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愛回家｜趁Anson Lo生日贈慶？陳浚霆著粉紅西裝扮可愛被打

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TVB劇集《愛回家》繼續抽MIRROR水，繼之前有蔥頭（丘梓謙）扮姜濤後，到今晚播出的1647集有璟風（陳浚霆）著粉紅色西裝扮Anson Lo扮可愛。

《愛回家》再抽MIRROR水 陳浚霆粉紅色西裝扮Anson Lo

《愛回家》中的大小姐龍力蓮（林淑敏）非常冧蔥頭，對可愛小鮮肉全完冇抵抗力，之前1643佢仲專程去蔥頭開的cafe打卡兼支持。到今集劇情講到，男同事們知道大小姐鍾意蔥頭，故此扮可愛來逃避責罵。陳浚霆本身對男生扮可愛大為反感，更批評蔥頭繼而遭大小姐責罵，為咗「保命」佢都要放低自尊扮可愛，幫手賣飲品廣告。

愛回家 陳浚庭身穿粉紅色西裝扮可愛，疑似影射MIRROR成員Anson Lo。
陳浚霆身穿粉紅色西裝扮可愛，疑似影射MIRROR成員Anson Lo。（圖片來源：YouTube＠TVB）

TVB有心思 陳浚霆扮Anson Lo贈慶

陳浚霆見扮可愛有效，所以決意改變形象，可惜如廁期間遭一名黑衣蒙頭毆打，原因就是討厭他大男人卻要扮可愛，陳浚霆被打期間更大叫：「唔好打面！唔好打頭！」TVB並非第一次抽MIRROR水，不過今次「時間啱啱好」，事關有教主之稱的Anson Lo（盧瀚霆）正正今日（7月7日）生日，想不到TVB如此落力為友台當紅小生慶祝。

愛回家 TVB搵陳浚庭扮Anson Lo，播出日期正正是對方生日正日。
TVB搵陳浚霆扮Anson Lo，播出日期正正是對方生日正日。（圖片來源：YouTube＠TVB）
愛回家 陳浚扮可愛賣飲品廣告。
陳浚霆扮可愛賣飲品廣告。（圖片來源：YouTube＠TVB）
愛回家 Anson Lo今7月7日）生日，他之前正正身穿粉紅色西裝賣飲品廣告。
Anson Lo今（7月7日）生日，他之前正正身穿粉紅色西裝賣飲品廣告。（圖片來源：[email protected]
愛回家 粉紅色西裝加可愛表惰已成為Anson Lo的標誌。
粉紅色西裝加可愛表惰已成為Anson Lo的標誌。（圖片來源：[email protected]

先睹為快：

《愛回家》暗寸ViuTV藝人 193開cafe中箭

《愛回家》日前播出1643集，以「蔥頭」暗寸完姜濤之後，今次再寸193斥資7數開cafe，劇中對白：「我開呢間cafe唔係為咗賺錢，係為咗可以有個地方同粉絲聚會。」又提到開cafe想與大家分享自己演藝事業的心得。反觀193當時開cafe就講過：「做生意都要賺錢㗎，係咁㗎喇，有人做生意會講係分享自己理念，我唔會講呢啲，我直接講要呃你哋錢，我就係要賺錢。」

「蔥頭」丘梓謙喺《愛回家》入面開cafe，話自己係唔係為咗賺錢，暗寸193@ERROR開cafe擺明賺錢。.
「蔥頭」丘梓謙喺《愛回家》入面開cafe，話自己係唔係為咗賺錢，暗寸[email protected]開cafe擺明賺錢。（圖片來源：《愛回家》截圖）
愛回家 193今年4月開cafe，向來敢言的他表示擺明要賺錢。
193今年4月開cafe，向來敢言的他表示擺明要賺錢。（圖片來源：[email protected]

《愛回家》借大小姐把口抽193水

《愛回家》大小姐龍力蓮劇中是蔥頭忠粉，她細佬Terry（李偉健飾）見蔥頭開cafe分享自己演藝理念有樣學樣。不過龍力蓮就極力反對：「燈油火蠟、人工、食材，虢礫緙嘞全部都係錢，開一間cafe起碼要7位數字！」剛巧193郭嘉駿投資七位數開cafe，疑似再搵位暗寸。而且大小姐強調人地蔥頭名氣大、粉絲多，先做到明星效應賺到咁多，相反Terry就無人識，賺唔到錢。

愛回家 大小姐鬧Terry開cafe要用7位數字，疑似再抽193水。
大小姐鬧Terry開cafe要用7位數字，疑似再抽193水。（圖片來源：YouTube＠TVBUSA official）

大小姐再抽「虛火論」

《愛回家》1643集抽完「7位數開cafe」、「唔係為賺錢」後，到1644集再出手。劇情講到Terry自己開cafe，但主題騎呢，大小姐訓斥Terry客人到訪只為打卡放上網呃Like：「嗰啲虛火嚟㗎！」疑似抽水陶傑批評MIRROR的「虛火論」。

愛回家 大小姐訓斥Terry開cafe的人流全都是「虛火」。
大小姐訓斥Terry開cafe的人流全都是「虛火」。（圖片來源：《愛回家》截圖）

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常見問題

《愛回家》今晚劇情疑贈慶Anson Lo生日？

今晚播出的1647集有璟風（陳浚庭）著粉紅色西裝扮Anson Lo⋯⋯詳情請看

《愛回家》又暗寸ViuTV藝人？

《愛回家》日前播出1643集，以「蔥頭」暗寸完姜濤之後，今次再寸193斥資7數開cafe，劇中對白疑似玩暗寸⋯⋯詳情請看

撰文：東方新地圖片來源：YouTube＠TVB資料或影片來源：https://www.orientalsunday.hk/wp-admin/post.php?post=530333&action=edit

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