愛回家｜安Bon戀九年情斷悲劇收場惹全網怒轟 「蔥頭」急發聲回應網民惡意攻擊
金城安為救情敵挑戰吳旺達歷奇訓練場
劇情講述丘梓謙飾演角色在獄中遭受逼害，周嘉洛飾演金城安為取得特赦權而挑戰殘酷考核。林凱恩飾演Bonnie全程陪伴特訓並與金城安同居假扮結婚，期間兩人感情迅速升溫。然而考核當日發生變故，陳榮峻飾演譚道德強烈施壓要求兩人盡快辦理離婚手續。滕麗名飾演熊尚善看穿兒子心意出言相勸，金城安最終選擇在海邊塗上離婚唇膏親吻女方，強忍悲痛正式放手成全前度與現任男友。
丘梓謙急於社交平台回應網民惡意攻擊
面對網上排山倒海猛烈抨擊，飾演蔥頭男演員丘梓謙昨日迅速在個人社交平台發表長文回應事件。他坦言明白觀眾對劇情發展感到憤怒，並表示「你們睇戲睇到好投入，真係好多謝你地，你地好生氣要鬧我人生攻擊我，我都接受，但唔好亂咁問候我屋企人」。面對角色被批評不值得拯救以及觀眾對其人物設定強烈不滿，他依然選擇獨自承受輿論壓力，期望網民能夠將情緒與現實家人分開處理。
安Bon戀九年情斷悲劇收場惹全網怒轟
不少網民都睇到情緒激動：「果個乜蔥頭，明明就係抽水隔離台姜濤嘅角色，洗唔洗比個happy ending 佢？編劇你搞清楚邊個係你老闆未？咁樣玩弄我哋呢班忠實fans好好玩係咪？」、「以後食飯都會走蔥！」
擁躉心痛安Bon戀悲劇收場慘過《蜘蛛俠》
這場長達9年感情線以遺憾告終，大量觀眾對金城安與Bonnie未能修成正果感到極度崩潰。不少忠實擁躉將結局與荷里活電影《蜘蛛俠》相提並論，形容劇情發展令人心碎。有網民在討論區留言表示「睇完《蜘蛛俠》，MJ失憶唔記得唔愛Peter，Sad；睇完《愛回家》，Bonnie唔愛金城安，再Sad」，直指金城安猶如被命運捉弄超級英雄，為了成全他人而犧牲自己幸福，形容這種兄弟情收尾方式過於殘酷。
觀眾強烈不滿Bonnie角色設定怒斥譚道德
除了為男主角感到不值，大批網民將矛頭直指女方及現任男友「X頭」。部分觀眾認為Bonnie在男友入獄期間尋求前度協助，甚至接受對方拼死相救，最終卻毫無表示並重投蔥頭懷抱，行為極度自私。有留言狠批「你個男朋友俾人拉咗去坐監，竟然要搵前度救，仲要個前度為咗救你個男朋友死都肯，你最後一句多謝都冇」，更有評論直斥女方明明未放下前度卻做出諸多惹人誤會舉動，完全配不上男方付出，並質疑「X頭」這個角色根本不值得被拯救。
「金城安救完蔥頭，譚道德唔該都冇聲衝入房喝安仔！成家都無廉恥、無道德😤」
編劇無視民意亂改劇情 多年積怨排洪式一炮而發
結局安排同時引發觀眾對幕後團隊強烈炮轟，許多粉絲痛斥編劇強行拆散經典配對以遷就新角色發展。網上充斥著對劇組無視民意憤怒聲音，有網民激動表示「等咗十年，比啲咁垃圾我地，咩叫民意決定呀？一句『大個仔』就想算數？」更有人批評劇集鋪排多年伏線被徹底摧毀，直指「成套劇最無謂就係鋪咗一大堆伏線，然後就自己人事變動，想捧阿豬阿狗就改到劇情人設亂七八糟」。大批觀眾強烈要求劇組未來推出專屬外傳以彌補今次遺憾。