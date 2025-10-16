《愛回家》風素CP告白成功｜拖足3年終成CP 觀眾反應兩極：「無甜蜜感覺」

《愛回家之開心速遞》今晚播出第2,664集，千呼萬喚始出來的「風素CP」終於正式誕生！素素古佩玲與風少陳浚霆經歷多年暗戀拉鋸戰後，在雷雨中深情告白成功，延續多年的劇情線由「神風CP」正式轉為「風素CP」。不過網民對這對新CP的反應卻相當兩極。