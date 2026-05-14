《愛回家》停拍｜Candy與Mike遭編劇「粗暴移除」 網民翻舊帳揭背後真相
Candy與Mike被踢出《愛回家》並非合約到期
葉蒨文飾演的Candy與曾展望飾演的Mike，堪稱《愛．回家之開心速遞》中最受歡迎的組合之一。Candy每次出場都自帶話題，活潑形象加上高顏值令觀眾追捧，而她與Mike的愛情線更是收視保證，討論度遠超後來劇組力推的其他感情線。然而在「離家」名單中，二人罕有地並非因為合約到期而離開，而是被編劇直接從劇情中移除——劇中安排Candy與Mike結婚後遠赴哈爾濱，角色就此消失，觀眾普遍認為這是一次毫無鋪墊的「粗暴移除」。
劇組轉推風素戀情反而激嬲長年觀眾
Candy離開劇組後，編劇開始聚焦「風素戀情」，刻意安排表白、隱瞞、高調拍拖等橋段試圖填補空缺，結果觀眾完全不買帳。劇中Candy另一傾慕者Joe少（何晉樂飾演）的戀愛對象亦被硬改為鄺潔盈，同樣無法挽回觀眾流失的大趨勢。更令長年觀眾不滿的是，主題曲MV的C位竟交由租客素素企中間，而非陪伴觀眾多年的Candy，「根本係雙輸」、「無辜踢走一對人氣組合」等批評聲此起彼落。
網民分析踢走葉蒨文曾展望屬適得其反
不少網民翻舊帳指出，葉蒨文與曾展望疑因參加《女神配對》後人氣急升、高調表現惹來眼紅，最終被踢出局，但同樣參加配對節目的羅毓儀、李芷晴卻繼續在劇中有戲份，待遇差異令人側目。網民分析認為，Candy一角本可讓葉蒨文展現多變演技，劇組甘願放棄這對人氣組合，結果兩位藝人只能靠「炒CP」現身綜藝和主持活動，「到今年幕前工作量已見下滑，更淪落到變成被嫌棄嘅眼冤情侶，錯失力捧良機」。
葉蒨文盼結局回歸同觀眾講聲拜拜
面對劇集即將完結，葉蒨文今日表示對《愛．回家》感情深厚，「我係第一集就開始出現，陪咗觀眾差不多九年了，有好多觀眾同我講佢係由讀書睇到返工，仲結婚、生小朋友」。她坦言一直期待能回歸延續Candy的故事，亦曾透露最渴望參演一次主題曲MV，「做到晚晚陪住大家」，可惜到出局一刻都未能如願。葉蒨文表示如果劇集真的迎來大結局，希望能與曾展望一同回歸客串，「同觀眾講聲拜拜」。