愛馬仕總監曬與Angleababy合照 8歲小海綿意外搶鏡獲讚遺傳媽咪高顏值
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現年36歲的Angelababy近日（15日）帶同8歲兒子小海綿現身巴黎時裝騷，母子檔溫馨互動畫面首度曝光，立即引起網民熱烈討論。這次巴黎之行不僅展現了Baby作為單親媽媽的堅強一面，更讓大家看到小海綿活潑可愛的性格。
Angelababy狀態大勇騷長腿 顏值爆燈獲激讚拍得住𡃁模時期
Angelababy事業育兒兩不誤 獲三大品牌力邀
雖然影視工作仍然停擺，但Angelababy在時尚界的地位依然穩固。她獲得三個國際品牌邀請出席巴黎時裝騷活動，證明其商業價值依然強勁。在品牌活動期間，Baby選擇帶同兒子小海綿一起前往巴黎，展現出事業與育兒並重的生活態度。
母子巴黎鐵塔前溫馨合照
Angelababy在社交媒體上分享了與小海綿在巴黎鐵塔前的牽手背影照，溫馨畫面瞬間融化網民的心。照片中母子二人手牽手望向鐵塔，背影透露出濃濃的親情，被網民讚為「育兒與事業兼顧的典範」。
品牌創意總監也被逗笑
一向非常注重兒子隱私保護的Angelababy，這次破例讓奢侈品牌創意總監分享了三人合照。照片中可見小海綿一時躲在兩人身後，一時又跑到鏡頭最前面來個突然入鏡，調皮的表現連品牌創意總監都忍不住笑了出來。
網民大讚遺傳媽媽高顏值
小海綿的搶鏡表現立即引起網民熱烈討論，大家紛紛留言讚賞：「小海綿活潑開朗」、「繼承媽媽顏值」。不少網民都表示小海綿的可愛模樣完全遺傳了媽媽的高顏值，而且性格活潑開朗，非常討人喜歡。
圖片來源：IG@michaelcostefr、微博@angelababy資料或影片來源：原文刊於新假期