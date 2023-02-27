蔡天鳳案｜《愛回家》都中槍 網民指劇情影射被害者背景 鼓吹歪風揚言要罷睇
蔡天鳳案︳《愛回家》劇情有教壞觀眾之嫌
近日，有網民以「開心速遞不要再宣揚夫憑妻貴了」為題，將蔡天鳳案與《愛·回家之開心速遞》的劇情扯上關係，並留言寫道：「搞不懂編劇為什麼這麼喜歡寫有錢女無可救藥愛上窮小子、男人主動或被身邊人逼著吃軟飯的劇情」。該網民不滿《愛回家》劇情描述富家女與窮小子的故事，直指「這部劇的軟飯男還真不少」。例如《愛回家之開心速遞》有「送水輝」許家傑戀上「大小姐」林淑敏的故事線。
網民大鬧劇集影響觀眾價值觀
該網民亦藉此呼籲「結合香港的名媛案，奉勸各位女生千萬不要找家庭條件相差太遠，因為你永遠不會知道人心有多麼陰暗和險惡，這是婚姻不幸的源頭，千萬不要被電視劇蒙蔽眼睛，以為真的有所謂的“豪門童話”，都是瞎扯的」，隨後更表示「強扭的瓜不甜，收手吧」。並說電視劇的情景影響觀眾的價值觀。
蔡天鳳案︳網民竟附和大喊「噁心」
不少網民留言寫道富家女與窮小子的故事讓人不舒服：「大小姐和送水輝剛開始的時候我還以為編劇寫著玩呢，工作勞累的富家女找個出租男伴放鬆一下心情而已，居然成真了，覺得很不舒服」、「天天看大小姐喊輝輝就頂唔順」。也有網民感嘆「終於刷到有人說愛回家三觀有問題了」、「要罷睇」。不過也有網民表示《愛回家》的劇情和蔡天鳳案毫無關係。
重溫林盛斌Bob出post悼蔡天鳳 用黑圖狂轟網民零底線
Bob曾於2016年擔任蔡天鳯婚禮司儀，在2月24日深夜在IG出長文轟部份網民留言不敬，表示不解：
當見到有人成功，佢哋就會留言話：『佢好彩之嘛！』『睇吓好得幾耐！』
當見到有人失敗，佢哋就會留言話：『抵死！』『有請小鳳姐！』
當見到有人結婚，佢哋就會留言話：『狗男女！』『有咩事記得搵謝偉俊！』
當見到有人生小朋友，佢哋就會留言話：『個BB好樣衰！』『都唔知係唔係佢哋親生嘅！』
當見到天王巨星嘅新聞，佢哋就會留言話：『老咗咁多嘅！』『過氣啦你！』 當見到演藝新人嘅新聞，佢哋就會留言話：『乜水呀！』『冇興趣知！』
當見到有個女仔被好殘暴咁樣去殺害，佢哋竟然會寫啲極度冷血同侮辱性嘅留言，甚至有啲討論區竟然攞件事出嚟講笑，到底個世界發生咩事？
雖然，我相信只係少部份嘅人，但係，『佢哋』，點解要咁做？係咪網絡世界就可以冇任何界線？希望警方盡快緝拿兇手，將兇徒繩之於法。
常見問題
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