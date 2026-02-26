戀愛等高線｜Marco自製紙花表白Tracy成功 回顧首對CP情感波折揭二人年齡差
Marco克服心理陰霾 自製禮物表白Tracy
Marco在表白時坦承自己是優柔寡斷的人，加上曾經受過傷害，所以不習慣表達愛意。相反Tracy經常主動表達感情，令他想向對方做同樣的事情。Marco特意摺製紙花百合和海豚戒指，因為Tracy曾說過表白不可以送玫瑰要送百合。Marco表白時說：「郭子欣，你要唔要同我返香港食壽司郎？」原來兩人都喜歡壽司，而Marco早前已預告會用這方式表白。Tracy接受表白時表示：「雖然你成日都叫我妹豬，但我都想成為你嘅心靈支柱，我想同你講無論發生任何事，我都會陪住你。」
2人感情拖拖拉拉充滿爭吵
兩人在節目中的戀情並非順利，經常出現爭吵和誤會。其中一次行山前兩人本來非常恩愛，更討論回程時一起改機票，但行山時Marco突然與Cleo邊行邊聊天，未能在Tracy被Wade打到鼻子弄傷腳時即時送上關懷。Tracy不滿表示：「你行開都可以講聲」，Marco則辯稱沒有機會向Tracy說自己會行開，結果又引發爭執。這種拖拖拉拉的相處模式令其他嘉賓和觀眾都看不過眼。
曾被Maya化身花生友狠批
前幾集拒絕孝良的Maya更直接化身「花生友」，開始表達對Tracy和Marco這對情侶的強烈不滿。當Marco疑似高山症發作，Tracy在旁指導如何躺平休息時，Maya忍不住說：「佢咁大個人，識點訓係最舒服架喇」。Maya更與Kitty討論製作組問題「你覺得與Marco一起的Tracy，有否變得比較討厭？」Maya直言有覺得Tracy變得更加難接觸，Kitty也認為兩人都變差，是一段不良關係，對彼此沒有好影響。
Maya爆金句批評Tracy照顧Marco 網民大讚中肯
Marco因身體不適沒有上山，Tracy上山前叮囑大家要督促Marco食飯，Maya繼續看不順眼，爆出金句：「幾大啊？仲要督促佢食飯？幼稚園啊？要氹啊？洗唔洗餵埋啊？」這番話引起大批網民共鳴，紛紛留言表示「Maya講得啱」、「27歲男人仲要人督促食飯真係幼稚」、「Tracy太過保護緊Marco」。不少觀眾認為Maya雖然毒舌但說中要害，質疑這段戀情是否健康。
網民發現兩人香港街頭拍拖 戀情延續至現實
有眼利網民發現Marco和Tracy已經在香港街頭經常一起出現，包括在賀歲杯等節目中都見過兩人蹤影，證實這段戀情已延續到現實生活中。