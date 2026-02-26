戀愛等高線｜Marco自製紙花表白Tracy成功 回顧首對CP情感波折揭二人年齡差

《戀愛等高線》播到第14集終於迎來首對成功配對！27歲Marco克服優柔寡斷性格，向22歲Tracy送上自製百合紙花和海豚戒指表白成功，兩人5年年齡差成為熱話。不過這段戀情並非一帆風順，期間經歷無數爭吵和誤會，更有同行參加者Maya化身「花生友」狠批兩人關係，金句連環爆引起網民熱烈討論。

Marco克服心理陰霾 自製禮物表白Tracy

Marco在表白時坦承自己是優柔寡斷的人，加上曾經受過傷害，所以不習慣表達愛意。相反Tracy經常主動表達感情，令他想向對方做同樣的事情。Marco特意摺製紙花百合和海豚戒指，因為Tracy曾說過表白不可以送玫瑰要送百合。Marco表白時說：「郭子欣，你要唔要同我返香港食壽司郎？」原來兩人都喜歡壽司，而Marco早前已預告會用這方式表白。Tracy接受表白時表示：「雖然你成日都叫我妹豬，但我都想成為你嘅心靈支柱，我想同你講無論發生任何事，我都會陪住你。」

2人感情拖拖拉拉充滿爭吵

兩人在節目中的戀情並非順利，經常出現爭吵和誤會。其中一次行山前兩人本來非常恩愛，更討論回程時一起改機票，但行山時Marco突然與Cleo邊行邊聊天，未能在Tracy被Wade打到鼻子弄傷腳時即時送上關懷。Tracy不滿表示：「你行開都可以講聲」，Marco則辯稱沒有機會向Tracy說自己會行開，結果又引發爭執。這種拖拖拉拉的相處模式令其他嘉賓和觀眾都看不過眼。

曾被Maya化身花生友狠批

前幾集拒絕孝良的Maya更直接化身「花生友」，開始表達對Tracy和Marco這對情侶的強烈不滿。當Marco疑似高山症發作，Tracy在旁指導如何躺平休息時，Maya忍不住說：「佢咁大個人，識點訓係最舒服架喇」。Maya更與Kitty討論製作組問題「你覺得與Marco一起的Tracy，有否變得比較討厭？」Maya直言有覺得Tracy變得更加難接觸，Kitty也認為兩人都變差，是一段不良關係，對彼此沒有好影響。

Maya爆金句批評Tracy照顧Marco 網民大讚中肯

Marco因身體不適沒有上山，Tracy上山前叮囑大家要督促Marco食飯，Maya繼續看不順眼，爆出金句：「幾大啊？仲要督促佢食飯？幼稚園啊？要氹啊？洗唔洗餵埋啊？」這番話引起大批網民共鳴，紛紛留言表示「Maya講得啱」、「27歲男人仲要人督促食飯真係幼稚」、「Tracy太過保護緊Marco」。不少觀眾認為Maya雖然毒舌但說中要害，質疑這段戀情是否健康。

網民發現兩人香港街頭拍拖 戀情延續至現實

有眼利網民發現Marco和Tracy已經在香港街頭經常一起出現，包括在賀歲杯等節目中都見過兩人蹤影，證實這段戀情已延續到現實生活中。

戀愛等高線 marco Marco向Tracy表白！（圖片來源：ViuTV）
Marco向Tracy表白！（圖片來源：ViuTV）
戀愛等高線 marco Marco覺得Tracy經常對自己很勇敢地表達愛意。（圖片來源：ViuTV）
Marco覺得Tracy經常對自己很勇敢地表達愛意。（圖片來源：ViuTV）
戀愛等高線 marco 最後送上自製海豚戒指（圖片來源：ViuTV）
最後送上自製海豚戒指（圖片來源：ViuTV）
戀愛等高線 marco Tracy都接受Marco的表白！（圖片來源：ViuTV）
Tracy都接受Marco的表白！（圖片來源：ViuTV）
戀愛等高線 marco 仲當場kiss！（圖片來源：ViuTV）
仲當場kiss！（圖片來源：ViuTV）
戀愛等高線 marco 之後大家一起到溫泉酒店休息。（圖片來源：ViuTV）
之後大家一起到溫泉酒店休息。（圖片來源：ViuTV）
戀愛等高線 marco 各位女參加者都大曬好身材（圖片來源：ViuTV）
各位女參加者都大曬好身材（圖片來源：ViuTV）
戀愛等高線 marco 凌凌就穿上白色泳衣。（圖片來源：ViuTV）
凌凌就穿上白色泳衣。（圖片來源：ViuTV）
戀愛等高線 marco 其實Marco同Tracy曾經經常吵架！（圖片來源：ViuTV）
其實Marco同Tracy曾經經常吵架！（圖片來源：ViuTV）

