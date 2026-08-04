愛回家｜陳浚霆劇透風素CP大團圓 心傷觀眾直言「冇人想知」

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播出第2,865集的《愛回家》臨近大結局，一直被觀眾視為「眼中釘」的熊家租客素素（古佩玲飾演），終於執包袱搬走，結束長期霸佔大房的爭議局面。不過素素並非與男友璟風同居，而是搬入莊思明飾演的張愛盈單位。飾演風少的陳浚霆今日（4/8）搶先於社交平台劇透兩人迎來大結局。陳浚霆意外公開一輯與素素行禮結婚劇照，瞬間引爆觀眾強烈情緒。大批劇迷對這對螢幕情侶無預警大團圓結局感到極度不滿。

飾演璟風陳浚霆搶先公開結婚照

隨着安Bon戀九年情斷悲劇收場惹全網怒轟後，飾演璟風陳浚霆今日（4/8）於IG上載多張震撼劇照預告風素CP結局發展。這批照片當中最引人注目莫過於兩人結婚情景相，畫面中陳浚霆穿上整齊筆挺禮服，而古佩玲則換上一襲唯美露肩婚紗。除了隆重行禮場面，帖文中亦包含兩人對鏡頭舉起V字手勢甜蜜合照，直接向觀眾宣告這對情侶將會迎來美滿結局。

陳浚霆IG發長文感謝劇中另一半

除了充滿視覺衝擊的結婚相，陳浚霆亦在帖文附上一段感性英文留言總結演出感受。他親自寫道：「Final week photo dump 💙💚❤️: Thanks for being there (my better half) you made me learn more about myself, to be a better person 🥰😍😘 Thank you for everything 」（最後一週的照片集：謝謝你一直陪伴在我身邊（我的另一半），是你讓我更了解自己，也讓我成為了一個更好的人。謝謝你所做的一切。）字裡行間流露出對角色及拍檔濃厚感情，並直接以另一半稱呼對方。

觀眾狂轟愛回家風素CP大團圓安排

面對陳浚霆親自劇透大團圓結局，網上討論區及社交平台隨即湧現大量負面評論。大批劇迷對此安排感到極度不滿，直言「觀眾想睇結婚嘅係安bon唔係風素」，更有人憤怒留言「最受歡迎果pair就冇好結局，呢pair冇人想睇嘅就大團圓結局」。有網民毫不留情嘲諷「最無人在意的一對，其實我都以為你是gay」，並紛紛呼喊「啊啊啊 點解素素同風少可以大團圓結局 點解安bon 戀無」！

古佩玲飾演素素成眾矢之的遭網民圍攻

古佩玲飾演的「素素」早已成為網民最不想見到的名字。大量留言直指素素演技「非常做作」，角色塑造「太單一、太正面、太假」，有網民更批評：「好憎見到編劇寫到素素純品、冇缺點、大好人咁，太刻意塑造佢。」造型方面同樣成為攻擊焦點，不少人以「膠面」形容其外貌，直言「見到素素就唔想睇」、「每次見片頭都好un眼」。更有觀眾質疑素素由「神婆」變成「租客」後性格大變卻毫無交代，加上遲加入劇集卻獲主題曲C位待遇，留言區出現大量「走塑」呼聲，意指希望新劇不再起用該角色。

愛回家 結局 風素CP 陳浚霆 古佩玲 陳浚霆在IG上載風少穿上整齊筆挺禮服，而素素古佩玲則換上一襲唯美露肩婚紗。（圖片來源：陳浚霆IG）
陳浚霆在IG上載風少穿上整齊筆挺禮服，而素素古佩玲則換上一襲唯美露肩婚紗。（圖片來源：陳浚霆IG）
愛回家 結局 風素CP 陳浚霆 古佩玲 陳浚霆留言直接以另一半稱呼素素。（圖片來源：陳浚霆IG）
陳浚霆留言直接以另一半稱呼素素。（圖片來源：陳浚霆IG）
愛回家 結局 風素CP 陳浚霆 古佩玲 這對CP一向不被看好。（圖片來源：陳浚霆IG）
這對CP一向不被看好。（圖片來源：陳浚霆IG）
愛回家 結局 風素CP 陳浚霆 古佩玲 網民紛紛留言不想睇這結局！（圖片來源：陳浚霆Threads）
網民紛紛留言不想睇這結局！（圖片來源：陳浚霆Threads）
愛回家 結局 風素CP 陳浚霆 古佩玲 網民直言「觀眾想睇結婚嘅係安bon唔係風素」。（圖片來源：古佩玲IG）
網民直言「觀眾想睇結婚嘅係安bon唔係風素」。（圖片來源：古佩玲IG）
愛回家 結局 風素CP 陳浚霆 古佩玲 「安Bon」CP迎來令人心碎的結局（圖片來源：TVB）
「安Bon」CP迎來令人心碎的結局（圖片來源：TVB）
愛回家 結局 風素CP 陳浚霆 古佩玲 古佩玲遲加入劇集卻獲主題曲C位待遇，留言區出現大量「走塑」呼聲。（圖片來源：古佩玲IG）
古佩玲遲加入劇集卻獲主題曲C位待遇，留言區出現大量「走塑」呼聲。（圖片來源：古佩玲IG）

圖片來源：陳浚霆IG、古佩玲IG、TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

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