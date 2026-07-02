愛回家｜熊家BB性別曝光！超聲波揭露身體異常恐受歧視大受打擊
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今晚（2日）播出的TVB節目《愛‧回家之開心速遞》第2,842集，「龔水CP」將迎來重大考驗！劇情講述熊若水（呂慧儀飾）在接受超聲波檢查時，驚悉腹中BB「龔丸」先天擁有6隻手指，擔心孩子未來會遭受歧視，瞬間崩潰爆喊。老公龔燁（張景淳飾）見狀即時化身暖男，除了溫柔安撫，更自創全新拖手大法，究竟是怎樣的甜蜜舉動能瞬間治癒若水？
今晚劇情超催淚 呂慧儀驚悉龔丸有六指
在今晚播出的《媽媽的第一堂課》中，劇情焦點落在熊若水的情緒巨變上。當她滿心歡喜地進行產檢，卻從超聲波影像中得知「龔丸」有先天性六指時，臉色瞬間煞白，腦中充滿了對孩子未來的憂慮與恐懼，害怕「龔丸」會因此被標籤、受盡白眼。呂慧儀將準媽媽的震驚、傷心與無助演繹得相當到位，隔著螢幕都能感受到她的心碎，場面極度催淚，相信會讓不少觀眾為之動容。
張景淳自創拖手大法 龔水CP患難見真情
面對老婆的情緒崩潰，龔燁再次展現「愛妻號」本色。在若水最脆弱的時候，龔燁沒有一絲猶豫，堅定地站在她身邊，成為她最強大的後盾。為了讓若水釋懷，龔燁更自創了一招全新的「Sweet爆拖手大法」，用實際行動證明無論孩子變成怎樣，他都會與若水共同面對，兩人患難見真情的畫面相當暖心感人。這個全新的甜蜜互動，勢必再為「龔水CP」的愛情故事寫下經典一頁，觀眾絕對不能錯過。
周嘉洛裝假手指搞笑 單手摷四籠點心搶鏡
除了「龔水CP」的感人主線，金城安（周嘉洛飾）亦為劇集帶來大量笑料。為了開解傷心欲絕的若水，安仔施展渾身解數，特意裝上「假手指」，以身作則表演「六指」的各種可能性。他不但大騷「單手摷起四籠點心」的驚人神功，更表演「兩指撩鼻一指撩眼」的無厘頭絕技，場面極度爆笑。值得一提的是，在旁的滕麗名看著嘉洛仔懶勁地表演時，竟忍不住全程偷笑，令整個場口喜感加倍，成功緩和了劇情的沉重氣氛。
網民預告洗版撐龔水：呢啲先係真愛！
預告一出，網民已急不及待準備好紙巾，準備收看今晚的催淚劇情。大家紛紛留言力撐「龔水CP」，「「龔水CP終於有返啲感人線！睇預告都想喊！」、「無論BB點樣，龔燁都喺身邊，呢啲先係真愛！」、「好期待龔燁個拖手大法有幾Sweet！」」。同時，不少人亦表示期待金城安的搞笑演出，「「今晚實睇到又喊又笑！」、「安仔扮六指佬肯定好好笑，周嘉洛真係冇得輸！」」。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期