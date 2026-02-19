戀愛等高線｜Cleo空降南美直接搶Marco Tracy瞬間變情敵關係緊張
《戀愛等高線》今晚（19日）最新一集迎來重大變化！孝良告白失敗離開後，三位新成員空降南美洲山脈，其中女參加者Cleo一出場就展現驚人攻勢，直接鎖定Marco開撩，令原本與Marco發展順利的Tracy瞬間陷入危機！
Cleo自爆興趣係談戀愛同打卡
新加入的Cleo在自我介紹時坦言：「我叫Cleo，星座處女座，但我覺得自己不像，因為我沒有潔癖，也沒有強迫症。」這位感情狀態A6、單身約4個月的女參加者，最大興趣竟然就是談戀愛同打卡，屬於對愛情有強烈憧憬、好享受拍拖儀式感的一類。她更直接表示自己比較粗心大意，希望找到一個細心懂得照顧人的伴侶，「照顧我多一點」的要求相當直接。
Marco成為Cleo首個目標 Tracy瞬間變情敵關係緊張
Cleo一踏入營地就毫不猶豫地主動出擊Marco，完全無視Tracy與Marco之前建立的良好關係。這個突如其來的變化令與Marco發展得頗順利的Tracy非常難過，三角關係瞬間形成。Cleo被節目組形容為「表白時從不猶豫，退出時優雅轉身」的類型，她在節目介紹中更表示「不想錯過你，更不想錯過那個勇敢的自己」，展現出積極主動的愛情態度。
Him曾參加《女神配對計劃》 三位新成員同時加入掀波瀾
除了Cleo外，今集還有兩位男參加者Him和Rizzy加入。其中Him更曾經參加過TVB的人氣戀愛綜藝《女神配對計劃》，擁有豐富的戀愛節目經驗。三位新成員的同時加入，勢必為原本已經複雜的感情關係網絡帶來更多變數，參加者們在南美洲壯麗的山脈間，將要面對更激烈的戀愛競爭。
網民熱議Cleo主動出擊 大讚勇敢但同情Tracy處境
節目播出後網民反應熱烈，不少觀眾都被Cleo的主動態度震撼。有網民留言「Cleo真係好勇敢，一入去就直接搶人」、「處女座無潔癖反而好特別」，但同時亦有人同情Tracy的處境，「Tracy同Marco發展得咁好，突然殺出個程咬金真係好慘」。
圖片來源：ViuTV、IG@cleooo7資料或影片來源：原文刊於新假期