戀愛等高線｜Marco Tracy山頂又嗌交 Maya花生友上身狂爆金句

ViuTV《戀愛等高線》最新一集（23日）播出後，網民紛紛表示「隔住個Mon都Feel到嗰種壓迫感」！9位參加者在行山過程中竟然形成2段三角關係，當中Marco同Tracy的情侶關係出現裂痕，而Wade、Kitty、Him的三角戀更加白熱化，加上Maya化身花生友狂數情侶不是，整個節目氣氛變得異常緊張，網民都話「好窒息啊」！