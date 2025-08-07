《愛回家》金城安策劃求分儀式拆散Bonnie蔥頭 熊尚善一招神秘解決方法曝光
今晚（7日）《愛回家》劇情再掀高潮，金城安（周嘉洛飾）竟然策劃一個前所未見的「求分儀式」，目標直指Bonnie（林凱恩飾）同蔥頭（丘梓謙飾）呢對戀人！究竟金城安點解要咁做，背後隱藏咩驚人秘密？
杜演一語中 預言情侶分手危機
金城安本來發現Bonnie同蔥頭吵架，以為佢哋好快就會和好，點知杜演（李啟傑飾）突然向城安提出有力論據，直指二人關係根本不穩定，更大膽預測佢哋不久將會分手。杜演呢番話令金城安開始留意呢對戀人嘅相處模式，結果真係發現問題所在。Bonnie竟然臨時改變主意，拒絕與蔥頭母親見面，令本來應該進一步發展嘅關係出現倒退。
愛情創傷後遺症作怪 Bonnie對愛情失信心
金城安深入了解後，偶然得知Bonnie拒絕見家長嘅真正原因，竟然同自己有關！原來Bonnie患上「愛情創傷後遺症」，對愛情徹底失去信心。城安意識到自己可能係造成呢個問題嘅源頭，內疚感令佢決定要對症下藥，務必要讓Bonnie重新感受到蔥頭嘅真摯愛意，挽回佢對愛情嘅信心。
金城安束手無策 尚善提出神秘解決方案
面對Bonnie嘅心理障礙，金城安試過多種方法都無計可施，最後唯有搵熊尚善（滕麗名飾）商討。點知尚善竟然提出一個別開生面嘅解決方法，究竟係咩神秘招數，能夠幫助Bonnie重拾對愛情嘅信心？呢個前所未見嘅方案會唔會成功，定係會帶嚟意想不到嘅後果？一切答案今晚《愛回家》揭曉！
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期