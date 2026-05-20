愛．回家｜油價飆升！根叔奇招「動物海陸空大作戰」救亡成敗竟靠李莫愁？
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《愛．回家》劇情緊貼時事！面對油價飆升危機，根叔（劉丹飾）為保「速熊運輸」，竟在本周五（22日）一集想出「動物海陸空大作戰」奇招救亡，卻反弄致翻天覆地！沒想到計劃最終成敗關鍵更落在李莫愁（張詩欣飾）身上，相當耐人尋味！
根叔為慳油出奇招 動物運輸搞到翻天覆地
緊貼現實油價飆升的社會熱話，本周五（22日）播出的《愛．回家》將上演一場爆笑的運輸危機。劇情講述「速熊運輸」的營運成本因油價高企而大受打擊，身為老闆的根叔（劉丹飾）為此憂心忡忡。為了減輕成本、度過經營難關，根叔竟然想出了一套匪夷所思的「動物海陸空大作戰」方案，企圖以非傳統方式解決油價危機。然而，這個異想天開的計劃似乎並未如預期般順利，反而將速熊搞到翻天覆地，引發連串混亂，過程絕對令人意想不到。
熊家上下獻計救亡 金城安絕世好橋反出事
眼見根叔為速熊的生意愁眉不展，熊家上下一心，總動員為慳油大計「各出奇謀獻策」。當中，一向被視為「有破壞冇建設」的金城安（周嘉洛飾），這次竟然想出了一條「絕世好橋」，似乎有望成為拯救速熊的英雄。不過，根據《愛．回家》的慣例，金城安的好橋往往都會演變成災難。究竟他這次的計謀是真正石破天驚，還是又一次好心做壞事，為熊家帶來更多麻煩？他與李莫愁（張詩欣飾）之間的互動，將成為計劃發展的關鍵。
成也敗也李莫愁 最終關鍵人物竟是她
最令人意想不到的是，整個「動物海陸空大作戰」的最終結局，竟然與李莫愁（張詩欣飾）有著密不可分的關係！預告中一句「成也李莫愁，敗也李莫愁」，為劇情留下極大懸念。到底金城安的「絕世好橋」與李莫愁有何關連？這位平時看似無關痛癢的角色，為何會突然成為左右速熊運輸存亡的關鍵人物？她究竟會成為拯救速熊的奇兵，還是壓垮駱駝的最後一根稻草？想知李莫愁到底「搞邊科」，就要鎖定本周五晚的《愛．回家之開心速遞》！
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期