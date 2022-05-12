龔燁回歸及時？《愛回家》收視狂跌惹熱議 粉絲歸納5大死因爭住獻計
《愛回家》周日收視跌到16點 網友：冇動力再追
《愛回家》粉絲在社交網開post討論收視暴跌一事，「跌到16點收視，同《聲生不息》差唔多，呢個幾月好多劇情都夾硬嚟，已經冇動力再追。」引來網友大表同意及熱烈討論，留言指《愛回家》過去平均廿多點收視，現在的確「跌得勁過股市」，網友們更紛紛列出多個《愛回家》收視狂跌原因，並爭住獻計！
1.一星期播足七晚
有網友指一星期播足七晚「觀眾冇得抖」之餘，台前幕後亦缺乏空間去改善劇集質素，因此提議無綫應該將《愛回家》改回在星期一至五時段播放，周六、日畀大家抖吓，好讓劇組有時間及空間去創作。
2.編劇冇晒貨
不少網友都投訴近三個月來《愛回家》劇情都「無質素到趕客」，更直指「編劇冇晒貨」、「笑劇變估劇情，實在奇怪」、「有D劇情好不切實際，完全無可能」等，網友們更紛紛向編劇提出不少建議，包括「寫番安仔同Bonnie復合」、「多D丹爺同雷公戲份收視應該會好啲」、「可以查番邊個買凶殺龍景風」等等。
3.疫情緩和 「報仇式」出街食飯
網友認為近日疫情緩和，巿民都「報復式」出街消費，尤其母親節當日（8日）「個個都出去食飯」，少人留家睇電視，所以收視下降實屬正常現象。
4.好多角色失蹤
網友指很多《愛回家》的角色都「被失蹤」，直言：「舊人好多無晒」、「依家來來去去不是熊家，便是龍家」、「大小姐同大龍生好似變咗主角咁」等等，缺乏吸引力。
5.呂慧儀把聲好煩
雖然「龔水戀」有不少支持者，認為「有龔水肯定會多番觀眾」，但原來亦有不少網友對飾演熊若水的呂慧儀表示反感，直言：「佢把聲好煩」、「佢嗰條線好唔掂，最唔想睇」、「呂慧儀做主角嗰集，我就轉台或者出街食飯好過」等等。不過有不少網民恨睇「龔水CP」，周一（9日）龔燁（張景淳飾）回歸，能否令《愛回家》收視力挽狂瀾，等睇下周宣布的收視就知道﹗
三台收視報告
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