戀愛等高線｜孝良雪中向Maya告白 鼓起勇氣扔前女友定情戒指

ViuTV全新戀愛實境節目《戀愛等高線》熱播，今晚（18日）孝良催淚告白成為全場焦點。呢位被節目組形容為「沉浸在成家立室美夢裡的Emo男人」，喺秘魯彩虹山的雪花紛飛中向Maya表白，更鼓起勇氣扔掉前女友戒指，盡顯決心。

彩虹山雪中告白 孝良首次face to face表白

節目最催淚嘅一幕發生喺彩虹山，孝良喺飄雪連連嘅雪山上向Maya表白。佢坦言呢係自己第一次face to face向女生表白，仲話對Maya第一印象係覺得對方好靚但唔容易接近。孝良透露一直想同Maya有更多單獨相處機會，但總係錯過：「第一次騎單車就錯過對方，第二次浸溫泉就有Anthony介入，第三次草原談心談到一半就被叫去影大合照，所以就覺得上天一直都阻礙自己。」佢更感激Maya教會佢「如何做一個男人，如何成為一個紳士」。

Maya溫柔拒絕孝良 價值觀差異成致命傷

雖然孝良表白得真摯感人，但Maya最終都忍不住拒絕咗佢。Maya解釋話同孝良聊天時發現兩人嘅價值觀同思想模式有出入，而且呢個出入並唔係短時間內能夠縮短或解決。拒絕孝良後，Maya不斷道歉，而孝良就溫柔回應「傻嘅，冇對與錯」，兩人邊喊邊相擁嘅畫面令人動容。

孝良成功放下前女友 扔戒指一刻真正釋懷

最令人感動嘅係，孝良喺呢次旅程中成功放下咗前女友。佢話收到Maya嘅戒指之後，將與前女友一起買嘅戒指扔走，「在她送戒指給我的時候，我把戒指脫下來放回口袋裡的時候，那一刻我真的放下了。」孝良更表示經過呢個節目，佢終於了解到自己，「這一兩年我身邊有很多朋友都圍繞著這個話題，但是經過這個節目我都了解到自己，我真的放下了。」

孝良單身2年半背景曝光 網民直呼太慘

孝良已經單身足足2年半。呢位摩羯座男生嘅興趣竟然係「不快樂」同「計劃將來的家庭」，節目組更直言「比起女朋友，他或許更需要一位心理諮詢師」。當孝良喺節目中透露自己喺單親家庭長大，曾經靠綜援維持生活費時，網民紛紛留言表示心疼：「孝良個background原來咁慘….因為家庭問題，所以想有自己屋企，咁依家所有嘢都make sense了。」

網民心疼孝良遭遇 直言背景太沉重

孝良嘅故事引發網民熱烈討論，大部分人都對佢嘅遭遇表示同情。有網民留言話：「咁嘅原生家庭，孝良應該啲女會pass晒。」亦有人認為：「因為家庭問題所以想有自己屋企，咁依家所有嘢都make sense了。」不過都有網民為孝良打氣，認為佢會喺後面有深刻嘅感情線發展。節目最後揭曉孝良真正身份，原來佢係27歲嘅財務策劃顧問，ISFP摩羯座，呢個真實身份同佢喺節目中展現嘅性格完全吻合。

孝良雪中向Maya告白
更鼓起勇氣將前女友的定情戒指扔走。
（圖片來源：ViuTV）
（圖片來源：ViuTV）
Kitty都讚孝良好型。
可惜Maya認為兩人的價值觀差太遠，拒絕了孝良的表白。
最後都祝孝良有一個疼愛自己的女生。
兩人最後相擁告別。
孝良真實身份原來為27歲的財務規劃顧問

