懲教署AI禁毒女團爆紅！成員「草草」激似港姐亞軍 網民獨家炮製索爆寫真

懲教署趁國際禁毒日推出AI女團宣傳片《Obsession 糖衣陷阱》，原意呼籲市民遠離毒品，結果卻因影片前半段疑似「推銷毒品」而惹來巨大爭議。更令網民瘋狂的是，其中一位AI女團成員「草草」被指撞樣TVB港姐亞軍陳楨怡，事件迅速引爆全城討論！