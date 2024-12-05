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《愛回家》小花葉蒨文戶口得2位數自愧冇錢養家 入行8年仍為慳錢做2件事

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現年32歲的《愛回家》小花葉蒨文（Sophie）自2016年參選香港小姐入行，她在接受訪問時，罕有吐露入行8年以來的辛酸，原來她至今收入仍未穩定，更試過戶口只得2位數！

《愛回家》葉蒨文靠家人支持繼續追夢

葉蒨文近年憑在《愛·回家之開心速遞》中飾演Candy一角，大受網民喜愛，更獲封為TVB最索女藝員，但她日前透露在入行頭3年，她經常因開工不足，以致收入不穩定，戶口餘額曾一度只剩下2位數，幸好得到媽咪全力支持，才讓她可以繼續追夢。她表示自己在單親家庭長大，媽咪一直都給多她很多鼓勵，由於知道她好鍾意演戲，所以媽咪來都不會給她壓力，還反過來安慰她，叫她不用擔心家庭的開支，說她能應付。

愛回家 葉蒨文早前盛裝出席台慶活動，獲網民勁讚可能係TVB最索嘅女藝員！（圖片來源：IG@sophieysm）
葉蒨文早前盛裝出席台慶活動，獲網民勁讚可能係TVB最索嘅女藝員！（圖片來源：IG@sophieysm）
愛回家 葉蒨文表示媽咪得知她戶口只剩下2位數後，曾想給她錢，但她直言到了自己這個年紀，實在要唔落手，所以最後都係拒絕咗。（圖片來源：IG@sophieysm）
葉蒨文表示媽咪得知她戶口只剩下2位數後，曾想給她錢，但她直言到了自己這個年紀，實在要唔落手，所以最後都係拒絕咗。（圖片來源：IG@sophieysm）

為慳錢搭港鐵食兩餸飯

面對不穩定的收入，葉蒨文學會了如何節省開支，她選擇乘坐港鐵返工放工，並且常吃公司抵食的兩餸飯，這些習慣直到現在仍持續。她透露自己現在的收入仍不是好穩定，因為《愛回家》的劇情有時未必會有她的出現，這樣會好直接地影響到她的收入。不過這幾個接到一些廣告，成功讓她的收入有所改善，讓她好感恩，也指這一行近年整體市況都變差，的確少了許多工作。

愛回家 圖為17歲時的葉蒨文和媽咪合照，她在參選港姐時，曾透露是因為媽咪好鐘意葉蒨文，所以先會幫她改這個名字。（圖片來源：IG@sophieysm）
圖為17歲時的葉蒨文和媽咪合照，她在參選港姐時，曾透露是因為媽咪好鐘意葉蒨文，所以先會幫她改這個名字。（圖片來源：IG@sophieysm）
愛回家 除了演出《愛回家》外，葉蒨文近月多了不少工作。（圖片來源：IG@sophieysm）
除了演出《愛回家》外，葉蒨文近月多了不少工作。（圖片來源：IG@sophieysm）
愛回家 仲扮「眼鏡娘」代言眼科中心。（圖片來源：IG@sophieysm）
仲扮「眼鏡娘」代言眼科中心。（圖片來源：IG@sophieysm）

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撰文：東方新地圖片來源：IG@sophieysm

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