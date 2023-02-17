《愛回家》成無綫索女集中地 至少25位港姐曾參演 求其一個角色都中標

唔講唔知，TVB長壽處境劇《愛•回家之開心速遞》播出至今，已經集郵式有過至少有25位港姐演出！這班港姐演員中，有人依然留守《愛回家》、有人已奪獎帶上光環、有人告別劇組…不知大家又能否記得25個「她」呢？