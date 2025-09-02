《愛回家》Mike和 Candy 哈爾濱「結婚」引不捨 網民回顧葉蒨文7年百變造型

《愛回家之開心速遞》最新一集播出重磅劇情，深受觀眾喜愛的島大女神Candy（葉蒨文飾）與Mike（曾展望飾）正式宣佈結婚，消息一出立即引發全城熱議，劇情純以對白交代二人的去向，這樣的安排跟過往劇組處理離巢演員的手法類同，令到觀眾深感不捨並在TVB官方YouTube留言： 「睇完今晚播出的《愛回家》，已經好肯定Sophie 同GM不會再回去拍《愛回家》了，真係好傷心！！」，而有網民貼出這幾年Candy劇中的各種造型引回憶。

網友發起多圖懷念《愛回家》Candy

隨著Candy結婚劇情播出，大量網友翻出葉蒨文入劇組七年來的各種造型照片，從初入劇組的青澀模樣到如今成熟女神的蛻變，每個階段都展現出不同魅力。有網民感嘆葉蒨文的造型多變但一直都咁靚女，水著到空姐再到護士各種風格類型都有嘗試，身材長相都引人關注。

葉蒨文數月冇通告 最遺憾1點輸古佩玲

葉蒨文日前接受傳媒訪問，坦言自己已有數個月沒有接到《愛回家》的拍攝通告。面對「島大女神」Candy一角的去向未明，她對角色或將離開感到不捨與遺憾。雖然沒有向監製追問原因，但她直言，八年青春都奉獻給Candy，本希望能再一次出現在片頭，與大家一同跳舞、唱主題曲；但若此刻離開劇組，難免心有不甘。不過仍期盼Candy能擁有一個圓滿結局。

古佩玲遲四年入組 反奪片頭C位

葉蒨文自2017年《愛·回家之開心速遞》開播便加入劇組，但八年來始終無緣參與片頭拍攝，「島大女神」最終由2021年才融入熊家的「素素」古佩玲接棒。古佩玲去年首度亮相全新片頭，以短裙造型穩站C位，成功成為焦點。

《愛回家》candy終嫁mike全城祝福 回顧葉蒨文7年百變造 （圖片來源：TVB ）
（圖片來源：TVB ）
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

