愛回家｜Bonnie阻金城安娶李莫仇 「安Bon」戀鋪路復合 網民集氣
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《愛·回家之開心速遞》的經典CP「安Bon戀」自從分手後，不少觀眾都大嘆可惜，更直言完全失去追劇動力！不過最近劇情似乎峰迴路轉，為金城安（周嘉洛飾）與Bonnie（林凱恩飾）復合鋪路。最新發展更是安仔為了幫Bonnie撇清關係，竟然鬧出大烏龍，要與李莫仇（張詩欣飾）結婚？這個神級反轉劇情即時引起網民熱烈討論，難道「安Bon」真的要回來了嗎？
Bonnie見家長遇阻力 未來奶奶嫌棄舊情
劇情講述Bonnie終於可與男友蔥頭的媽媽見面，怎料對方竟然就是嫻姐（王綺琴飾）。本以為是熟人會順利過關，意想不到嫻姐一開口就要求Bonnie與蔥頭分手！原來嫻姐一直覺得Bonnie與前度男友金城安糾纏不清，對她的印象極差。這位「未來奶奶」的強烈反對，即時為Bonnie的新戀情亮起紅燈，亦令她與安仔之間的關係再次成為焦點，極具戲劇性。
金城安為證清白出絕招 劇情暴走娶李莫仇
為了幫前女友Bonnie洗脫嫌疑，讓嫻姐相信他們已經一刀兩斷，金城安可謂出盡法寶。怎料事情越鬧越失控，安仔在片場撞見嫻姐，本想避嫌卻事與願違，最後為了證明自己清白，竟然演變成要與「大小姐秘書」李莫仇結婚！這個荒誕又震撼的劇情發展，令不少觀眾看到目瞪口呆。究竟安仔是真心為了Bonnie，還是另有內情？而Bonnie亦似乎察覺到事有蹊蹺，令這段三角關係更加撲朔迷離。
網民集體回憶湧現 期待安Bon復合救收視
「安Bon」有望復合的消息一出，即時引爆網民熱烈討論，不少已棄劇的觀眾都表示準備回歸！網民紛紛留言表示「安仔Bonnie復合才能拯救低迷的收視」、「今集好多人會好鍾意！」、「自從安Bon分手就沒看了！如果還能看到他們復合，可能會有興趣回來追劇」。有觀眾心水清留言：「唔通隻龍叫小BON係復合的伏筆???」更有人激動表示「唔通安bon真係喺返埋一齊？好期待」、「Bonnie 和安仔舊情復熾指日可待！蔥頭應該會自動退出離開香港，在《愛回家》故事裡面慢慢消失！其實安仔和Bonnie 復合都係大勢所趨徇衆要求！」不過亦有網民陷入兩難：「想安Bon復合又不想蔥Bon分手呀！可不可以將Bonnie劈開兩半？」看來這段三角戀已成功牽動著觀眾的心！
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期