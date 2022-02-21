愛回家｜黎彼得嘆做「通波仔」手術後冇工開 幸得契仔黃宗澤接濟

「豹叔」黎彼得在無綫皇牌處境劇《愛·回家之開心速遞》中，和「根叔」劉丹、「大龍生」羅樂林、及「譚道德」陳榮峻組成最強男團「大四喜」，大受網民喜愛，但他在《愛回家》已「被取失」近3個月，原來他早前接受了「通波仔」手術，他直言現在身體已康復，但仍未獲安排工作，令他「手停口停」。