愛回家｜Bonnie阻金城安娶李莫仇 「安Bon」戀鋪路復合 網民集氣

《愛·回家之開心速遞》的經典CP「安Bon戀」自從分手後，不少觀眾都大嘆可惜，更直言完全失去追劇動力！不過最近劇情似乎峰迴路轉，為金城安（周嘉洛飾）與Bonnie（林凱恩飾）復合鋪路。最新發展更是安仔為了幫Bonnie撇清關係，竟然鬧出大烏龍，要與李莫仇（張詩欣飾）結婚？這個神級反轉劇情即時引起網民熱烈討論，難道「安Bon」真的要回來了嗎？