葉蒨文《愛回家》被消失後首合體周嘉洛吳偉豪｜ 網民激動：遺憾變圓滿！
廣告
早前在《愛回家之開心速遞》中無預警被消失的「Candy」葉蒨文，近日竟驚喜與舊拍檔周嘉洛及吳偉豪再度同框，三人重現昔日「島大」的校園情懷，畫面曝光後隨即勾起劇迷的集體回憶。這次世紀合體，究竟是為回歸劇組鋪路，還是另有合作？
葉蒨文周嘉洛吳偉豪驚喜同框
原來葉蒨文、周嘉洛及吳偉豪這次難得合體，是為特區政府贊助的節目《好嘢港多啲》拍攝宣傳短片。三人在清水灣科技大學的校舍取景，復刻了劇中經典的校園劇情，葉蒨文再次以「島大校花」的形象示人，而這次的組合更特意飛起了古佩玲飾演的素素等後期加入的角色，完美重現了初代《愛回家》的感覺，讓一眾老觀眾大感懷念。
《好嘢港多啲》介紹香港大專教育
據悉，這次的拍攝內容共有兩集，分別在9月13日及9月20日播出。短片主題是為了宣傳香港的大專教育，內容提及本地有5所大學位列全球百強，而香港的教育競爭力更排在世界第二位。除了上星期播出的「百強大學」主題外，今晚還會播出關於「青年宿舍計劃」的介紹，雖然每集只是數分鐘的短片，但已足以讓忠實粉絲們感到無比興奮。
葉蒨文無預警被消失
葉蒨文與曾展望在《愛回家》中的角色早前雙雙被轟出劇組，劇情未有詳細交代兩人去向便突然消失，引起網民極大迴響及猜測。許多觀眾對於「Candy」的離去感到非常可惜，認為她是劇中不可或缺的靈魂人物之一。因此，這次她能與周嘉洛及吳偉豪這對初代CP再度合作，對粉絲而言意義非凡，彷彿彌補了當初的遺憾。
葉蒨文得體回應《愛回家》「被結婚」事前無收通知 與GM挺身為劇組解釋
《愛回家》Mike和 Candy 哈爾濱「結婚」引不捨 網民回顧葉蒨文7年百變造型
網民洗版留言求Candy回歸
這次的世紀合體影片曝光後，網民反應極為熱烈，紛紛湧入留言區表達激動之情。大量粉絲表示非常懷念三人組，並強烈要求葉蒨文回歸《愛回家》劇組，有網民激動寫道：「估唔到有生之年仲有機會見到🍬📸 CP合體😭 遺憾變成圓滿完完全全彌補返《愛回家》嘅小小缺口！」亦有粉絲懇求：「快啲返去愛回家啦😭😭😭🙏好多人都好想繼續 睇到島大女神 Candy….」可見其角色深受觀眾喜愛。
圖片來源：TVB, sophieysm@IG資料或影片來源：原文刊於新假期