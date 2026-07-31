愛回家之開心速遞結局劇情｜熊家面臨四分五裂危機 龍敢威突發失明！
第2863集劇情｜金城安赴吳旺達假結婚揭極嚴峻後果
來到第2863集劇情，金城安（周嘉洛 飾）與Bonnie意外成為吳旺達合法夫妻，隨即引來牙斬斬以打擊假結婚為名展開兩週嚴密調查。Bonnie為防穿幫正式搬入熊家與金城安展開同居生活，兩人在特訓期間不自覺回想起昔日表白甜蜜時刻。熊家眾人其後驚覺當地法例對假結婚處罰極為嚴苛，金城安為取得特赦權營救在獄中受苦蔥頭只能背水一戰接受歷奇考核。
第2864集劇情｜Bonnie特訓金城安卻突生難以預計變故
劇情發展至第2864集，金城安（周嘉洛 飾）對Bonnie再度萌生心動感覺卻始終不敢宣之於口。蔥頭在獄中持續遭到牙斬斬惡意逼害，金城安必須通過吳旺達歷奇訓練場嚴格考核以獲取首長級官員身分行使特赦權，Bonnie全程陪伴協助特訓卻在考核當日發生突發變故。面對譚道德（陳榮峻 飾）與容儀聯手施壓要求盡快辦理離婚手續，金城安百般推搪拖延時間，最終熊尚善（滕麗名 飾）看穿兒子真正心意並出言相勸。
第2865集劇情｜熊樹根突失蹤潮偉驚見龍敢威暗藏心事
來到第2865集，熊樹根（劉丹 飾）原定將家傳月餅手藝傳授給熊尚善（滕麗名 飾）等人卻波折重重。眾人好不容易夾好時間卻發現熊樹根早已被龍敢威（羅樂林 飾）私下召見，潮偉（袁文傑 飾）察覺事態有異帶領全家直闖龍家大宅探查究竟。龍敢威強留眾人在住所練習製作月餅，其一貫霸道作風令熊家上下難以忍受紛紛離場，唯獨熊樹根看穿老友背後隱藏着不為人知孤獨心事並留步開解。
第2866集劇情｜龍敢威突發失明龍力蓮暗中出手救亡接龍
踏入第2866集，龍敢威（羅樂林 飾）為爭取護眼素獨家代理權不惜親自試藥，卻因隨後飲酒導致短暫失明需要休養一星期。龍力王（李偉健飾）意外得知此事並向白天娥（樊亦敏 飾）洩漏風聲，龍家各房成員隨即放下成見秘密齊集大宅輪流貼身照顧當家。龍敢威成功談妥全線藥品代理合約並派人送交簽署，龍力蓮（林淑敏 飾）偶然發現合約交易銀碼出現重大謬誤，立刻聯同眾人暗中策劃修正行動挽救集團危機。
第2867集劇情｜龍敢威陷極大危機力蓮作出無比沉重犧牲
來到倒數第2867集，接龍集團因海峽封鎖事件面臨極其巨大經濟損失，龍敢威（羅樂林 飾）被迫將百分之二十接龍股權抵押給Ceci借貸救亡。龍力蓮（林淑敏 飾）聯同一眾手足決定不收分文淨身出戶放棄所有股權，卻接連遭遇麻煩事並發現全是由Ceci暗中策劃佈局。面對Ceci企圖吞併所有股份險惡陰謀，接龍集團再度變天陷入前所未有權力真空，龍力蓮為奪回父親一半話語權決定踏上犧牲之路。
第2868集大結局劇情｜熊家齊集大結局揭開眾人最後去向與抉擇
終於迎來第2868集大結局，熊樹根（劉丹 飾）突然性格大變暫停所有日常工作整天狂追劇集，熊尚善（滕麗名 飾）出於擔憂在屋內暗中安裝監控鏡頭。眾人從監控錄像驚見熊樹根接連發生嚴重家居意外，各路人馬立即排除萬難趕回熊家查探究竟，卻在推開家門一刻看見無法預料震撼畫面。最終熊家上下共同作出一個影響深遠重大決定，而熊尚善與龍力蓮（林淑敏 飾）各自創立新公司亦在同日同時迎來開張大吉。
愛回家之開心速遞大結局人物去向｜金城安「為愛成長」展現前所未見成熟擔當
金城安（周嘉洛 飾）在整場吳旺達風波中經歷了堪稱脫胎換骨極大轉變，從以往經常惹禍上身變成願意為拯救好友蔥頭而拼盡全力。面對與Bonnie之間假戲真做且逐漸升溫微妙感情，他在長輩逼迫下依然選擇拖延離婚手續，將內心對愛情執著表露無遺。這場危機不僅引發網民熱烈討論並大讚「廢青安終於大個仔」，更成為金城安踏入社會獨當一面重要轉捩點。
龍力蓮為接龍集團霸氣反擊網民激讚演技大爆發
龍力蓮（林淑敏 飾）在接龍集團面臨分崩離析之際展現出大房長女應有霸氣與睿智，不惜放棄股權甚至作出巨大個人犧牲來保全父親龍敢威（羅樂林 飾）畢生心血。她與各房成員由過往針鋒相對變成暗中聯手對付外敵Ceci，徹底顛覆了觀眾對龍家內鬥刻板印象。不少網民在討論區留言表示「大小姐真係好有型」，而她最終自立門戶與熊尚善同日開設新公司展開事業新階段。
熊尚善展現超強凝聚力引領熊家迎向未來新一頁
熊尚善（滕麗名 飾）在大結局中完美發揮了熊家大腦與精神支柱重要作用，無論是洞悉金城安（周嘉洛 飾）不願離婚真正意圖，還是機警地安裝監控鏡頭察覺熊樹根（劉丹 飾）異狀都展現極高智商。她將原本面臨四分五裂危機熊氏家族重新緊密凝聚在一起，帶領全家人在十字路口作出最重要人生決定。她最終成功自組公司並與龍力蓮同日開張，劇集亦隨着各人找到新去向正式落幕。