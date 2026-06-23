愛．回家｜龔水CP終於有喜！呂慧儀佗B變太后出巡 享女王級待遇嚇窒網民
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《愛．回家之開心速遞》昨晚（22日）一集「龔水CP」終於迎來天大喜訊！熊若水（呂慧儀飾）與龔燁（張景淳飾）宣布懷孕，即時獲全方位女王級呵護，誇張程度儼如「太后出巡」，場面極度搞笑。究竟若水佗B後的生活，還會有多奢華？
昨晚劇情直擊 熊若水佗B獲女王級呵護
昨晚第2834集「萬誘『孕』力」中，熊若水懷孕喜訊一出，身邊人即時進入「高度戒備」狀態。同事們為她準備「小風扇」降溫、「道路安全燈」照明，甚至有「保鑣開路」，確保她出入暢通無阻，令若水全程笑到見牙唔見眼，盡享「太后出巡」般的頂級待遇。Rebecca（沈可欣飾）、高栢菲（湯盈盈飾）及Andy（崔錦棠飾）等人更爭相表示要做BB的契媽、契爺，氣氛相當熱鬧。
大小姐龍力蓮反應異常 氣沖沖離場惹揣測
正當眾人為若水懷孕而歡呼時，唯獨大小姐龍力蓮（林淑敏飾）聽聞喜訊後，竟然一反常態，氣沖沖地轉身離去，令大家擔心她是否因妒忌若水而心生不滿，更私下發起「保B」行動，提防大小姐對若水不利。其後，被誤會的大小姐更親赴熊家向熊樹根（劉丹飾）澄清，並設法支開樹根，似乎在屋內另有圖謀，留下重重懸念。
龔水CP愛情長跑終結果 粉絲苦等多年
「龔水CP」作為《愛．回家》中最受歡迎的螢幕情侶之一，由相戀到結婚，一直牽動著無數觀眾的心。粉絲們多年來一直期待兩人開花結果，組織家庭。如今熊若水終於懷上「龔水B」，可謂是眾望所歸，滿足了劇迷長久以來的願望。不少觀眾表示，看到若水和龔燁即將升呢做父母，感覺就像見證自己朋友的幸福一樣，相當投入。
網民洗版式恭賀：終於等到龔水BB！
劇集播出後，網民反應極為熱烈，紛紛在討論區留言恭賀。「龔水CP終於有BB啦！等到頸都長！」「若水太后出巡嗰幕真係笑死我，啲同事太誇張！」「大小姐個反應肯定有古怪，九成係想學嘢！」「龔燁個緊張樣好真實，期待佢做爸爸！」「今晚呢集真係好溫馨又好笑，追得好開心！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期