一刻趕到，阻止婚禮。（圖片來源：TVB）
愛回家 周嘉洛 Bonnie知到安仔為她犧牲，怒撕安仔與李莫仇的結婚證書。（圖片來源：TVB）
Bonnie知到安仔為她犧牲，怒撕安仔與李莫仇的結婚證書。（圖片來源：TVB）
愛回家 周嘉洛 滕麗名才是Big boss！（圖片來源：TVB）
滕麗名才是Big boss！（圖片來源：TVB）
愛回家 周嘉洛 蔥頭看在眼裏，Bonnie同安仔係「有啲嘢」！（圖片來源：TVB）
蔥頭看在眼裏，Bonnie同安仔係「有啲嘢」！（圖片來源：TVB）
愛回家 周嘉洛 有網民亦好鍾意蔥頭和Bonnie這一對cp。（圖片來源：TVB）
有網民亦好鍾意蔥頭和Bonnie這一對cp。（圖片來源：TVB）
愛回家 周嘉洛 被老友圍攻，默契十足！（圖片來源：TVB）
被老友圍攻，默契十足！（圖片來源：TVB）
愛回家 周嘉洛 安仔與Bonnie在片場打鬧，蔥頭看在眼裏，深知安仔才能令Bonnie開心。（圖片來源：TVB）
安仔與Bonnie在片場打鬧，蔥頭看在眼裏，深知安仔才能令Bonnie開心。（圖片來源：TVB）
愛回家 周嘉洛 蔥頭看到Bonnie與安仔一起時笑得開懷，心裏似有想法。（圖片來源：TVB）
蔥頭看到Bonnie與安仔一起時笑得開懷，心裏似有想法。（圖片來源：TVB）

圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

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