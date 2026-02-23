戀愛等高線｜Marco Tracy山頂又嗌交 Maya花生友上身狂爆金句
Marco Tracy山頂又吵架
Marco同Tracy原本在上山前都非常恩愛，更討論要在回程時候一起改機票，誰知在行山過程中關係急轉直下。Marco突然同Cleo邊行邊聊天，完全無視Tracy被Wade打到鼻子、弄傷腳時需要關心，令Tracy非常不滿。Tracy忍不住表示「你行開都可以講聲」，但Marco就辯稱自己沒有機會向Tracy講自己會行開，兩人因此爆發激烈爭吵。網民睇到都替Tracy不值，紛紛留言「Marco呢個行為真係好自私」、「Tracy受傷都唔理，仲有咩好講」；不過亦有網民認為Tracy太想控制Marco。
Wade孤單想燒手繩 Kitty Him甜蜜發展令人妒忌
Kitty和Him的關係發展得非常順利，兩人互相關心，Him更會問Kitty「你係唔係對人人都咁好？」，Kitty就曖昧回答「你可以觀察吓，我對每個女仔都幾好嘅」，之後又會餵Him食藥，甜蜜程度令其他參加者都側目。不過在節目初期曾經同Kitty有過稍微發展的Wade就顯得非常孤單，不但被完全忽略，更一度想燒掉原本打算表白時用的手繩，場面相當心酸。Kitty坦言Wade大致上都符合自己的標準，但就認為對方比較悶，直接KO了Wade的機會。
Maya花生友上身狂數狂爆金句
前幾集拒絕完孝良的Maya，在最新一集直接花生友上身，開始表達對Tracy和Marco這對情侶的強烈不滿。當Marco疑似高山症發作時，Tracy在旁指導Marco要如何躺平休息，Maya就忍不住吐槽「佢咁大個人，識點訓係最舒服架喇」。Maya更同Kitty討論時直言，製作組問到「你覺得與Marco一起的Tracy，有否變得比較討厭？」她毫不猶豫表示有覺得Tracy變得更加難接觸。
最令網民拍手叫好的是Maya的連環金句攻擊！當Tracy再上山前叮囑大家要督促Marco食飯時，Maya終於爆發，直接開火「幾大啊？仲要督促佢食飯？幼稚園啊？要氹啊？洗唔洗餵埋啊？」這番話立即引起大批網民共鳴，紛紛留言「Maya講出咗我心聲」、「終於有人敢講真話」、「呢啲情侶真係睇到人都嬲」。Kitty都有表示認為Tracy同Marco兩個都變差，是一段不良的關係，對互相沒有好的影響。
網民熱議三角戀劇情 大讚節目真實度爆燈
網民對今集的三角戀劇情反應熱烈，大家都表示「隔住個Mon都Feel到嗰種張力」、「呢種壓迫感真係好真實」。有網民分析指「Marco呢個行為真係好渣男」、「Tracy應該要醒覺喇」，亦有人支持Wade「Wade好可憐，明明係好人一個」。對於Maya的毒舌評論，網民更是一面倒支持「Maya講嘢好直接，我鍾意」、「終於有人敢講真話，唔係個個都扮和諧」。整體而言，觀眾都認為今集的戀愛線發展非常真實，完全展現出真人騷的魅力。