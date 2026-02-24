戀愛等高線｜孝良離場前神秘禮物曝光 Maya收信即爆喊 網民好感度排行榜出爐

《戀愛等高線》最新一集（24日）播出後，網民熱烈討論各參加者表現，更有觀眾整理出詳細好感度排行榜，當中最令人動容的莫過於已離開節目的孝良，竟然在退場前為Maya準備了驚喜禮物，令女神當場爆喊！

孝良離場前神秘禮物曝光 Maya收信即爆喊

最催淚的一幕發生在早已表白失敗離開節目的孝良，原來早已為Maya準備好禮物和親筆信。信中寫道：「希望你會喜歡我買俾你嘅小禮物啦，好開心認識到你，同你相處真係好舒服，好多謝你聽我講嘢，教識我好多好多，呢段日子辛苦你啦，好好enjoy之後嘅旅程，我冇得再係你隔離陪住你，你要好好take care自己，唔好凍親，頂唔順要出聲，我會掛住你的加油！」Maya看到手寫信和孝良送的頸鏈後忍不住爆喊，更即場戴上頸鏈，可見對這份心意非常感動。

Wade送零食表真心 Him態度轉變惹爭議

今集Wade和Him都為身體不適的Kitty買零食，兩人不約而同選擇了漢堡包糖，場面搞笑。Wade在見到兩日無見的Kitty時，更表示有掛住對方，真誠態度加分不少。相反Him就因為看到Wade已經送上禮物而未有表態，更表示覺得Kitty沒有主動找自己，所以自己亦懶得主動。一眾女生都覺得Him太追求回報、過分敏感，Kitty亦開始覺得Him太強勢，兩人關係出現微妙變化。

Rizzy凌凌甜蜜互動

之前被凌凌嫌棄太多嘢講的Rizzy，今集顯得更加細心冷靜，不但為因乾燥而刮腳的凌凌親手塗凡士林、綁鞋帶，更送上花禮物和手寫信，浪漫指數爆燈。網民大讚兩人互動輕鬆舒服，是真正的real energy。

網民排行榜出爐 Maya凌凌成女神級存在

有網民整理出詳細好感度排行榜，從不同性別視角分析各參加者的人氣走勢。若以男性角度評選女參加者，Maya憑藉清醒冷靜、情緒穩定的性格穩奪第一；凌凌則以「外表100分」加上自主獨立的特質位列第二；Kitty因率真直接、不矯揉造作的個性排名第三。
至於女性視角方面，Wade憑老實gentleman形象與專一暖男路線成功上榜，穩定輸出好感；而已離場的孝良則因退場前的真誠舉動與體面態度，人氣逆勢上升，成功吸納不少支持。不過Marco的評價則明顯兩極，不少網民直指他過於「試水溫」、曖昧邊界模糊，觀感偏向渣男路線，成為今輪討論中最不討好的男參加者。不過，有趣的是，真正被封為「人氣王」的反而是Mike導。不少網民在留言區笑言：「Mike導世一」、「又man又識搞氣氛，我一定揀Mike導」，更有人直言若可重新選擇，寧願投Mike導一票。

