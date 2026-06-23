愛．回家｜龔水CP終於有喜！呂慧儀佗B變太后出巡 享女王級待遇嚇窒網民

《愛．回家之開心速遞》昨晚（22日）一集「龔水CP」終於迎來天大喜訊！熊若水（呂慧儀飾）與龔燁（張景淳飾）宣布懷孕，即時獲全方位女王級呵護，誇張程度儼如「太后出巡」，場面極度搞笑。究竟若水佗B後的生活，還會有多奢華？