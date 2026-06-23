愛．回家｜大小姐林淑敏求孕出奇招！學狗仔滾床單吸胎氣 畫面勁爆笑

《愛．回家之開心速遞》昨晚（22日）劇情爆笑連場，恨做媽媽的「大小姐」龍力蓮（林淑敏飾）竟想出奇招求孕！她受熊若水（呂慧儀飾）懷孕啟發，潛入其房間在床上瘋狂滾動兼吸胎氣，更興奮高歌，畫面極度惹笑，究竟她為了懷孕可以去到幾盡？