愛回家｜金城安再扮「子珊」三角關係超混亂！粉絲期待「安Bon」CP復合
Bonnie糾纏現任與前度
第2607集「子珊﹒再會」劇情講到，城安要推廣吳旺達的化妝品，聽從龔燁建議，打算透過名人宣傳，卻遭遇阻滯！Bonnie知悉城安的苦況，遂託蔥頭協助宣傳。另一方面，凌凌執導的新劇取得佳績，「女主角」子珊大受歡迎，其所用的化妝品亦因某些緣故引起話題，城安乘勢藉「子珊」宣傳吳旺達的化妝品，詎料……經過一番努力，化妝品終於大賣，城安遂不用蔥頭幫忙宣傳，惹來Bonnie不滿；城安本不以為然，其後才知悉蔥頭因他之故吃到苦頭……
林凱恩IG發表心聲：過了8年的我和他/她
作為愛回家忠實劇迷好期待「安Bon」CP復合，林凱恩在IG發表心聲：
一不小心便過了8年的我和他/她✨
在帥氣的現任和艷麗的前度面前
Bonnie 還是適合當個踏實的素人編劇比較好🤭
Are you ready for the show??~今晚8點見
第2464集 為取情報送羊入虎口
今年3月份第2464集，金城安同樣扮女人出場，劇情講周嘉洛飾演的金城安接受了吳旺達大使館的一項艱鉅的任務，必須獲得龍力蓮的驗身報告，以便了解她的健康狀況。這份報告對他的工作至關重要，因為它將直接影響到公司的未來發展。為了進入婦科診所，城安決定進行一次大膽的偽裝，他化身為女性，試圖在不被識破的情況下完成任務。
高正一事隔4 年再度登場邵展鵬再入劇組感驚喜
金城安偽裝成女性走進診所時，立刻被龍力蓮認出了他的身份，在這個混亂的情況中，城安遇到了富婆高太(王綺琴)，高太立刻認出城安是她兒子高正一（邵展鵬）曾經投資拍攝微電影的女主角子珊（詳見下文介紹，追溯至2020年《愛回家第1093集劇情），高太提到愛兒對「子珊」的印象依然深刻！觀眾對邵展鵬再度演出4年前的角色都感到十分驚喜！
金秘書特別任務 扮女人連桑拿都要焗
大小姐因為希望與高太洽談生意，於是她要求金城安在高太面前繼續假裝成女人！金城安要再度負上假扮女人的任務，剃毛、耳窿、缽仔糕重裝上陣，但為了奪取USB就連女士桑拿都要頭著頭皮上陣，城安的搞笑表現讓人忍俊不禁！
重溫2020年《愛回家》金城安為何要扮女藝人「子珊」？！
第1093集愛回家劇情： 凌凌、書蟲等人拍了一條短片，打算申請大學電影基金來拍攝足本版影片，可惜申請被拒，及後有電影公司老闆與他們接洽，提出有意投資。老闆高正一（邵展鵬飾演）要他們先拍片以作測試，並沿用之前的女主角。凌凌等人設法請求Candy再次參與演出，怎料老闆看上的原來另有其人。老闆着凌凌等人尋回其心儀人選來拍攝影片，否則要控告他們毀約。凌凌等求金城安扮女人參與演出，金城安無奈答應。老闆極為傾慕那人，凌凌、壯等唯有設法讓他知難而退……