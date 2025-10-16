《愛回家》風素CP告白成功｜拖足3年終成CP 觀眾反應兩極：「無甜蜜感覺」
素素情書意外曝光 陳生誤會引發連環烏龍
今晚劇情圍繞素素寫給風少的情書意外落入鄰居陳生手中展開。陳生以為有人暗戀自己，令陳太憤而離家出走，更將被水沾濕的情書張貼在大廈大堂尋找暗戀者。素素發現後大感尷尬，請壯幫忙偷走情書，卻被樹仁發現，被迫向熊家眾人道出真相。眾人得知素素與風少兩情相悅後，開始想盡辦法撮合二人，但事與願違，兩人反而刻意避見對方。
風少素素雷雨中告白 多年暗戀終修成正果
經過一輪波折後，風少與素素終於在雷雨中深情告白，正式確立戀人關係。這段感情線從2022年10月的第1,753集開始鋪陳，歷時近3年終於開花結果。劇情中兩人從互相試探、送禮物回應情書，到素素在宴會上宣示女友身分，再到今晚的雷雨告白，整個過程充滿戲劇張力。風少主動約見素素並送上貴重禮物，似是對情書的正面回應，而素素也在路小小和Bonnie的指點下，嘗試與風少建立更親密的關係。
《愛回家》CP演變史 神風轉風素引發討論
回顧《愛回家之開心速遞》的感情線發展，風少這個角色最初與神婆組成「神風CP」，深受觀眾喜愛。隨著劇情發展，編劇安排風少與素素產生感情火花，逐漸將重心轉移到「風素CP」身上。從第1,753集素素對風少產生好感開始，到今晚第2,664集正式告白成功，這條感情線足足鋪陳了911集，橫跨近3年時間。期間兩人經歷了寫情書、試探心意、誤會重重等經典愛情劇橋段，終於在今晚迎來圓滿結局。
網民反應兩極化 有人歡喜有人愁
「風素CP」正式誕生後，網民反應相當兩極化。支持派網民興奮留言：「好野！風少素素一齊喇，等左太耐喇，佢地終於唔駛再估來估去」、「TVB終於做件好事啦！抵讚，CP誕生」、「佢哋可以合稱做『幸福雙風素』」。然而反對聲音同樣強烈，有網民批評：「無咗Candy條線，終於求求其將風素撮合，甜蜜感覺無晒，見到膠臉唔開胃」、「雖然一齊左但拖拖拉拉寫得好差，完全冇甜蜜嘅感覺」、「第一集講佢哋係1753集，依家已經係2664集，真係拖咗兩年幾好耐但係已經無感覺」。