《愛回家》KC唔明「世一」「MM7」鬧笑話 網民：好彩啲潮語冇被註冊﹗

《愛回家》一向緊貼社會熱話，日前一集KC（區瑞偉飾）為拉近同後生女友Rachel（孫慧雪飾）的距離，刻意埋身年輕人去學潮語，即時學以致用講「世一」、「MM7」不過依然鬧出不少笑話﹗潮語「見字飲水」因被註冊鬧出滿成風雨，網民留言指好在劇集提及的潮語無被註冊，唔係隨時收律師信﹗