愛馬仕總監曬與Angleababy合照 8歲小海綿意外搶鏡獲讚遺傳媽咪高顏值

現年36歲的Angelababy近日（15日）帶同8歲兒子小海綿現身巴黎時裝騷，母子檔溫馨互動畫面首度曝光，立即引起網民熱烈討論。這次巴黎之行不僅展現了Baby作為單親媽媽的堅強一面，更讓大家看到小海綿活潑可愛的性格。