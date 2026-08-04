愛回家｜安Bon戀九年情斷悲劇收場惹全網怒轟 「蔥頭」急發聲回應網民惡意攻擊

《愛回家之開心速遞》第2,864集播出金城安與Bonnie長達9年感情線迎來終極走向，男方為拯救情敵甘願挑戰吳旺達歷奇訓練場考核並犧牲自身幸福。這段虐心劇情徹底辣㷫全港觀眾，甚至有演員慘遭網民網絡欺凌禍及家人。這場被指慘過《蜘蛛俠》遺憾結局引發出史無前例災難級公關風暴。