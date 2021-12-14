愛回家｜編劇又發功再抄《魷魚遊戲》譚俊彥驚喜現身 001號竟然係佢？
文：東方新地｜《愛回家之開心速遞》截圖、「陽光廣告」截圖、YouTube留言截圖
《愛回家》重現《魷魚遊戲》經典
今晚《愛回家之開心速遞》(1447集)，講龔燁、樹仁與Peter各自面對經濟拮据的情況，在「好爸Bar」喝酒訴苦，及後發現有人邀請他們參加「鹹魚遊戲」，可贏取高額獎金。
帶著醉意的龔燁等人於是報名參賽，並被帶到一個陌生的環境，遇上Mia、Rebecca等同事，原來眾人都是參賽者。各人簽下同意書，成功完成所有遊戲的參賽者便可平分獎金，遊戲開始，眾人始得知輸家及逃亡者均會面臨可怕的結果……
譚俊彥搣甩456
《愛回家》編劇把《魷魚遊戲》的情節抄得就抄，就連港版李政宰都玩埋一份，不過睇預告片，就知譚俊彥應該唔係扮演參加者，而是幕後黑手。另外，在《魷魚遊戲》中戲份都幾重編號12的號「韓美女」(韓國女星金周玲飾)，就由馬海倫飾演，早前有指馬海倫的氣場與金周玲好似，能演活「韓美人」的潑辣感覺！
下集仲刺激
明晚(1448集)，龔燁、樹仁、Mia、Rebecca等十位剩下來的參賽者，分別組成五人的男子隊與女子組，希望聯合起來能增加勝算。接下來要進行兩人為一組的遊戲，男、女子隊分別多出一員，結果樹仁與群姐被迫成為一組，表現極不合拍；眾人繼續其他遊戲，開展激烈搏鬥……龔燁及後救了樹仁，原來他偷聽到工作人員的秘密對話，心中有所盤算……
去片！睇《愛回家》玩「鹹魚遊戲」！
樊亦敏神還原18歲「陽光廣告」與Chantel撞樣
32年前，當年僅18歲的樊亦敏是一名模特兒，因為拍攝陽光檸檬茶廣告而大受關注，及後她她參選《1991年香港小姐選舉》，雖然三甲不入，但她後來則以「最上鏡小姐」之名加入娛樂圈。在《愛回家之開心速遞》第1440集中，樊亦敏飾演的三太白天娥為教導英進（招浩明飾）和蜀明（繆家慶飾）追求冠君（謝嘉怡飾），決定親自上陣被二人追求驗貨。結果英進和三太「神還原」樊亦敏1989年的陽光檸檬茶廣告經典，截的士、唱片鋪及電話亭都抄到足。而且有觀眾指樊亦敏Chantel上身，扮後生拍得住當年仙氣！
請留意2’51″至5’05″（當中仲包括《喜劇之王》中周星馳、張栢芝的經典情節）：
重溫：陽光檸檬茶(樊亦敏)1989
激光中的樹根
而再早一集（1439），劇中龔燁（張景淳飾）與若水（呂慧儀飾）將於12月27日結婚，即將成為新岳丈大人的樹根（劉丹飾）打算將舊西裝翻新，並找來鄰居「食屎陳師奶」（孫慧蓮飾）改造戰衣！結果陳師奶創意暴走，將樹根的戰衣加裝多個激光發射器，膊頭兩盞射燈更投影出「百年好合」及「鸞鳳和鳴」字眼，睇到所有人眼都凸埋！不少網民都大讚呢集創意十足是「年度最佳」，更讚道具組製作用心。
樊亦敏做陽光妹同伊健打情罵俏
71年出世、樊亦敏年幼時父母離異，母親改嫁日籍繼父一直視之為己出，仲送埋佢去日本升學學日文，必要時係可以用日文鬧人㗎！其實飛去日本升學前，樊亦敏已經因為機緣巧合，被睇中拍過吉百利、香橙、快餐店等電視廣告，仲有一代人集體回憶陽光檸檬茶廣告。好多人以為89年版本係樊亦敏第一次做陽光妹，實情87年最經典嘅鄭伊健版本已經有佢份，同伊健打情罵俏、激嬲女主角嗰個靚絕女同學咪就係佢本人囉！
參選港姐獲最上鏡小姐
91年參選港姐、入選五強仲做埋最上鏡小姐，樊亦敏雖然三甲不入，不過因為顏值高、氣質佳一入行即被力捧，第一套劇集《 他來自天堂 》已經被安排擔任第三女主角。96年與無綫約滿北上發展，即成電視劇《 太極宗師 》女主角，仲因此一度同男主角吳京傳出緋聞！無論內地定香港，樊亦敏去到邊都企得住陣腳，點解事業衝刺時期不時幾個月唔見人無以為繼？原來係免疫系統一度失調，又被甩髮、哮喘、水腫困擾不停出入醫院，不過樂觀積極嘅樊亦敏就話，人人際遇唔同，做人唔好自怨自艾，無論去到咩境地，都要保持清醒喎！
拔刀相助劉家輝
今年50歲、依然單身，樊亦敏除咗同「 戰狼 」吳京傳過緋聞、捲入過神童輝羅兆輝艷照風波，亦同如今已經出家嘅何寶生拍過拖㖭！ 2011年武打巨星劉家輝因為中風入院，隨後與家人出現爭拗，兼被女助手騙財夾帶私逃，多得樊亦敏挺身而出，出錢出力打埋人情牌搵律師幫劉師傅打官司，雖然一度被外間猜疑二人關係密切，但原來佢哋絕對稱不上熟絡，樊亦敏純屬俠義心腸拔刀相助，認真難得！