《愛回家》「張龍」正式離巢 36歲黃耀煌效力TVB16年 與Rebecca「分手」真相終曝光

黃耀煌效力無綫16年，由藝訓班學生一路走到深入民心的「張龍」一角，今日正式宣布離巢TVB。此前劇中張龍與Rebecca因巨債分手的劇情已令觀眾崩潰，如今真相大白——這段螢幕情侶的結局，原來早已寫在現實的劇本裡。