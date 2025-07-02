愛回家｜Elaine李芷晴獲老闆賞識做瑜伽褲代言人 著住返工惹男同事狂望
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今晚TVB劇集《愛回家之開心速遞》第2589集「怪我過分美麗」將播出一個關於職場穿著和女性自主權的有趣劇情。劇中將會看到李芷晴以全新造型登場，她飾演的Elaine因為獲得瑜伽褲代言人的機會，需要穿著瑜伽褲上班，而這個特別的造型安排立即成為劇集的一大看點。
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李芷晴成瑜伽褲代言人
李芷晴在劇中飾演的Elaine因為衣著品味獲得老闆賞識，對方主動邀請她擔任品牌的瑜伽褲代言人。而這個商業機會對Elaine來說是意外之喜，但同時也帶來了新的挑戰。老闆要求她必須穿著瑜伽褲上班作為宣傳策略，這讓李芷晴有機會在劇中展現不同以往的造型風格。
職場瑜伽褲造型引發男同事關注
然而當李芷晴以瑜伽褲造型出現在辦公室時引起軒然大波，立即吸引了眾多男同事的目光。他們紛紛投以「鑑賞」的目光，這種反應讓整個辦公室的氣氛變得微妙。
壯哥挺身而出保護Elaine
面對男同事們對李芷晴瑜伽褲造型的過度關注，壯哥（焦浩軒飾）看不過眼，認為Elaine會因此蝕底。他決定要想辦法保護她，避免她在職場上受到不必要的困擾。壯哥的保護行動將會如何展開，以及他會採取什麼具體措施來幫助李芷晴，成為今晚劇情的重要看點。
女神配對計劃人氣持續爆燈
現實中的李芷晴最近在《女神配對計劃》中表現同樣引人注目。李芷晴作為五位女參加者之一，身高173cm的她總共有六次戀愛經驗，坦言自覺是「戀愛腦」。節目中她拒絕了同為TVB藝人周嘉全的表白，引發網民熱議。有網民認為她太絕情，但也有人支持她的真實反應，認為愛情不能勉強。雖然日前她在第四集預告中只出現了13秒，但依然瞬間引爆網絡熱話。32歲的李芷晴穿上純白色低胸小禮服後仙氣滿瀉，加上超長美腿及相當Gfable的清澈純真表情，獲網民熱捧為「TVB第一靚女」。
圖片來源：IG@tvbcomhk、IG@step_bystep資料或影片來源：原文刊於新假期