戀愛等高線｜孝良一出場就盼成家立室嚇窒女參加者 背後原因大反轉

ViuTV全新戀愛實境節目《戀愛等高線》今晚終於首播，由Mike導劉諾衡執導嘅回歸作品，帶領七位參加者沿住南美洲山脈等高線展開接近一個月嘅浪漫徒步之旅！其中最引人注目嘅參加者孝良，呢位摩羯座保險從業員被形容為「沉浸在成家立室美夢裡的Emo男人」，佢嘅單親家庭背景同埋對真愛嘅渴望，令網民都為佢心痛不已。究竟呢個曾經靠綜援維持生活嘅男仔，能否喺天空之城馬丘比丘同秘魯彩虹山等壯麗景點下搵到真愛？