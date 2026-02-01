戀愛等高線｜孝良一出場就盼成家立室嚇窒女參加者 背後原因大反轉
ViuTV全新戀愛實境節目《戀愛等高線》今晚終於首播，由Mike導劉諾衡執導嘅回歸作品，帶領七位參加者沿住南美洲山脈等高線展開接近一個月嘅浪漫徒步之旅！其中最引人注目嘅參加者孝良，呢位摩羯座保險從業員被形容為「沉浸在成家立室美夢裡的Emo男人」，佢嘅單親家庭背景同埋對真愛嘅渴望，令網民都為佢心痛不已。究竟呢個曾經靠綜援維持生活嘅男仔，能否喺天空之城馬丘比丘同秘魯彩虹山等壯麗景點下搵到真愛？
孝良單身2年半背景曝光 網民直呼心痛
孝良係7位參加者中單身時間最長嘅一位，已經單身足足2年半時間。節目更加直言「比起女朋友，他或許更需要一位心理諮詢師」，而佢嘅興趣竟然係「不快樂」同「計劃將來的家庭」，呢個獨特嘅感情觀令人印象深刻。當其他參加者都喺上繳電話前打俾朋友家人時，孝良就打俾表哥拜託照顧自己嘅愛狗，講到喊晒，呢個溫柔嘅一面令觀眾都好感動。
Tracy對孝良第一印象差 相處後發現佢有故事
雖然Tracy話對孝良第一印象唔係好好，因為佢喺廣場等人時表現得唔耐煩，但相處過後大家都發現佢原來好感性兼有故事。孝良透露自己喺單親家庭長大，曾經靠綜援維持生活費，正因為咁嘅成長經歷，令佢好想搵到真愛成家立室，建立屬於自己嘅溫暖家庭。呢個坦誠嘅分享令其他參加者都對佢改觀，亦都解釋咗點解佢會咁渴望擁有穩定嘅感情關係。
網民熱議孝良背景 同情但擔心感情路難行
節目播出後，網民對孝良嘅反應好兩極化。有網民表示：「雖然孝良個頭開得唔係幾好，但我直覺佢會好投入同會有深刻嘅感情線喺後面」，亦有人同情佢嘅遭遇：「孝良個background原來咁慘，因為家庭問題所以想有自己屋企，咁依家所有嘢都make sense了」。不過亦有網民擔心：「咁嘅原生家庭孝良應該啲女會pass晒」、「不論男女如果對方係咁嘅背景應該唔敢掂」，反映出現實中單親家庭背景確實會為感情路帶來挑戰。
節目規則嚴格 手機沒收專注尋愛
《戀愛等高線》嘅規則都幾嚴格，參加者唔可以透露自己年齡同職業，手提電話亦會被沒收，要專注眼前事物。七位參加者Marco、Tracy、Wade、Kitty、Anthony、孝良同Maya會一齊親手整手繩，呢條手繩將會係未來表白時嘅小心意。喺咁靚嘅南美洲山脈環境下，佢哋要透過最原始嘅相處方式去了解對方，尋找真正嘅靈魂伴侶。
