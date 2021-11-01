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《愛回家》Elaine李芷晴激凸上節目引熱議 網友大讚冇得輸

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撰文：東方新地

現年28歲的李芷晴（Stephanie）曾參選2018年港姐，落選後簽入無綫，憑在處境劇《愛·回家之開心速遞》中先後演大學生Fanny及威龍員工Elaine而開始受到觀眾關注，近日她著緊身運動裝上陣參演節目《醫醫，我不想再病了》短劇，憑著激凸身材，極速引起網民熱議！

文：東方新地｜圖：[email protected]_bystep、《醫醫，我不想再病了》影片截圖

李芷晴 獲封六合彩女神

李芷晴入行前職業為視覺藝術導師，曾為港鐵製作桌上遊戲，培養小學生搭車的好習慣。2018年李芷晴參加港姐選舉，落選後簽入無綫，除了演出《愛·回家之開心速遞》角色外，又獲派主持J2節目《六合彩》，因此獲網民封為「六合彩女神」。

李芷晴自去年開始在《愛·回家》飾演「威龍百貨小花」Elaine，與同公司的Andy（崔錦棠飾，見圖）、熊樹仁（單立文飾）、Raymond（陳嘉俊飾）均有過感情線。（圖片來源：IG@step_bystep）
李芷晴自去年開始在《愛·回家》飾演「威龍百貨小花」Elaine，與同公司的Andy（崔錦棠飾，見圖）、熊樹仁（單立文飾）、Raymond（陳嘉俊飾）均有過感情線。（圖片來源：[email protected]_bystep）
李芷晴形容Elaine這個角色，是一個有點蠢、容易被騙的女仔。（圖片來源：IG@step_bystep）
李芷晴形容Elaine這個角色，是一個有點蠢、容易被騙的女仔。（圖片來源：[email protected]_bystep）

激凸34C上圍

擁有34C豐滿上圍的李芷晴，早前在《明星運動會》中著貼身衫參加射箭比賽，已憑激凸身材引起不少網民關注，近日她參演節目《醫醫，我不想再病了》短劇，又再著上緊身加露背的運動裝上陣，極速引起網民熱議。

李芷晴早前在《明星運動會》中，已曾著過貼身衫參加射箭比賽，大騷激凸身材。（圖片來源：IG@step_bystep）
李芷晴早前在《明星運動會》中，已曾著過貼身衫參加射箭比賽，大騷激凸身材。（圖片來源：[email protected]_bystep）
（圖片來源：IG@step_bystep）
（圖片來源：[email protected]_bystep）
（圖片來源：IG@step_bystep）
（圖片來源：[email protected]_bystep）
（圖片來源：IG@step_bystep）
（圖片來源：[email protected]_bystep）
近日李芷晴參演節目《醫醫，我不想再病了》短劇，又著上緊身加露背的運動裝上陣，再度引起網民熱議。（圖片來源：《醫醫，我不想再病了》影片截圖）
近日李芷晴參演節目《醫醫，我不想再病了》短劇，又著上緊身加露背的運動裝上陣，再度引起網民熱議。（圖片來源：《醫醫，我不想再病了》影片截圖）
（圖片來源：《醫醫，我不想再病了》影片截圖）
（圖片來源：《醫醫，我不想再病了》影片截圖）
（圖片來源：《醫醫，我不想再病了》影片截圖）
（圖片來源：《醫醫，我不想再病了》影片截圖）

網友：禾稈冚珍珠

在短劇中李芷晴被稱呼為「肥晴」，為了減肥而狂做運動，並拒絕進食，睇真啲，原來李芷晴在節目中著了一件Sports bra再加一件露腰上衣，網友睇完節目後，紛紛留言大讚她「好大包米」、「冇得輸」、「流晒鼻血」、「禾稈冚珍珠」、「人又靚笑容又甜」、「好立體」等等。

節目中仲有李芷晴烏低身玩跑步機的鏡頭。（圖片來源：《醫醫，我不想再病了》影片截圖）
節目中仲有李芷晴烏低身玩跑步機的鏡頭。（圖片來源：《醫醫，我不想再病了》影片截圖）
轉個身，原來有露背。（圖片來源：《醫醫，我不想再病了》影片截圖）
轉個身，原來有露背。（圖片來源：《醫醫，我不想再病了》影片截圖）
網友大讚李芷晴「禾稈冚珍珠」。（圖片來源：《醫醫，我不想再病了》影片截圖）
網友大讚李芷晴「禾稈冚珍珠」。（圖片來源：《醫醫，我不想再病了》影片截圖）
（圖片來源：《醫醫，我不想再病了》影片截圖）
（圖片來源：《醫醫，我不想再病了》影片截圖）
到更衣室，兩個拍檔仲揭起李芷晴件衫，扮演展示其「毛背」的劇情。（圖片來源：《醫醫，我不想再病了》影片截圖）
到更衣室，兩個拍檔仲揭起李芷晴件衫，扮演展示其「毛背」的劇情。（圖片來源：《醫醫，我不想再病了》影片截圖）
（圖片來源：《醫醫，我不想再病了》影片截圖）
（圖片來源：《醫醫，我不想再病了》影片截圖）
之後李芷晴仲扮暈低㖭。（圖片來源：《醫醫，我不想再病了》影片截圖）
之後李芷晴仲扮暈低㖭。（圖片來源：《醫醫，我不想再病了》影片截圖）

想走文青風

其實李芷晴在社交網上不時都有貼出著泳衣的福利照，不過她接受傳媒訪問時，否認想行性感路線，反而話自己想走文青風格，但如果是劇情需要，也不抗拒健康性感的打扮，她又指今次節目是因為有一part需要影到背脊，所以她才會揀了一件有少少露背的運動T恤來穿著拍攝。

李芷晴不時在社交網貼出泳衣照，向粉絲大派福利。（圖片來源：IG@step_bystep）
李芷晴不時在社交網貼出泳衣照，向粉絲大派福利。（圖片來源：[email protected]_bystep）
李芷晴畢業自中大藝術系，她曾透露在入行初期，曾同時教畫畫來維持收入。（圖片來源：IG@step_bystep）
李芷晴畢業自中大藝術系，她曾透露在入行初期，曾同時教畫畫來維持收入。（圖片來源：[email protected]_bystep）
李芷晴笑言將來希望可以畀大家見到她更多不同的面貌。（圖片來源：IG@step_bystep）
李芷晴笑言將來希望可以畀大家見到她更多不同的面貌。（圖片來源：[email protected]_bystep）
早前李芷晴去酒店換上多套性感泳裝，為無綫拍攝特輯。（圖片來源：IG@step_bystep）
早前李芷晴去酒店換上多套性感泳裝，為無綫拍攝特輯。（圖片來源：[email protected]_bystep）
李芷晴笑言為了影這輯靚靚泳衣相，她提早幾日已開始節食瘦身。（圖片來源：IG@step_bystep）
李芷晴笑言為了影這輯靚靚泳衣相，她提早幾日已開始節食瘦身。（圖片來源：[email protected]_bystep）
拍出來的靚相，獲網民大讚超索！（圖片來源：IG@step_bystep）
拍出來的靚相，獲網民大讚超索！（圖片來源：[email protected]_bystep）

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