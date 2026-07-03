愛回家｜「鐵面陳」王致狄做億萬駙馬 求婚半年極速做爸爸 愛妻撞樣何芷姍超強背景曝光
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《愛·回家之開心速遞》中飾演「鐵面陳」的41歲演員王致狄，去年6月高調宣布求婚成功，未料當時已經雙喜臨門，女兒早已出世。更令人驚訝的是，他的另一半竟是身家逾億的美容集團繼承人，王致狄一躍成為「億元駙馬」，人生劇本比劇中角色更精彩。
好友劉天龍網上爆料揭開榮升爸爸喜訊
王致狄的圈中好友劉天龍去年底在社交平台公開了這個天大喜訊，上載了王致狄與未婚妻Nicole為女兒舉辦百日宴的照片。從照片可見，場地佈置相當用心，氣球、小蛋糕一應俱全，更印有囡囡的可愛照片。身穿灰色西裝的王致狄抱著穿上紗裙的BB女，一家三口溫馨滿瀉，畫面令人感受到這位「鐵面陳」私底下柔情似水的一面。
王致狄親撰長文感謝太太付出令人動容
王致狄其後亦在社交平台分享喜悅，親撰長文表示：「衷心多謝我家人同親朋好友嘅祝福！囡囡百日宴當晚，我哋真係好窩心，感動到忍唔住流咗眼淚……特別要多謝我太太一直以來嘅付出同埋無限嘅愛，為我哋帶嚟咗呢份珍貴嘅禮物。」他更承諾會用一生的愛和努力守護家庭，字裡行間流露出真摯的幸福感，與劇中鐵面無私的形象形成強烈反差。
多倫多大學高材生棄銀行經理職位入行拍劇
王致狄的背景同樣不容小覷，他16歲隻身前往加拿大升學，是多倫多大學經濟系高材生，畢業後曾在當地銀行擔任按揭部經理。2009年為照顧父母回流香港，無心插柳報讀藝訓班入行，近年憑《愛·回家之開心速遞》中大公無私的「鐵面陳」成功入屋。如今他的未婚妻Nicole被指是「協利國際美容集團」繼承人，身家逾億，令王致狄「升呢」成為億元駙馬，事業愛情家庭三線豐收。
網民熱議鐵面陳現實中比劇情更戲劇化
消息曝光後隨即引起網民熱烈討論，有網民留言「鐵面陳現實中嘅人生仲精彩過劇情」，亦有人大讚「放棄加拿大銀行經理嚟拍劇，結果搵到億萬千金，人生贏家」。另有網民表示「睇佢喺劇入面成日黑面，估唔到私底下咁溫柔」，紛紛送上祝福。與此同時，《愛·回家之開心速遞》近日播出第2,843集，劇中鐵面陳與Ma姐的感情線正有突破性發展，現實與劇情同步放閃。
圖片來源：TVB、IG@andywongchitik資料或影片來源：原文刊於新假期