愛回家傷心速遞｜安Bon戀悲劇收場Sad過《蜘蛛俠》結局惹怒全網

《愛回家之開心速遞》迎來結局周，第2,864集金城安與Bonnie的感情線終極走向，引發全城熱議。男方為了拯救女方現任男友「X頭」而挑戰地獄式歷奇考核，甚至同居假扮結婚令愛火重燃。這段長達9年的虐心感情最終並未如觀眾預期般發展，令到抱有期望的觀眾震怒，點名怒斥編劇！