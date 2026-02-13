戀愛等高線｜新女參加者凌凌靚爆登場 Marco Tracy即陷入愛情困局

ViuTV戀愛綜藝《戀愛等高線》第五集播出後引爆全城熱議！KOL凌凌正式登場成為第8人，自稱「香港最Girlfriendable的凌凌」即時掀起網民討論熱潮，而她一出場已經令屋內三個男仔「扭扭擰擰」不敢坐近，連導演Mike都忍不住開口鬧人，直言對參賽者表現感到失望。更令人關注的是，Marco疑似對新人凌凌產生興趣，私底下主動搭訕，令Tracy察覺異樣，三角關係暗湧即將爆發！