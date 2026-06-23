愛．回家｜楊明化身「羊明」！唐三藏上身唸咒 降服單立文周嘉洛勁爆笑

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《愛．回家之開心速遞》劇情再有新搞作！在即將播出的單元「最好的胎教」中，楊明飾演的虹豆沙湯遠將會化身「羊明」，以奇招處理熊家的家庭紛爭。為免熊樹仁（單立文飾）與金城安（周嘉洛飾）的吵鬧影響胎教，他竟唐三藏上身唸咒，場面令人極度期待！

劇情預告 虹豆沙湯遠為若水胎教出招

據悉，本周劇情將圍繞「龔水CP」的懷孕生活展開，其中一個單元名為「最好的胎教」。故事講述熊樹仁與金城安經常「狗咬狗骨」，家中吵鬧不休，眾人擔心會對熊若水（呂慧儀飾）腹中BB產生不良影響。為了改善情況，好友虹豆沙湯遠決定出手，為熊家帶來「和平」。

楊明變「羊明」使出羊咩咩大法

虹豆沙湯遠的解決方法極具創意，他竟然化身「唐三藏」，每當見到熊樹仁和金城安爭吵，便會立即上前，在兩人耳邊不斷唸咒「咩咩…」。這個被稱為「羊咩咩大法」的奇招，據說能令兩隻「惡狗」瞬間馴服成溫順的「純羊」，畫面極盡爆笑。楊明變成「羊明」的演繹，絕對是未來幾集的一大看點。

單立文周嘉洛再演鬥氣冤家 觀眾期待火花

熊樹仁與金城安這對叔姪，在劇中一直是歡喜冤家，兩人之間的鬥嘴互動早已成為劇集的一大標誌，深受觀眾喜愛。這次為了若水的胎教，兩人再次成為故事的衝突核心，更要被「羊咩咩大法」降服，他們被馴服後的「純羊」模樣會是怎樣，與「羊明」楊明之間會擦出怎樣的搞笑火花，實在令人期待。

網民期待「羊明」登場：呢集必睇！

預告一出，網民已對「羊明」的登場表示萬分期待。「楊明變羊明？個名都咁好笑！」「唐三藏上身唸『咩咩』咒，編劇太有才了！」「好想快啲睇到豹哥同嘉洛變羊個樣，一定笑死！」「呢集必追，為咗睇羊咩咩大法！」「《愛回家》嘅創意真係冇極限！」

愛．回家之開心速遞 楊明 （圖片來源：TVB）
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圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

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