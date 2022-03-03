愛回家｜張強原來最愛偷窺Rebecca！ 黃耀煌入行12年 戶口曾僅剩$47
張強原來係「偷窺狂」！
在第1522集的劇情「控制狂女友」中提到，Rebecca非常緊張自己會失去另一半，所以處處控制住張強，包括電話中的個人私隱和聊天記錄。但有一次Rebecca更過份到向一份張強的「小妹妹粉絲」示威，在Rebecca向對方宣示主樣之際，卻被張強發現，場面尷尬。然而，最後張強亦選擇去原諒Rebecca，並提出Rebecca是因為緊張自己才會做出過份行為，還向Rebecca承諾只會愛她一個，真係聽到骨都痺埋！但最可怕的原來並非Rebecca，反而是做保安的張強。話說該集最尾的一段戲就提到，張強在監視室內透過保安攝影機監察住Rebecca的一舉一動，而且看得非常專心，一副樂在其中的樣子，原來真正的「偷窺狂」正是張強本身！
黃耀煌入行12年
其實黃耀煌入行至今已經達12年。中學畢業之後，他曾到過髮型屋工作，及後看見TVB藝員訓練班招募的廣告，在毫無包袱下成功入選成為第24期無綫電視藝員訓練班的學員，同屆同學例如有朱敏瀚、李君妍及石天欣等。
高峰時月入逾$50,000、但存款僅$47元
黃耀煌曾在接受訪問時表示入行後機會不少，雖然都是一些路人甲乙丙丁，但密食當三番經常爆show，更曾試過一個月入逾5萬元！然而一代新人勝舊人，他的路人甲乙丙丁又被一些費用比他便宜的新人取代，人工縮水靠積蓄維生，更直言試過銀行戶口僅剩$47元，心灰意冷。
為生活做副業
入行初期浮浮沉沉苦無上位機會，黃耀煌只能打工賺錢，曾經做過倉務員、亦試過「出席」一些沒有報酬的活動去「逗利巿」賺生活費。直至近年，黃耀煌演出機會慢慢增加，收入多了，去年就與友人一起開設計公司，同時為他帶來一筆穩定收入。不過他表示，他最喜歡的還是演戲，收入再低、再辛苦仍會繼續堅持下去，期待會有成功的一天。
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