愛回家之開心速遞結局劇情｜熊家面臨四分五裂危機 龍敢威突發失明！

《愛回家之開心速遞》由今日起迎來最後6集大結局，金城安（周嘉洛 飾）與Bonnie意外步入婚姻殿堂引發連串風波，接龍集團同時面臨前所未見奪權危機。熊家上下因熊樹根（劉丹 飾）接連發生意外而緊急集合，眾人走到人生十字路口面臨重大抉擇。這場播足9年的好好笑處境劇終於來到大結局，所有角色命運都會有驚人改變！