《愛回家》小花葉蒨文戶口得2位數自愧冇錢養家 入行8年仍為慳錢做2件事
廣告
現年32歲的《愛回家》小花葉蒨文（Sophie）自2016年參選香港小姐入行，她在接受訪問時，罕有吐露入行8年以來的辛酸，原來她至今收入仍未穩定，更試過戶口只得2位數！
《愛回家》葉蒨文靠家人支持繼續追夢
葉蒨文近年憑在《愛·回家之開心速遞》中飾演Candy一角，大受網民喜愛，更獲封為TVB最索女藝員，但她日前透露在入行頭3年，她經常因開工不足，以致收入不穩定，戶口餘額曾一度只剩下2位數，幸好得到媽咪全力支持，才讓她可以繼續追夢。她表示自己在單親家庭長大，媽咪一直都給多她很多鼓勵，由於知道她好鍾意演戲，所以媽咪來都不會給她壓力，還反過來安慰她，叫她不用擔心家庭的開支，說她能應付。
為慳錢搭港鐵食兩餸飯
面對不穩定的收入，葉蒨文學會了如何節省開支，她選擇乘坐港鐵返工放工，並且常吃公司抵食的兩餸飯，這些習慣直到現在仍持續。她透露自己現在的收入仍不是好穩定，因為《愛回家》的劇情有時未必會有她的出現，這樣會好直接地影響到她的收入。不過這幾個接到一些廣告，成功讓她的收入有所改善，讓她好感恩，也指這一行近年整體市況都變差，的確少了許多工作。
撰文：東方新地圖片來源：IG@sophieysm