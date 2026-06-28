懲教署AI禁毒女團爆紅！成員「草草」激似港姐亞軍 網民獨家炮製索爆寫真
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懲教署趁國際禁毒日推出AI女團宣傳片《Obsession 糖衣陷阱》，原意呼籲市民遠離毒品，結果卻因影片前半段疑似「推銷毒品」而惹來巨大爭議。更令網民瘋狂的是，其中一位AI女團成員「草草」被指撞樣TVB港姐亞軍陳楨怡，事件迅速引爆全城討論！
懲教署AI禁毒影片被指前半段似推銷毒品
懲教署前日（26日）在社交媒體發布AI生成影片《Obsession 糖衣陷阱》，將可卡因、大麻、冰毒及依托咪酯擬人化為4名女團成員「可樂」、「草草」、「冰兒」及「小悠」。4人在片中舉行演唱會，唱出毒品名稱並說出吸食「好處」，包括「包你爽到靈魂出竅」、「一支幫你忘記所有煩惱」等字句，又高呼「有邊個想join我哋呀」。由於前半段內容過於逼真地呈現毒品吸引力，大量網民反映影片觀感上更似推銷毒品多過禁毒宣傳。
懲教署急下架影片凌晨重新發布刪減版
面對排山倒海的批評聲音，懲教署迅速將原版影片下架，並於昨日（27日）凌晨約一時發布「快速現形」新版本。新版本已刪除女團跳唱及自我介紹等容易引起誤解的內容，僅保留揭露毒品禍害的部分。懲教署未有就事件作出進一步公開回應，但從即時下架及重新剪輯的動作來看，署方明顯意識到原版影片的表達方式出現問題。
「草草」被指撞樣港姐亞軍陳楨怡
4名AI女團成員各有特色且年輕貌美，幾可亂真的外貌引起大量網友關注。其中「草草」獲得最多支持者，有網民指其AI樣貌疑似參考TVB港姐亞軍陳楨怡製成，笑言「根本就用陳楨怡來gen出來」。草草的設定為代表「夏天消暑夏枯草」，性格溫柔、甜美笑容、知性美，染金曲髮。更有專業網友發揮追星精神，為草草製作了一本AI寫真集，質素極高。
網民大讚AI女團質素意外捧紅草草
雖然影片本身惹來爭議，但AI女團的製作水準卻獲得不少網民認可。有人留言表示「你叫我點估得到香港第一個做到規模出嚟嘅AI女團係咁樣誕生」，亦有人大讚「會唔會靚得滯！」更有網民以草草的名字玩諧音梗，笑言「很好，沒有草草了事」。一段原本用作禁毒宣傳的影片，意外地令AI女團成員走紅網絡，成為近日最出人意表的娛樂話題。
資料或影片來源：原文刊於新假期