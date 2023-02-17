《愛回家》成無綫索女集中地 至少25位港姐曾參演 求其一個角色都中標
《愛回家》雲集多位港姐 80年代港姐也有演出
《愛回家》港姐1.林淑敏憑「大小姐」奪角色獎
劇中演「大小姐」一角的林淑敏於2000年參加《香港小姐》並獲得「網上最奪目小姐」獎項，但是她當年沒有入行發展而到日本電視台做幕後，直至2002年才加入TVB，而林淑敏亦憑角色開始入屋，更因角色而奪得最佳女配角一獎。
《愛回家》港姐2.呂慧儀傳出戲假情真
「長腳蟹」呂慧儀於2006年參加《香港小姐》並獲得季軍而入行。在《愛回家》中飾演熊若水，與龔燁的感情線深受一眾觀眾喜愛。
《愛回家》港姐3.蘇韻姿被飛出劇組
蘇韻姿於2016年參加《香港小姐》而入行，當年只獲殿軍無緣入三甲。讀完演藝進修班後便加入《愛回家》劇組，不過，最近有傳因工作態度欠佳而被飛出劇組，暫時未知何時回歸。
《愛回家》港姐4.林凱恩曾被投閒置散
在劇中飾演譚道德夫婦的女兒，與金城安、蔥頭有感情線發展的林凱恩，於2015年為了彌補母親想選港姐的遺憾而參選港姐，當年奪得「友誼小姐」一獎而入行，不過，早前又被指飛出劇組，但經一班演員求情，終可回到劇組繼續拍攝。
《愛回家》港姐5.古佩玲由閒角成常駐角色
2019年港姐季軍古佩玲，早前在《愛回家》中除了客串飾演朱凌凌的大學同學「武淺靜」外，現在更以申瑞素（June）成為劇集的重要人物，主要演出天才聯盟補習社支線的劇情。
《愛回家》港姐6.葉蒨文與吳偉豪感情線惹關注
葉蒨文於2016年參加港姐入行，在劇中飾演大學生Candy，葉蒨文由大學生演到天才聯盟補習社的老師，近日與朱凌凌感情線成為網民一眾討論的熱話。
《愛回家》港姐7.李芷晴演接龍員工
2018年落選港姐李芷晴於《愛回家》先後飾演大學新生Fanny、Terry的相親對象，現主演接龍員工Elanie。
《愛回家》港姐8.何沛珈跳性感黑絲舞人氣升
何沛珈於2020年參選《香港小姐》而入行，可惜當年五強止步。在《愛回家》中飾演細龍生女友Luna，因曾著黑絲大跳性感舞而人氣急升。
《愛回家》港姐9.謝嘉怡探親暫別劇組
同樣是2020年參選《香港小姐》而入行的謝嘉怡，當年以大熱姿態奪得冠軍兼最上鏡小姐一獎，在《愛回家》中以接龍集團實習生「呂冠君」一角入屋，但是早前因回鄉探家人而暫時告別劇組。
《愛回家》港姐10.趙希洛演秘書深入民心
2007年參選《香港小姐》的趙希洛加入TVB已有10多年，早年憑《金宵大廈》而奪得最佳女配角一獎後，便加入《愛回家》劇組，除了是龔燁前女友May的身份外，更是大小姐的袐書，而現在則與Ivan有感情線的發展。
《愛回家》港姐11.宋宛穎近日加入即有吻戲
2021年香港小姐冠軍宋宛穎卸任後首次拍劇就是出演《愛回家》劇集，在劇中飾演《渣流灘》美術指導Tiffany，加入劇組沒多久，即被安排向朱凌凌獻出螢幕初吻。
《愛回家》港姐12.張盈悅被嫌屎戲。
2020年落選港姐張盈悅曾赴美國讀戲劇，落選後即加入《愛回家》劇組備受力捧，不過，卻被一眾網民指戲屎浮誇，看來不太有觀眾緣。
《愛回家》港姐13.謝芷倫已離開劇組
謝芷倫2014年參選《香港小姐》，因口才了得而被TVB簽約成藝人，於《愛回家》中飾演大小姐前秘書林美香Mandy一角，但現已告別劇組，未知將來會否回歸。
《愛回家》港姐14.陳偉琪「細龍太是其代表作」
陳偉琪於2011年參選《溫哥華華裔小姐》並奪得亞軍，其後於2013年參選《香港小姐》五強止步，於《愛回家》中飾演細龍太雷珍妮一角而成功入屋，可惜最後因負面新聞而離開劇組，現已更離開TVB發展。
《愛回家》港姐15.樊亦敏憑三太奪最受歡迎電視女角色
近期人氣爆燈的樊亦敏於1991年以20之齡參選《香港小姐》，並獲得「最上鏡小姐」一獎。最近，更憑藉《愛回家》中三太白天娥奪得「最受歡迎電視女角色」一獎。
《愛回家》港姐16.林漪娸飾演富太
1980年參選港姐並奪得第四名的林漪娸在《愛回家》系列第一輯已成為重要一角，現時在《開心速遞》中則以朗拿度妻子的身份登場。
《愛回家》港姐17.何艷娟戲裡戲外同樣富貴
何艷娟於2014年參與《香港小姐》並奪得亞軍而入行，在《愛回家》劇中飾演三太白天娥的女兒。
《愛回家》港姐18.邵珮詩已退出劇組
邵佩詩曾參選2012年《溫哥華華裔小姐》勇奪冠軍、2014年《香港小姐》勇奪冠軍及2015年《國際中華小姐》勇奪亞軍。在《愛回家》中飾演欣欣，曾與Ivan有感情線，但目前已退出劇集。
《愛回家》港姐19.簡淑兒飾演少女時期熊尚善
簡淑兒於2012年參選《香港小姐》入行，在《愛回家》劇中則飾演熊尚善的少女時期，但現已離巢發展。
《愛回家》港姐20.陳熙蕊只得客串戲份
陳熙蕊於2019年參選《香港小姐》並奪友誼小姐一獎，在《愛回家》中曾客串壯的女友，不過現已分手。
《愛回家》港姐21.葉凱茵失蹤一段時間
2002年參選港姐入行的葉凱茵於《愛回家》中演新威龍廣場的前任營運總監Mollie，但後來因不盡責而被解僱，已有一段時間沒有出場。
《愛回家》港姐22.梁敏巧飾年輕版容儀
於2019年參選港姐並10強止步的梁敏巧，於《愛回家》中飾演年輕時期的譚何容儀。
《愛回家》港姐23.梁雯蔚飾演黑寡婦協會成員
在2017年參選港姐5強止步的梁雯蔚，於《愛回家》中飾演黑寡婦協會成員Tiffany。
《愛回家》港姐24.謝采芝一閃即逝
謝采芝同樣在劇中飾演黑寡婦協會成員燕青，而她則是2019年5強止步的落選港姐。
《愛回家》港姐25.王嘉慧做阿壯約會對象
2021年《香港小姐》5強的王嘉慧於劇中飾演接龍集團市場部的職員Gina，並成為阿壯的約會對象。
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