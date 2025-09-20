葉蒨文《愛回家》被消失後首合體周嘉洛吳偉豪｜ 網民激動：遺憾變圓滿！

早前在《愛回家之開心速遞》中無預警被消失的「Candy」葉蒨文，近日竟驚喜與舊拍檔周嘉洛及吳偉豪再度同框，三人重現昔日「島大」的校園情懷，畫面曝光後隨即勾起劇迷的集體回憶。這次世紀合體，究竟是為回歸劇組鋪路，還是另有合作？