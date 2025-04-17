愛回家｜極速抽水Chiikawa排隊黨 根叔答錯問題結局爆笑 網民：跟得咁貼
《愛回家》抽水黃牛黨！答錯問題被拒入店
今午（15日）網上瘋傳一段影片，據悉事發於尖沙咀海港城Chiikawa期間限定店門外，有黃牛排隊黨疑似因為答不到問題而被請離場，因而即場發脾氣，甚至與粉絲發生激烈爭執。片中見到，1名頭戴Gucci帽的大媽在限定店隊伍外質問職員，為何限定店昨天的安排和今天的安排不一樣，令她無法順利入店，其旁邊1名金髮男子就大聲說「你答不到問題就滾，就是這樣，就是這麼簡單」、「你連這個東西是什麼都不懂，你買什麼」，該名大媽無言以對，繼續刁難職員。而金髮男子乘勝追擊，指著Chiikawa公仔的款式牌反問女子「這個是什麼？說！」，馬上Gucci女子身後1名牛仔外套大媽衝出來說「卡哇痴」、「他媽D！是不是！」，隨即引來現場一陣恥笑，金髮男子更忍不住大聲斥責「Hachiware（小八）嚟㗎！他媽D！」。
大媽當場發脾氣：這是什麼垃圾商場
隨後金髮男子走遠後，該2名大媽繼續刁難現場職員及保安，表示「我來買東西不是為討氣的」、「這是什麼商場呀。這麼垃圾的。」，惟現場職員選擇無視她，影片就此結束。影片迅速引起網民熱烈討論，有人在留言區中貼出照片，表示該2名大媽最終去了客戶服務台投訴，隨後自行離開商場。
揭露黑幕：票務不公引眾怒
說回今集《愛回家》龔燁向璟風洩露了一個祕密：地雷集團暗中操控著票務發售和炒賣，導致許多真粉絲如他們無法公平購票。「這些黃牛票的存在讓真正的粉絲無法獲得公平的機會。」這一發現讓璟風和素素更加堅定要找到見面的辦法。
素素真情流露
在一番探討後，素素向璟風坦白，對這位韓國偶像的愛已超越了普通的偶像崇拜，「他是我人生中重要的一部分。」了解到素素的真摯情感後，璟風更是下定決心，要不惜一切代價幫助她實現夢想。
突破重圍：璟風絕妙計劃
最終，璟風透過一位名叫KC的內部人士獲得了進入後台的工作人員證，並巧妙安排了歌星與素素的私下會面，這場追星之旅得以圓滿結束！