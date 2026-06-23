愛．回家｜楊明化身「羊明」！唐三藏上身唸咒 降服單立文周嘉洛勁爆笑

《愛．回家之開心速遞》劇情再有新搞作！在即將播出的單元「最好的胎教」中，楊明飾演的虹豆沙湯遠將會化身「羊明」，以奇招處理熊家的家庭紛爭。為免熊樹仁（單立文飾）與金城安（周嘉洛飾）的吵鬧影響胎教，他竟唐三藏上身唸咒，場面令人極度期待！