愛回家｜黎彼得嘆做「通波仔」手術後冇工開 幸得契仔黃宗澤接濟
《愛回家》「豹叔」黎彼得 做完手術後曾開10日工
現年71歲的黎彼得（Peter）向傳媒透露自己在約3個月前因為眼腫而去檢查身體，發現腦部有血管收窄問題，但沒有大礙，但又發現有心臟有兩條血管阻塞，因此接受了「通波仔」手術，現在已康復。他指做完手術後曾開過10日工，但之後被公司要求休息，至今未安排復工，他大嘆「手停口停」3個月，經濟陷入困境，幸好契仔黃宗澤（Bosco）出手接濟，幫助他度過難關。
愛回家｜被安排加國探親暫別觀眾
劇中「豹叔」是一名隱形富豪，有好多樓收租，仲係高栢菲、熊尚善的包租公，但「豹叔」已有近3個月無在《愛回家》出現，日前一集《愛回家》中，「譚道德」陳榮峻更親口向「根叔」劉丹交代「豹叔」正在加拿大探親。黎彼得大嘆做演員好被動，他表示曾主動打電話去藝員部詢問，但藝員部只回答了一句製作部暫時無安排他的戲份，而監製就指今個月分場都已經做好，最快也只能安排他在下個月復工，黎彼得話希望公司不是在給他「假希望」。
與黃宗澤拍《我的野蠻奶奶》結緣
黎彼得表示私家醫院做手術要20萬費用，他實在負擔不起，於是選擇「Call白車」入公立醫院做手術，但仍需付上支架費及私家醫院腦部檢查的10萬元費用，令他大感吃力。他指幸好契仔黃宗澤Bosco在經濟上主動資助他，他憶述同Bosco在2004年尾拍《我的野蠻奶奶》時結緣，當時Bosco話認他做契爺，黎彼得大讚Bosco好乖仔同好念舊，雖然兩人無正式上契儀式，但Bosco一直都好照顧他。Bosco接受傳媒訪問時表示兩仔爺無需多講，能力所及他就會去做。
獨居老人黎彼得 靠丁羽幫忙交醫院按金
黎彼得表示自己是獨居老人，兒子正身在南京工作，連醫院按金都沒辦法找親人到醫院繳交，除了Bosco外，還有幸得到老友丁羽幫忙，搵人幫他付按金，他才能順利接受手術。黎彼得直言今次「執番條命」，以後不敢再日日食茶餐廳，他透露現在有一位陪月員幫他做鐘點煮三餐，讓他得以有住家飯食和有湯飲，飲食比以往健康。
演得又填得
近年在電影及無綫劇常演甘草的黎彼得，其實是70、80年代是樂壇詞神，為歌神許冠傑、巨星張國榮、梅艷芳寫了無數金曲，其作品雅俗共賞，而08年黎彼得獲CASH頒獎音樂成就大獎，表揚黎彼得對樂壇的貢獻。
曾為許冠傑寫《浪子心聲》
黎彼得年幼喪父家貧輟學，對中文有濃厚興趣的他半工讀苦學，又因參加徵文比賽而有機會在報章寫專欄，及後輾轉經朋友介紹與許冠傑合作寫歌詞，經典詞作包括《打雀英雄傳》、《浪子心聲》、《世事如棋》、《財神到》、《尖沙咀Susie》、《賣身契》等，其創作的作品雅俗共賞，不少流行至今。
獲「鬼馬填詞人」稱號
80年代黎彼得又為張國榮填過《Monica》、梅艷芳《將冰山劈開》等都成為經典廣東歌，而他與許冠傑合作填詞的作品更是多不勝數，至今填詞量逾200首。被冠以「鬼馬填詞人」的稱號。一代詞人作品雅俗共賞，連男神黃子華都對黎彼得的才華讚不絕口。
同發哥好老友
發哥周潤發90年代曾經出過唱片，佢首《12分十分吋》曾經紅極一時，仲攞過音樂獎項，呢隻歌就係Peter（黎彼得）同Paco（黃柏高）一齊做策劃，所以佢同Peter咁多年嚟都keep住聯絡，一得閒就會約埋出嚟傾偈敍舊！
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