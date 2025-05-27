愛回家｜「怪雞Fanny」張盈悅外貌突變竟撞樣蔡思貝 被網民追問去向以8字回應
《愛回家》張盈悅獲「二太」補祝生日
在幕前消失了近4個月的張盈悅，再度引起網民關注，事源上月21日是張盈悅的生日，近日她就在小紅書分享「二太」蘇恩磁為她補祝生日的合照，並寫道：「星期五晚有個約會，成日熱朱古力扮咖啡 #周末愉快」
冇戴眼鏡被誤以為是蔡思貝
不過因為相中張盈悅冇戴眼鏡，有不少網民表示認不出她，有網民更誤會她是「二太」的女兒，有網民就話以為她是蔡思貝，亦有網民指她撞樣王敏奕！
網民勁讚靚女「好pure好true」
其實自離開《愛回家》，脫離了「怪雞Fanny」的形象後，張盈悅已po過不少靚女相，網民都大讚她「瘦了很多，美」、「原來你不戴眼鏡，這麼漂亮」等，亦有網民讚她「幾GFable」、「好pure好true」。
網民關心去向張盈悅以8字回應
除了外貌上的變化，網民她對未來的動向也十分關注，有網民問她：「其實你去左邊啊？」張盈悅亦有搞笑回應：「喺你眼前囉。」有人再說：「她好像離開TVB了。」張盈悅即回答：「我係TVB嘅員工嚟㗎。」認證仍未離巢。
「怪雞Fanny」讓位畀金城安？與Terry愛情線被消失
「怪雞Fanny」與「龍力王Terry」之間的感情線一直受到觀眾喜愛，但因為「大小姐龍力蓮」的棒打鴛鴦，令兩人的關係遲遲未能得到進一步發展，到今年1月，大小姐安排Fanny去英國陪Philip仔讀書，以此來拆散她和Terry。
「大小姐秘書」職位被金城安取代
隨著Fanny離開，其「大小姐秘書」的職位竟被金城安（周嘉洛飾）取代，更令人擔心Fanny會從此被消失，與Terry愛情線又冇下文。不過張盈悅已就此回覆媒體，否認離巢，並強調未來的發展仍需依賴劇情安排。
「離家」即曬性感新相疑為拍正劇洗底
張盈悅在《愛回家》飾演「怪雞Fanny」時經常要扮醜出鏡，現在「離家」即回復靚樣，曬出了一輯穿著低胸吊帶短裙的新相，獲網民大讚愈來愈索，並猜測她正努力洗脫「怪雞Fanny」的醜女形象，為未來拍正劇做準備。
張盈悅 美國音樂及戲劇學院畢業
現年26歲的張盈悅是2020年香港小姐競選的15強之一，並畢業於美國音樂及戲劇學院。她在加入TVB後，先後參與多部作品，最終在《愛回家》中獲得了重要角色。雖然剛開始時演技曾被批評浮誇，但隨著劇情發展，她與Terry的感情線獲得了觀眾的讚譽。