《愛回家》KC唔明「世一」「MM7」鬧笑話 網民：好彩啲潮語冇被註冊﹗
KC臨老學潮語
《愛回家》1544集，KC（歐瑞偉）陪女友孫慧雪去買衫，被售貨員誤以為兩父女而大動肝火，其後孫慧雪遇見友人林秀怡，KC完全聽唔明二人溝通時所用的潮語，因而產生誤會﹗令KC決心去學好潮語﹗劇集一開始，KC歐瑞偉陪女友孫慧雪去名店買衫，孫慧雪見到靚衫開心到不停講「MM7」，KC完全聽唔明﹗
MM7 正解：
Mirror成員Jer柳應廷新歌《MM7》 成功將此發揚光大，「MM7」其實是「正」的意思，因為其速成碼「一」、「一」的第7個選字。曾經有一次阿Jer同林二汶開直播唱歌，不停有網民留言「MM7」，林二汶一頭霧水，Jer出來解說指是「正」的意思，疑網民們太心急打字而變成「MM7」，從此更變成潮語！
KC苦腦問：咩係世一？
孫慧雪揀衫時，售貨員向她介紹設計師是世一，孫慧雪開心到立即去試衫﹗坐在一旁的KC聽唔明，趁孫慧雪試衫時，去問另一個售貨員求答案﹗
世一 正解：
「世一」即解作「世界第一」，不少粉絲都會將自己的偶像稱為「世一」，指其所有都十分之好，更舉起「世一」的燈牌去歌頌自己的偶像。
KC唔明「Emo」、「FWD」、「PUA」亂搭嘴出事
孫慧雪遇上好友林秀怡，見到對方就問：「你做乜咁『Emo』？」林秀怡喊住話男友去了德國「FWD」，孫慧雪激動拍枱話：「我一早話佢『PUA』啦﹗」KC完全理解錯，搭嘴讚林秀怡男友有風度，嚇到孫慧雪O晒嘴，嬲到跟埋林秀怡一齊走人，KC呆坐唔知自己衰乜﹗
KC埋身年輕人攞料 學識「MSW」、「爆雷」
KC唔想被指老土，同女友及年輕人有代溝，走去補習社以關心下屬為理去埋堆年輕人，從而學習潮語﹗
一文睇清10個香港潮語
唔想好似《愛回家》KC同年輕一代有代溝，被指年紀大又老土的話，就要袋多啲潮語旁身，以下10個經常聽到和用到的潮語，身為香港人，一定要識！
1.見字飲水
「見字飲水」是近年流行的問候式潮語，在2020年Google香港搜尋榜中排第三，原來已被「見字飲水協會」註冊成為商標，引用隨時有侵權問題，而且有人中招已收到律師信，引起網絡及廣告界議論紛紛，而協會指註冊商標是為提防劣質廣告盜取他人的成果去賺錢﹗有網民反擊指「協會」變質，亦有廣告界人士斥商業勒索﹗
2.OJ
最易解讀的潮語「OJ」其實即是OK的意思，不過往往有時只打「OK」都令人感到乏而無問，所以就出現OJ。另一個講法是鍵盤上「J」字和「K」字為左鄰右里，所以有時唔小心都會將「OK」變成「OJ」，從而成為潮語。
3.前夫/前妻
自從Mirror愈來愈紅之際，「前夫」一詞就開始爆紅，Mirror粉絲以女性為主，由年輕少女到人妻都迷戀Mirror成員，不少男人與另一半的拍拖及生活日常都變成同Mirror有關，無論是去現場追星、到大型廣告版前打卡，又或者是買Mirror周邊等等，迷戀程度當正Mirror成員先係正印及現任，而真正身邊的另一半就慘變成「前夫」﹗
當然啦，而Collar女團嘅彈起，不少男士都開始迷上她們，好多老婆都會變成前妻了…
4.siu4
「笑死」一詞已成為大家的口頭禪，將認為搞笑形容推至極致。而慢慢地「笑死」就變成了同音字「siu4」，只要你打出來的話，對方都會知你又再「4」多一次，令平常對話增添不少共鳴同樂趣！
5.YYDS
由中國轉入香港的潮語「YYDS」，其翻譯自拼音「永遠的神」，通常都用來讚美一件物件或者是一個人。同香港人常用的「世一」其實有異曲同工之妙。而呢排「YYDS」呢個詞都開始密密出現在香港人的口中或打字中，大家都係用少啲，用返以下第3個潮語啦！
6.知我咩料啦﹗
由ERROR成員193郭嘉駿經常於節目中講的「知我咩料啦」，在其爆紅之時期亦成為了眾Fans口中的潮語。只要你好似凱婷咁壞可以食到兩枝煙，你都可以一路咬住再一路講返句：「知我咩料啦！」，完美將兩個時代結合！
7.永遠懷疑哥哥
被大眾稱為「哥哥」的已故歌手張國榮逝世18周年的當天，TVB藝人莊思敏於Instagram悼念張國榮時，將把「永遠懷念哥哥」錯寫成「永遠懷疑哥哥」，成為當時熱話。
8.自肥
相信大家都有聽過「自肥」，這指用一些手段去讓自己得到某些利益。而ViuTV節目《ERROR自肥企画》讓「自肥」一詞再次爆紅！《ERROR自肥企画》當中經典對白：「自肥可恥但很有用」。
9.係咁先啦
YouTube Channel「試當真」的成員許賢與豪哥哥衝擊樂壇，一首又一首引起共鳴的歌曲令到網民都十分上耳。而《係咁先啦》亦成為了其中最紅的歌曲之一，洗腦式歌詞「走先啦～係咁先啦！下次再玩啦」深入民心，令到就算你唔識唱都會跟住講！
10.躺平
躺平一字其實來源於中國內地，躺平成為2021年Yahoo「十大熱搜潮語」排行榜，與「廢青」意思相類近，指年輕人對現實環境感失望，而選擇「躺平」去保持佛系心態。