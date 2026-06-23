愛．回家｜大小姐林淑敏求孕出奇招！學狗仔滾床單吸胎氣 畫面勁爆笑
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《愛．回家之開心速遞》昨晚（22日）劇情爆笑連場，恨做媽媽的「大小姐」龍力蓮（林淑敏飾）竟想出奇招求孕！她受熊若水（呂慧儀飾）懷孕啟發，潛入其房間在床上瘋狂滾動兼吸胎氣，更興奮高歌，畫面極度惹笑，究竟她為了懷孕可以去到幾盡？
昨晚爆笑一幕 大小姐為求孕瞓若水床單
在昨晚一集中，眼見熊若水成功懷孕，渴望成為母親的大小姐大受「啟發」，決定採取非常手段。她偷偷潛入熊家，在若水的床上不停來回滾動，更做出狀似吸氣的動作，深信這樣可以「吸胎氣」幫助自己懷孕。林淑敏將大小姐求孕心切的狀態演繹得淋漓盡致，其動作更被形容「似足可愛小狗」，場面令人捧腹大笑。
林淑敏高歌「我係好媽媽」 網民讚演技夠放
整個爆笑場面的高潮，絕對是大小姐在床上滾動時，情不自禁地喪笑並高聲唱出：「好媽媽，我係一個好媽媽…」。這句歌詞配上她趣怪的動作，喜劇效果瞬間拉滿，成為昨晚的經典畫面。林淑敏收放自如的喜劇演繹，將大小姐內心對家庭的渴望與其平日霸氣形象形成強烈反差，再次展現其精湛演技。
大小姐恨做媽咪早有伏線 角色渴望深入民心
大小姐龍力蓮一直予人事業型女強人的霸氣形象，但劇情不時會流露出她渴望組織家庭、成為母親的溫柔一面。這次她為了求孕而做出如此誇張失實的行為，正正突顯了她內心深處對擁有一個完整家庭的極度渴求。這種強烈的反差萌，讓「大小姐」這個角色更加立體，深受觀眾喜愛。
網民笑爆：大小姐痴線得好可愛！
此幕一出，網民隨即在網上瘋狂洗版，大讚林淑敏的演出。「大小姐真係冇得輸，笑到我噴飯！」「學狗仔滾床單吸胎氣，編劇諗得出都好嘢！」「林淑敏真係好戲，痴線得嚟又好可愛！」「快啲俾個BB大小姐啦，佢真係好想做媽媽！」「『我係一個好媽媽』呢句歌一定會變金句！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期