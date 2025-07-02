愛回家｜Elaine李芷晴獲老闆賞識做瑜伽褲代言人 著住返工惹男同事狂望

今晚TVB劇集《愛回家之開心速遞》第2589集「怪我過分美麗」將播出一個關於職場穿著和女性自主權的有趣劇情。劇中將會看到李芷晴以全新造型登場，她飾演的Elaine因為獲得瑜伽褲代言人的機會，需要穿著瑜伽褲上班，而這個特別的造型安排立即成為劇集的一大看點。