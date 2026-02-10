戀愛等高線｜Kitty反轉魅力成功加分 自爆過去戀愛經驗
Kitty坦白約會感受 稱讚Wade係約會示範
Kitty形容同Wade嘅約會係「好好，簡直係約會示範」，兩人雪糕你一啖我一啖，睇落好sweet，但就話「未有驚喜同心動嘅感覺」。佢進一步解釋：「我覺得整件事都做得很好，沒有甚麼特別不好，在很常理之內，我沒甚麼驚喜。」呢個坦白嘅評價令人深思，究竟完美嘅約會是否就等於愛情嘅開始，定係需要更多意想不到嘅元素先可以觸動心靈。Kitty嘅真誠分享亦展現咗佢對感情嘅認真態度，唔會因為對方表現好就勉強自己產生感覺。
Wade大讚Kitty唔止識講爛Gag 符合理想型條件
Wade就對呢次約會有完全不同嘅感受，佢話見到Kitty另一面，「唔係剩係識得講爛Gag」，仲係Kitty身上見到「理想型其中一個criteria」。佢透露自己鍾意「經常笑的女生」同埋「長頭髮」，而Kitty正好符合呢啲條件。Wade仲話：「我覺得我對Kitty加分了，最初脫離後我只對她有很跳脫的感覺，原來兩個人相處時她有時會正正經經跟你聊天，開玩笑時又開玩笑，她不一定只有零和一百，可能她也會慢慢調節氣氛。」呢個評價顯示Wade開始欣賞Kitty嘅多面性格，唔再只係停留喺表面印象。
Kitty自爆戀愛經驗 中學三次拖拍完就收手
節目中Kitty亦都坦白分享自己嘅戀愛經驗，佢話自己「拍過三次拖，全都是發生在我中學時期」，而Wade就話自己「只拍過一次拖，兩、三個月而已」。Kitty進一步解釋自己嘅戀愛觀：「我覺得自己在某種程度沒有試過真的跟喜歡的人拍過拖，因為我真的很想體驗愛情這個詞語。」佢仲話自己係「一個很容易被人影響的人，如果對方很厲害，我會很厲害，但如果對方很差勁，你就會很差勁」，所以上一次戀愛「太受他影響，我覺得狀態不太好，所以我就很灑脫地主動分開」。呢個分享令人了解到Kitty對愛情嘅渴望同埋佢嘅自我保護機制。
Wade紳士表現獲讚 但未能觸動Kitty芳心
Wade喺約會期間表現相當紳士，Kitty都讚佢「挺認真地處理每一刻，因為我也感覺到他挺紳士，很體貼」，仲話「我覺得是一個不錯的約會示範，是很不錯的」。不過Kitty始終強調「純粹是我還沒有心動的感覺」，呢個誠實嘅回應反映咗愛情嘅複雜性，即使對方表現完美，但如果缺乏化學作用，就難以產生真正嘅心動感覺。Wade亦都坦言自己係「比較活躍的男生」，但「很害怕自己有很多話想說，不斷說Bilibba」，擔心會俾女生壓力，呢種細心體貼嘅一面令人印象深刻。
低溫笑匠Kitty追求有趣人生
被形容為「愛情路上的初心者」和「能量飽滿的低溫笑匠」的Kitty，單身2年的她興趣是「成為有趣、勇敢、忠於自己、出乎意料的人」。節目介紹她「世界太過沉悶，她只與有趣的人結伴同行」，顯示出她對生活和愛情都有獨特的追求。這位充滿正能量的參賽者，相信會為節目帶來不少歡樂時刻。