愛回家｜熊家BB性別曝光！超聲波揭露身體異常恐受歧視大受打擊

今晚（2日）播出的TVB節目《愛‧回家之開心速遞》第2,842集，「龔水CP」將迎來重大考驗！劇情講述熊若水（呂慧儀飾）在接受超聲波檢查時，驚悉腹中BB「龔丸」先天擁有6隻手指，擔心孩子未來會遭受歧視，瞬間崩潰爆喊。老公龔燁（張景淳飾）見狀即時化身暖男，除了溫柔安撫，更自創全新拖手大法，究竟是怎樣的甜蜜舉動能瞬間治癒若水？