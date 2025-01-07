愛回家「護士」被爆send床照挑釁正印 男方仲係選秀節目人氣選手
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處境劇《愛·回家之開心速遞》中有唔少客串角色，30歲姚琰欣（Bonnie）就正正係其中一位。𡃁模出身嘅姚琰欣有樣有身材，其個人社交平台亦有唔少福利相，風格都頗為大膽！不過姚琰欣早前就被爆出搭上TVB真人騷《我推的野男LIVE!》選手，2人除咗疑發展成SP之外，姚琰欣更被指send床照畀正室挑釁對方……
姚琰欣疑暗撻《我推的野男LIVE!》選手
姚琰欣早前被爆暗撻《我推的野男LIVE!》選手，獲封「激凸ChiLam」嘅29歲鄧家朗（Ron）。爆料者指姚琰欣於去年8月到場觀賞《我推的野男LIVE!》錄影時與Ron認識，而且姚琰欣就算得知Ron已有女友，都繼續與對方接觸，更指2人隨後疑似發展成SP（性伴侶）關係。
姚琰欣被指send床照挑釁SP正室
該爆料者除咗指出姚琰欣與鄧家朗嘅關係外，更指Ron嘅正牌女友去年10月發現男友嘅不忠行為，當時Ron向女友承諾會與姚琰欣斬纜。雖然女友最後選擇原諒鄧家朗，並在節目嘅最後親手製作鮮花送畀Ron，但係爆料者就指姚琰欣隨後就send床照挑釁正印女友，女方更發現鄧家朗曾經嫖妓，令佢死心分手兼想踢爆男方嘅「渣男格」。
姚琰欣 曾出寫真集被封「翻版黃智雯」
姚琰欣（Bonnie）曾改名姚紫茵，現年30歲，身兼演員、模特兒及DJ等身份，擁有36D逼爆身材，初出道時曾因樣貌和無綫花旦黃智雯有幾分相似，而被封爲「翻版黃智雯」。
2012年Bonnie開始客串演出電影同電視劇，分別演出過TVB與ViuTV劇集，2015年曾於電影《有客到》飾演一個被姦屍的女仔而開始為人認識，2016年她更自資6位數字，推出了首本個人寫真集《Bonnie First Fantasy》。2017年，她在ViuTV劇集《賤民20》飾演床戰王宗堯的護士，亦再度引起網民關注。
未能入圍《全民造星4》轉戰亞姐
2021年為參加《全民造星4》，Bonnie努力健身，激減了20多磅，又積極練歌跳舞，希望可以擺脫性感寫真女星形象，可惜最後未能入圍。同年Bonnie又參選了《亞洲小姐競選》，並打入最後八強，根據資料，當時她報稱職業為演員，三圍36D、25、36。
2023年Bonnie重返校園，入讀浸大電影學院，預計將於今年畢業。
撰文：東方新地圖片來源：ig@ig@bonnieyiuu、ig@ron_tang_、ig@tvbplus、ig@bonnieyiuu、新傳媒圖片庫、ViuTV、亞洲小姐2021、ATV、IG@bonnieyiuu