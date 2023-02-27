蔡天鳳案｜《愛回家》都中槍 網民指劇情影射被害者背景 鼓吹歪風揚言要罷睇

名媛蔡天鳳案鬧得全城哄動，網民們對於案件反應極大，流言四起。曾任蔡天鳳婚禮司儀的林盛斌（Bob）也有在網上發聲，轟網民過火的言論。另外有敏感的網民在社交網絡發文，直指TVB處境喜劇《愛·回家之開心速遞》題材不當，有影射名媛蔡天鳳背景之嫌，揚言要罷睇《愛·回家之開心速遞》！