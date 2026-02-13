戀愛等高線｜新女參加者凌凌靚爆登場 Marco Tracy即陷入愛情困局

最新娛聞
東方新地

廣告

ViuTV戀愛綜藝《戀愛等高線》第五集播出後引爆全城熱議！KOL凌凌正式登場成為第8人，自稱「香港最Girlfriendable的凌凌」即時掀起網民討論熱潮，而她一出場已經令屋內三個男仔「扭扭擰擰」不敢坐近，連導演Mike都忍不住開口鬧人，直言對參賽者表現感到失望。更令人關注的是，Marco疑似對新人凌凌產生興趣，私底下主動搭訕，令Tracy察覺異樣，三角關係暗湧即將爆發！

Anthony正式退賽 揭月入6位數身家

今晚節目重點之一是Anthony正式宣布退出比賽，這位29歲的理財顧問月入達6位數，家族經營飲食生意並擁有好幾家小型餐廳，身家相當豐厚。Anthony的離場為節目帶來變數，亦為其他參賽者提供更多機會發展關係。他的退賽決定令不少觀眾感到意外，畢竟以他的條件在節目中應該頗受歡迎。

凌凌登場三男仔即時「縮沙」 Mike導都嬲爆

第8人凌凌正式登場時，現場氣氛即時變得尷尬，三個男參賽者竟然在座位安排上「扭扭擰擰」，沒有人願意主動坐在凌凌旁邊，大家擾攘了很久才正式坐下。這個場面連一向冷靜的導演Mike都看不過眼，忍不住開口責備參賽者的表現，直言對他們感到非常失望。Mike導的罕見發火反映出參賽者的表現確實令人失望，亦突顯了凌凌登場帶來的震撼效應。

Marco偷望凌凌私下搭訕Tracy察覺危機

雖然Marco在歡迎飯期間坐在凌凌旁邊時一直保持沉默，但眼尖的觀眾都發現他其實有偷偷觀察凌凌的一舉一動，更在私底下主動與她交談，行為相當可疑。Tracy作為Marco的現任配對對象，當然不會錯過這些細微變化，她清楚看到Marco與凌凌之間的互動，心中已經開始產生警覺。這個發展令人擔心Tracy與Marco之間的關係會否因為凌凌的出現而產生變化，三角關係的暗湧已經開始浮現。

孝良直斥Marco係Fxxk boy Tracy、Marco關係現危機

在前往馬丘比丘的途中，孝良與Maya都有同感Marco與Tracy的關係會出現問題，孝良更直接與Marco攤開來講，認為他是Fxck boy。孝良表示連自己與Marco傾談都覺得他不夠真誠，對Tracy又不是真的有感覺，卻做了很多令人誤會的行為。就連新加入的凌凌都覺得Marco很難捉摸！這番話反映出其他參賽者對Marco的真實看法，亦預示著Tracy與Marco的關係將面臨重大考驗，特別是在凌凌登場後情況可能會更加複雜。

凌凌自稱「最Girlfriendable」過往感情史曝光

人氣急升的KOL凌凌曾接受YouTube頻道《巧鬆啲》訪問，在節目中自誇是「香港最Girlfriendable的凌凌」，這個大膽宣言立即成為網民熱議話題。她更透露自己只拍過1.5次拖，初戀長達5年但男友曾出軌兩次，單身6年的她興趣竟然是「挑逗男性、有味笑話」。節目形容她為「美麗、堅強、玩味完美女友的經典模板」，這樣的人設確實相當吸引。

凌凌擇偶條件曝光最怕「世界仔」

在訪問中凌凌表示自己喜歡比較安靜、樣子朦朦朧朧的男生，「要你撩他，他不是很喜歡說話，但他對著我才多話」，這個條件似乎與Marco的性格有所吻合。同時她最怕那些很社交的「世界仔」，這個擇偶標準令人好奇她會在節目中選擇哪位男參賽者。凌凌的出現無疑為節目注入新的變數，她的魅力和條件都足以改變現有的配對格局。

戀愛等高線 凌凌 （圖片來源：ViuTV）
（圖片來源：ViuTV）
戀愛等高線 凌凌 （圖片來源：ViuTV）
（圖片來源：ViuTV）
戀愛等高線 凌凌 （圖片來源：ViuTV）
（圖片來源：ViuTV）
戀愛等高線 凌凌 （圖片來源：ViuTV）
（圖片來源：ViuTV）
戀愛等高線 凌凌 （圖片來源：ViuTV）
（圖片來源：ViuTV）
戀愛等高線 凌凌 （圖片來源：ViuTV）
（圖片來源：ViuTV）
戀愛等高線 凌凌 （圖片來源：ViuTV）
（圖片來源：ViuTV）
戀愛等高線 凌凌 （圖片來源：ViuTV）
（圖片來源：ViuTV）
戀愛等高線 凌凌 （圖片來源：ViuTV）
（圖片來源：ViuTV）
戀愛等高線 凌凌 （圖片來源：IG@00lingling0819）
（圖片來源：IG@00lingling0819）
戀愛等高線 凌凌 （圖片來源：IG@00lingling0819）
（圖片來源：IG@00lingling0819）
戀愛等高線 凌凌 （圖片來源：IG@00lingling0819）
（圖片來源：IG@00lingling0819）

圖片來源：ViuTV、IG@00lingling0819資料或影片來源：原文刊於新假期

熱門文章

 