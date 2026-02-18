戀愛等高線｜孝良雪中向Maya告白 鼓起勇氣扔前女友定情戒指

ViuTV全新戀愛實境節目《戀愛等高線》熱播，今晚（18日）孝良催淚告白成為全場焦點。呢位被節目組形容為「沉浸在成家立室美夢裡的Emo男人」，喺秘魯彩虹山的雪花紛飛中向Maya表白，更鼓起勇氣扔掉前女友戒指，盡顯決心。