愛回家「護士」被爆send床照挑釁正印 男方仲係選秀節目人氣選手

處境劇《愛·回家之開心速遞》中有唔少客串角色，30歲姚琰欣（Bonnie）就正正係其中一位。𡃁模出身嘅姚琰欣有樣有身材，其個人社交平台亦有唔少福利相，風格都頗為大膽！不過姚琰欣早前就被爆出搭上TVB真人騷《我推的野男LIVE!》選手，2人除咗疑發展成SP之外，姚琰欣更被指send床照畀正室挑釁對方……

