愛回家｜極速抽水Chiikawa排隊黨 根叔答錯問題結局爆笑 網民：跟得咁貼

在最新一集的《愛回家之開心速遞》，素素（由古佩玲飾演）得悉她鍾愛的韓國偶像將來港開演唱會，便急忙請求她的好友璟風（陳濬霆飾）幫忙搶票。不料，演唱會的贊助商竟是問題多多的地雷集團，令璟風也感到束手無策。儘管面對困難，璟風仍未放棄，決定與素素一起嘗試正規途徑購票。但當票開賣瞬間，網站已顯示「售罄」，讓他們大失所望。不過今集令人驚訝的，原來係劇集開頭極速抽水Chiikawa排隊黨事件！