《愛回家》「張龍」正式離巢 36歲黃耀煌效力TVB16年 與Rebecca「分手」真相終曝光
廣告
黃耀煌效力無綫16年，由藝訓班學生一路走到深入民心的「張龍」一角，今日正式宣布離巢TVB。此前劇中張龍與Rebecca因巨債分手的劇情已令觀眾崩潰，如今真相大白——這段螢幕情侶的結局，原來早已寫在現實的劇本裡。
黃耀煌社交平台發長文告別5,800多日TVB生涯
今日早上，黃耀煌在社交平台發布長文，正式宣布結束與無綫電視長達16年的賓主關係。他以「十六載光陰：不負初心，勇敢出發」為題，回顧超過5,800個日子的演藝歷程，坦言最難忘的並非聚光燈下的瞬間，而是深夜裡自我懷疑卻依然堅持的韌性。他提到曾經想過放棄，但每當走到十字路口，總有前輩和伯樂拉他一把，讓他明白「演員」二字背後的重量。
黃耀煌感謝公司栽培渴望挑戰更多可能性
黃耀煌在文中特別感謝無綫多年栽培，表示公司讓他從一個懵懂的藝訓班學生，蛻變成擁有「滿仔」、「周副官」、「張龍」等角色的演員。他亦向每一位合作過的監製、導演及台前幕後致謝，並對曾在電視機前為他停留的觀眾表達感恩。談及離開的決定，他寫道：「離開這個遮風擋雨的家需要勇氣，但我更渴望去看看外面的世界，挑戰更多的可能性。」最後以「我們江湖再見」作結。
《愛回家》張龍Rebecca巨債分手早已埋下伏線
黃耀煌在《愛．回家之開心速遞》中飾演的張龍，與沈可欣飾演的Rebecca組成相差12年的姊弟戀CP，二人由拍拖發展至談婚論嫁階段，深受觀眾喜愛。然而月前劇情突然安排張龍因一筆巨債而與Rebecca分手收場，當時已引發大批網民揣測劇組刻意「拆CP」，是為黃耀煌離巢鋪路。黃耀煌當時曾否認傳聞，表示「依家未嘅」，如今正式宣布離開，印證了觀眾的猜測並非空穴來風。
網民感嘆張龍Rebecca終究敵不過現實
消息傳出後，大批網民湧入黃耀煌的社交平台留言表達不捨。不少觀眾直言「張龍同Rebecca分手原來係真㗎」、「睇咗佢16年，真係好唔捨得」，亦有網民祝福他未來發展順利，期待在其他平台再見到他的演出。《愛．回家之開心速遞》播出逾9年，近日亦傳出即將停拍的消息，黃耀煌的離巢無疑為這部長壽處境劇再添一份離愁別緒。
資料或影片來源：原文刊於新假期