戀愛等高線｜新女參加者凌凌靚爆登場 Marco Tracy即陷入愛情困局
Anthony正式退賽 揭月入6位數身家
今晚節目重點之一是Anthony正式宣布退出比賽，這位29歲的理財顧問月入達6位數，家族經營飲食生意並擁有好幾家小型餐廳，身家相當豐厚。Anthony的離場為節目帶來變數，亦為其他參賽者提供更多機會發展關係。他的退賽決定令不少觀眾感到意外，畢竟以他的條件在節目中應該頗受歡迎。
凌凌登場三男仔即時「縮沙」 Mike導都嬲爆
第8人凌凌正式登場時，現場氣氛即時變得尷尬，三個男參賽者竟然在座位安排上「扭扭擰擰」，沒有人願意主動坐在凌凌旁邊，大家擾攘了很久才正式坐下。這個場面連一向冷靜的導演Mike都看不過眼，忍不住開口責備參賽者的表現，直言對他們感到非常失望。Mike導的罕見發火反映出參賽者的表現確實令人失望，亦突顯了凌凌登場帶來的震撼效應。
Marco偷望凌凌私下搭訕Tracy察覺危機
雖然Marco在歡迎飯期間坐在凌凌旁邊時一直保持沉默，但眼尖的觀眾都發現他其實有偷偷觀察凌凌的一舉一動，更在私底下主動與她交談，行為相當可疑。Tracy作為Marco的現任配對對象，當然不會錯過這些細微變化，她清楚看到Marco與凌凌之間的互動，心中已經開始產生警覺。這個發展令人擔心Tracy與Marco之間的關係會否因為凌凌的出現而產生變化，三角關係的暗湧已經開始浮現。
孝良直斥Marco係Fxxk boy Tracy、Marco關係現危機
在前往馬丘比丘的途中，孝良與Maya都有同感Marco與Tracy的關係會出現問題，孝良更直接與Marco攤開來講，認為他是Fxck boy。孝良表示連自己與Marco傾談都覺得他不夠真誠，對Tracy又不是真的有感覺，卻做了很多令人誤會的行為。就連新加入的凌凌都覺得Marco很難捉摸！這番話反映出其他參賽者對Marco的真實看法，亦預示著Tracy與Marco的關係將面臨重大考驗，特別是在凌凌登場後情況可能會更加複雜。
凌凌自稱「最Girlfriendable」過往感情史曝光
人氣急升的KOL凌凌曾接受YouTube頻道《巧鬆啲》訪問，在節目中自誇是「香港最Girlfriendable的凌凌」，這個大膽宣言立即成為網民熱議話題。她更透露自己只拍過1.5次拖，初戀長達5年但男友曾出軌兩次，單身6年的她興趣竟然是「挑逗男性、有味笑話」。節目形容她為「美麗、堅強、玩味完美女友的經典模板」，這樣的人設確實相當吸引。
凌凌擇偶條件曝光最怕「世界仔」
在訪問中凌凌表示自己喜歡比較安靜、樣子朦朦朧朧的男生，「要你撩他，他不是很喜歡說話，但他對著我才多話」，這個條件似乎與Marco的性格有所吻合。同時她最怕那些很社交的「世界仔」，這個擇偶標準令人好奇她會在節目中選擇哪位男參賽者。凌凌的出現無疑為節目注入新的變數，她的魅力和條件都足以改變現有的配對格局。