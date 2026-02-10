戀愛等高線｜Kitty反轉魅力成功加分 自爆過去戀愛經驗

ViuTV全新戀愛實境節目《戀愛等高線》今晚首播，由Mike導劉諾衡執導，參加者沿住南美洲山脈等高線展開接近一個月嘅浪漫徒步之旅，途經天空之城馬丘比丘、秘魯彩虹山等壯麗景點尋找真愛。第二集中，各位參加者分別與異性進行一對一約會，其中Kitty同Wade嘅約會成為焦點，而Kitty的反轉魅力成功令其加分！