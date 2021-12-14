愛回家｜編劇又發功再抄《魷魚遊戲》譚俊彥驚喜現身 001號竟然係佢？

無綫處境喜劇《愛回家之開心速遞》一向是TVB的收視保證，劇情亦從來冇令觀眾失望。自從早前張明偉以及梁茵先後離開TVB之後，的確係悶咗一排，不過最近編劇又發功，日前「幻彩詠根叔」的一幕更被網民喻為「本年度最精彩」的一集， 今明兩集更大玩《魷魚遊戲》，仲有港版李政宰譚俊彥客串。