愛回家｜姚焯菲飾表妹彤彤進駐熊家 熊家3朵金花著黑絲迎戰大陣仗
《愛回家》第2518集 (03/24) 「老就惡晒？」素素、熊若水、熊尚善扮汪阿姐唱《熱咖啡》
今集劇情：熊家眾人一同到特賣場血拼，滿載而歸的「戰利品」卻完全沒有樹根的份兒。樹根被池富當眾取笑，心有不甘，決心要讓眾人記起自己的存在，但屢試屢敗。池富見狀，向樹根示範如何氣勢凌人地指揮子孝，還傳授了一套「發惡秘笈」。樹根依樣畫葫蘆，對家人頤指氣使，甚至提出無理要求。眾人起初勉強配合，讓樹根頗為得意，池富卻慫恿他「趁勝追擊」。樹根變得更加囂張，終於惹怒眾人，樹仁率先反擊。樹根祭出池富教的最後一招「殺着」，卻意外引發意想不到的後果……
主要擔當角色：素素、熊若水、熊尚善扮演阿姐《熱咖啡》！
姚焯菲飾表妹彤彤率先進駐熊家？
睇翻劇情，18歲聲夢小花姚焯菲（Chantel），將會在3月25日第2519集「彤彤來了」正式做主角登場，不過有網民就指她將會在今晚率先入住熊家！
第2519集「彤彤來了」 (03/25) 劇情：金城安花費巨資裝修自己的房間，還添置了不少新設備，卻被樹根勒令與瑞素換房。原來城安的表妹彤彤將從外地來島大留學，並寄宿熊家，樹根決定把最好的房間留給彤彤和瑞素同住。城安被迫「搬遷」，心生怨氣，將怒火轉向初來乍到的彤彤。彤彤抵達後，雖受到熊家熱情款待，卻覺得過於熱情而難以適應。後來，瑞素無意中發現彤彤獨自前來就學背後另有隱情。眾人商量如何幫助彤彤適應，城安卻暗中策劃「搞亂」，希望將彤彤逼走……
姚焯菲自爆1原因拒與周嘉洛做CP
姚焯菲在《愛．回家之開心速遞》中首次亮相於第2483集，Chantel在劇中飾演「金城安」（周嘉洛飾）表妹「彤彤」，初登場已獲觀眾大讚角色青春可愛，與她在現實中的「國民初戀」形象不謀而合。雖然出鏡時間唔長，但已經令唔少網民十分期待姚焯菲之後嘅戲份！而姚焯菲將會於第2519集再出場，屆時仲會有唔少與表哥「金城安」嘅對手戲！
姚焯菲接受訪問時笑言自己一入劇組便被前輩單立文（叔公）改了花名「陳頭」，原來係取其英文名「Chantel」的諧音，十分爆笑！姚焯菲更透露單立文經常調侃她在劇中會與周嘉洛「萌愛意」，不過Chantel就連忙澄清其實只係單立文嘅猜測。不過對於在劇中發展CP關係，姚焯菲就十分抗拒：「唔好啊，太亂喇依家」，並直言自己剛入劇組，而且劇中角色年紀太細，所以一切都要再睇定啲先。