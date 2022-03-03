愛回家｜張強原來最愛偷窺Rebecca！ 黃耀煌入行12年 戶口曾僅剩$47

無綫（TVB）處境劇《愛回家之開心速遞》一向都盛產螢幕CP，繼盛傳張景淳因遲到被暫別劇組令他與呂慧儀合組的「龔水CP」被消失後，又再有周嘉洛與林凱恩「安Bon戀」分手。好在劇組最近就安排咗一位「小鮮肉」畀Rebecca（沈可欣飾），佢就係喺劇入面做保安嘅張龍（黃耀煌飾）喇，共譜一對趣味十足嘅姊弟戀！