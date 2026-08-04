愛回家｜陳浚霆劇透風素CP大團圓 心傷觀眾直言「冇人想知」
飾演璟風陳浚霆搶先公開結婚照
隨着安Bon戀九年情斷悲劇收場惹全網怒轟後，飾演璟風陳浚霆今日（4/8）於IG上載多張震撼劇照預告風素CP結局發展。這批照片當中最引人注目莫過於兩人結婚情景相，畫面中陳浚霆穿上整齊筆挺禮服，而古佩玲則換上一襲唯美露肩婚紗。除了隆重行禮場面，帖文中亦包含兩人對鏡頭舉起V字手勢甜蜜合照，直接向觀眾宣告這對情侶將會迎來美滿結局。
陳浚霆IG發長文感謝劇中另一半
除了充滿視覺衝擊的結婚相，陳浚霆亦在帖文附上一段感性英文留言總結演出感受。他親自寫道：「Final week photo dump 💙💚❤️: Thanks for being there (my better half) you made me learn more about myself, to be a better person 🥰😍😘 Thank you for everything 」（最後一週的照片集：謝謝你一直陪伴在我身邊（我的另一半），是你讓我更了解自己，也讓我成為了一個更好的人。謝謝你所做的一切。）字裡行間流露出對角色及拍檔濃厚感情，並直接以另一半稱呼對方。
觀眾狂轟愛回家風素CP大團圓安排
面對陳浚霆親自劇透大團圓結局，網上討論區及社交平台隨即湧現大量負面評論。大批劇迷對此安排感到極度不滿，直言「觀眾想睇結婚嘅係安bon唔係風素」，更有人憤怒留言「最受歡迎果pair就冇好結局，呢pair冇人想睇嘅就大團圓結局」。有網民毫不留情嘲諷「最無人在意的一對，其實我都以為你是gay」，並紛紛呼喊「啊啊啊 點解素素同風少可以大團圓結局 點解安bon 戀無」！
古佩玲飾演素素成眾矢之的遭網民圍攻
古佩玲飾演的「素素」早已成為網民最不想見到的名字。大量留言直指素素演技「非常做作」，角色塑造「太單一、太正面、太假」，有網民更批評：「好憎見到編劇寫到素素純品、冇缺點、大好人咁，太刻意塑造佢。」造型方面同樣成為攻擊焦點，不少人以「膠面」形容其外貌，直言「見到素素就唔想睇」、「每次見片頭都好un眼」。更有觀眾質疑素素由「神婆」變成「租客」後性格大變卻毫無交代，加上遲加入劇集卻獲主題曲C位待遇，留言區出現大量「走塑」呼聲，意指希望新劇不再起用該角色。