愛．回家｜油價飆升！根叔奇招「動物海陸空大作戰」救亡成敗竟靠李莫愁？

《愛．回家》劇情緊貼時事！面對油價飆升危機，根叔（劉丹飾）為保「速熊運輸」，竟在本周五（22日）一集想出「動物海陸空大作戰」奇招救亡，卻反弄致翻天覆地！沒想到計劃最終成敗關鍵更落在李莫愁（張詩欣飾）身上，相當耐人尋味！