愛回家｜「鐵面陳」王致狄做億萬駙馬 求婚半年極速做爸爸 愛妻撞樣何芷姍超強背景曝光

《愛·回家之開心速遞》中飾演「鐵面陳」的41歲演員王致狄，去年6月高調宣布求婚成功，未料當時已經雙喜臨門，女兒早已出世。更令人驚訝的是，他的另一半竟是身家逾億的美容集團繼承人，王致狄一躍成為「億元駙馬」，人生劇本比劇中角色更精彩。