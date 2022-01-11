愛回家｜姜濤變葱頭未算爆 區靄玲化身「無良蔡姐」Mean過真花姐

《愛回家之開心速遞》中由丘梓謙飾演的「葱頭」於2021年5月現身，不少觀眾都視他為惡搞版「姜濤」，唔止打扮相像，就連角色設定、背景、行為、小動作等都不難找到姜濤的影子。而在第1474集中，劇集更加打造了一位疑似是MIRROR經理人花姐的「蔡姐」。