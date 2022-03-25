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《愛回家》KC唔明「世一」「MM7」鬧笑話 網民：好彩啲潮語冇被註冊﹗

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《愛回家》一向緊貼社會熱話，日前一集KC（區瑞偉飾）為拉近同後生女友Rachel（孫慧雪飾）的距離，刻意埋身年輕人去學潮語，即時學以致用講「世一」、「MM7」不過依然鬧出不少笑話﹗潮語「見字飲水」因被註冊鬧出滿成風雨，網民留言指好在劇集提及的潮語無被註冊，唔係隨時收律師信﹗

KC臨老學潮語

《愛回家》1544集，KC（歐瑞偉）陪女友孫慧雪去買衫，被售貨員誤以為兩父女而大動肝火，其後孫慧雪遇見友人林秀怡，KC完全聽唔明二人溝通時所用的潮語，因而產生誤會﹗令KC決心去學好潮語﹗劇集一開始，KC歐瑞偉陪女友孫慧雪去名店買衫，孫慧雪見到靚衫開心到不停講「MM7」，KC完全聽唔明﹗

潮語 KC不滿被誤以為是兩父女行街買衫，嬲到質問售貨員：「我個樣大佢好多咩？」孫慧雪即快手拖走男友KC﹗
KC不滿被誤以為是兩父女行街買衫，嬲到質問售貨員：「我個樣大佢好多咩？」孫慧雪即快手拖走男友KC﹗（圖片來源：《愛回家》截圖）
潮語 孫慧雪一入名店見到貨架上的衫不停講「MM7」，坐在一旁的KC唔知女友講乜外星話﹗
孫慧雪一入名店見到貨架上的衫不停講「MM7」，坐在一旁的KC唔知女友講乜外星話﹗（圖片來源：《愛回家》截圖）

MM7 正解：

Mirror成員Jer柳應廷新歌《MM7》 成功將此發揚光大，「MM7」其實是「正」的意思，因為其速成碼「一」、「一」的第7個選字。曾經有一次阿Jer同林二汶開直播唱歌，不停有網民留言「MM7」，林二汶一頭霧水，Jer出來解說指是「正」的意思，疑網民們太心急打字而變成「MM7」，從此更變成潮語！

KC苦腦問：咩係世一？

孫慧雪揀衫時，售貨員向她介紹設計師是世一，孫慧雪開心到立即去試衫﹗坐在一旁的KC聽唔明，趁孫慧雪試衫時，去問另一個售貨員求答案﹗

潮語 孫慧雪在名店睇衫時，售貨員介紹時話：「呢個設計師係世一嚟㗎，你快啲試吓﹗」
售貨員介紹貨架上時裝時話：「呢個設計師係世一嚟㗎，你快啲試吓﹗」（圖片來源：《愛回家》截圖）
潮語 KC聽到一頭霧水，即時問男售貨員「世一」點解，男售貨員解釋是潮語，指好叻嘅意思﹗
KC聽到一頭霧水問男售貨員「世一」點解，男售貨員解釋是潮語，指好叻嘅意思，KC看似明白﹗（圖片來源：《愛回家》）

世一 正解：

「世一」即解作「世界第一」，不少粉絲都會將自己的偶像稱為「世一」，指其所有都十分之好，更舉起「世一」的燈牌去歌頌自己的偶像。

KC唔明「Emo」、「FWD」、「PUA」亂搭嘴出事

孫慧雪遇上好友林秀怡，見到對方就問：「你做乜咁『Emo』？」林秀怡喊住話男友去了德國「FWD」，孫慧雪激動拍枱話：「我一早話佢『PUA』啦﹗」KC完全理解錯，搭嘴讚林秀怡男友有風度，嚇到孫慧雪O晒嘴，嬲到跟埋林秀怡一齊走人，KC呆坐唔知自己衰乜﹗

潮語 KC聽唔明孫慧雪同林秀句對話中的潮語，最後因亂搭嘴引起很大誤會﹗
KC聽唔明孫慧雪同林秀句對話中的潮語，最後因亂搭嘴引起很大誤會﹗（圖片來源：《愛回家》截圖）
潮語 搞出誤會後，KC返屋企同Terry講出，Terry解釋潮語「FWD」Friends with benefit）即是指和朋友間發生超友誼關係﹗
搞出誤會後，KC返屋企同Terry講，Terry解釋潮語「FWD」（Friends with benefit）即是指和朋友間發生超友誼關係﹗（圖片來源：《愛回家》截圖）
潮語 Terry向KC解釋「PUA」pick-up artist) 解作媾女專家，KC恍然大悟﹗
Terry向KC解釋「PUA」（pick-up artist) 解作媾女專家，KC恍然大悟﹗（圖片來源：《愛回家》截圖）
潮語 連大小姐都識潮語「Emo」點解，喺KC面前認叻：「即係解傷痛同頹廢嘅意思﹗
連大小姐都識潮語「Emo」點解，喺KC面前認叻：「即係解傷痛同頹廢嘅意思﹗（圖片來源：《愛回家》截圖）

KC埋身年輕人攞料 學識「MSW」、「爆雷」

KC唔想被指老土，同女友及年輕人有代溝，走去補習社以關心下屬為理去埋堆年輕人，從而學習潮語﹗

潮語 KC死跟班年輕人去食火鍋，聽到佢哋話「MSW」，即時發問，先知原來解作無所謂咁解﹗
KC死跟班年輕人放工去食火鍋，聽到佢哋話「MSW」，即時發問，先知原來無所謂咁解﹗（圖片來源：《愛回家》截圖）
潮語 仲學識多句潮語「爆雷」，原來是解作劇透﹗
仲學識多句潮語「爆雷」，原來是解作劇透﹗（圖片來源：《愛回家》截圖）
潮語 以為KC學識潮語唔再鬧笑話就錯，去到劇集尾，佢同孫慧雪去餐廳點菜時，KC以為自己好潮同侍應講：「要兩分豬手世一﹗」
以為KC學識潮語唔再鬧笑話就錯，去到劇集尾，佢同孫慧雪去餐廳點菜時，KC亂用潮語「世一」：「嗱﹗唔係豬一我唔食㗎﹗」原來KC指要世界最好的豬手。（圖片來源：《愛回家》截圖）

一文睇清10個香港潮語

唔想好似《愛回家》KC同年輕一代有代溝，被指年紀大又老土的話，就要袋多啲潮語旁身，以下10個經常聽到和用到的潮語，身為香港人，一定要識！

1.見字飲水

「見字飲水」是近年流行的問候式潮語，在2020年Google香港搜尋榜中排第三，原來已被「見字飲水協會」註冊成為商標，引用隨時有侵權問題，而且有人中招已收到律師信，引起網絡及廣告界議論紛紛，而協會指註冊商標是為提防劣質廣告盜取他人的成果去賺錢﹗有網民反擊指「協會」變質，亦有廣告界人士斥商業勒索﹗

潮語 林日曦亦曾推出《見字飲水》歌曲，原來歌名是獲得協會同意後使用﹗
林日曦曾推出自己作曲填詞歌曲《見字飲水》，原來歌名是獲得協會同意後使用﹗（圖片來源：FB＠林日曦）

2.OJ

最易解讀的潮語「OJ」其實即是OK的意思，不過往往有時只打「OK」都令人感到乏而無問，所以就出現OJ。另一個講法是鍵盤上「J」字和「K」字為左鄰右里，所以有時唔小心都會將「OK」變成「OJ」，從而成為潮語。

潮語 OK常被打做「OJ」。
OK常被打做「OJ」。（圖片來源：《特務打爆機》劇照）

3.前夫/前妻

自從Mirror愈來愈紅之際，「前夫」一詞就開始爆紅，Mirror粉絲以女性為主，由年輕少女到人妻都迷戀Mirror成員，不少男人與另一半的拍拖及生活日常都變成同Mirror有關，無論是去現場追星、到大型廣告版前打卡，又或者是買Mirror周邊等等，迷戀程度當正Mirror成員先係正印及現任，而真正身邊的另一半就慘變成「前夫」﹗

潮語 Mirror的出現令不少男人都變前夫。
Mirror的出現令不少男人都變前夫。（圖片來源：[email protected]

當然啦，而Collar女團嘅彈起，不少男士都開始迷上她們，好多老婆都會變成前妻了…

潮語 Collar女團讓不少前夫都愛上！
Collar女團讓不少前夫都愛上！（圖片來源：[email protected]

4.siu4

「笑死」一詞已成為大家的口頭禪，將認為搞笑形容推至極致。而慢慢地「笑死」就變成了同音字「siu4」，只要你打出來的話，對方都會知你又再「4」多一次，令平常對話增添不少共鳴同樂趣！

潮語 Joker每一日要笑死幾多次？
Joker每一日要笑死幾多次？（圖片來源：《小丑》劇照）

5.YYDS

由中國轉入香港的潮語「YYDS」，其翻譯自拼音「永遠的神」，通常都用來讚美一件物件或者是一個人。同香港人常用的「世一」其實有異曲同工之妙。而呢排「YYDS」呢個詞都開始密密出現在香港人的口中或打字中，大家都係用少啲，用返以下第3個潮語啦！

潮語 kayan BB都可以係「YYDS」。
kayan BB當然係「YYDS」啦。（圖片來源：[email protected]

6.知我咩料啦﹗

由ERROR成員193郭嘉駿經常於節目中講的「知我咩料啦」，在其爆紅之時期亦成為了眾Fans口中的潮語。只要你好似凱婷咁壞可以食到兩枝煙，你都可以一路咬住再一路講返句：「知我咩料啦！」，完美將兩個時代結合！

潮語 193經常都會在節目中講「知我咩料啦！」
193經常都會在節目中講「知我咩料啦！」由佢嘅口頭襌變成大家的潮語﹗（圖片來源：[email protected]

7.永遠懷疑哥哥

被大眾稱為「哥哥」的已故歌手張國榮逝世18周年的當天，TVB藝人莊思敏於Instagram悼念張國榮時，將把「永遠懷念哥哥」錯寫成「永遠懷疑哥哥」，成為當時熱話。

潮語 莊思敏懷念哥哥，但卻上載了自己的照片。
莊思敏懷念哥哥，但卻上載了自己的照片。（圖片來源：IG＠jacquelinchng）
潮語 網民鬧爆她不尊重哥哥。
莊思敏被網民指抽哥哥水﹗（圖片來源：IG＠jacquelinchng）

8.自肥

相信大家都有聽過「自肥」，這指用一些手段去讓自己得到某些利益。而ViuTV節目《ERROR自肥企画》讓「自肥」一詞再次爆紅！《ERROR自肥企画》當中經典對白：「自肥可恥但很有用」。

潮語 女神channel｜又抄﹗張曦雯出自肥片 cover設計抄足ERROR 精選13位無綫水著女星任睇
「自肥」一詞被《ERROR自肥企画》帶紅。（圖片來源：《ERROR自肥企画》截圖）

9.係咁先啦

YouTube Channel「試當真」的成員許賢與豪哥哥衝擊樂壇，一首又一首引起共鳴的歌曲令到網民都十分上耳。而《係咁先啦》亦成為了其中最紅的歌曲之一，洗腦式歌詞「走先啦～係咁先啦！下次再玩啦」深入民心，令到就算你唔識唱都會跟住講！

潮語 許賢與豪哥哥一首《係咁先啦》深入民心。
許賢與豪哥哥一首《係咁先啦》深入民心。（圖片來源：《係咁先啦》ＭＶ截圖）

10.躺平

躺平一字其實來源於中國內地，躺平成為2021年Yahoo「十大熱搜潮語」排行榜，與「廢青」意思相類近，指年輕人對現實環境感失望，而選擇「躺平」去保持佛系心態。

潮語 躺平主義在大陸冒起。
躺平主義在中國冒起。（圖片來源：《我的事說來話長》截圖）

撰文：東方新地圖片來源：《愛回家》截圖

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