愛回家｜姜濤變葱頭未算爆 區靄玲化身「無良蔡姐」Mean過真花姐
《愛回家之開心速遞》中由丘梓謙飾演的「葱頭」於2021年5月現身，不少觀眾都視他為惡搞版「姜濤」，唔止打扮相像，就連角色設定、背景、行為、小動作等都不難找到姜濤的影子。而在第1474集中，劇集更加打造了一位疑似是MIRROR經理人花姐的「蔡姐」。
文：東方新地｜圖：《愛回家之開心速遞》截圖、姜濤IG
蔡姐霸氣現身用五億賣走葱頭
《愛回家之開心速遞》第1474集嘅劇情大概講到，葱頭因為吸金力太強，令到其經理人公司當正他搖錢樹使到盡成個人殘晒，結果「葱粉」龍力蓮（林淑敏 飾）以及熊尚善（滕麗名 飾）於心不忍，水決定為葱頭抱不平，代他出頭向其經理人「蔡姐」（區靄玲 飾）提出解約。豈料蔡姐獅子開大口，向二人索價5億解約費，絲毫不念舊情！結果龍力蓮以及熊尚善決定發放假消息黑材料去抵毀葱頭令他的形象嚴重受損，驅使蔡姐可以放生葱頭。
區靄玲在《愛回家之開心速遞》有四個角色
有睇開《愛回家之開心速遞》嘅觀眾都知道，劇組出名環保，同一名演員，尤其是客串演出的，有很多都在劇集中擔任過兩個或以上嘅角色。而區靄玲亦都係其中之一！她曾經在第54集飾演熊樹根、池富嘅師妹、第417集入面飾演找錢祥嘅太太，喺第888、983集亦都以熊尚善之競爭對手「白富美」嘅身份現身，加埋今次嘅「蔡姐」，總共4度以唔同角色登場。
區靄玲因羅浩楷而退出娛樂圈
其實區靄玲在TVB亮相已經超過10年，現時63歲的她在1983年已參加亞洲電視第一期藝員訓練班出身，不過好快就北上發展，拍咗一部電影就轉咗行做保險，直至2010年左右才重返娛樂圈。其實她當年之所以息影，是因為她的前男友羅浩楷與她分手後將她的內衣展示給雜誌社，從而令她形象插水，先有亞視不與她續約，就唱片夢亦頓時告吹，最後最好黯然退出轉投保險界。