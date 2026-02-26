戀愛等高線｜Marco自製紙花表白Tracy成功 回顧首對CP情感波折揭二人年齡差

《戀愛等高線》播到第14集終於迎來首對成功配對！27歲Marco克服優柔寡斷性格，向22歲Tracy送上自製百合紙花和海豚戒指表白成功，兩人5年年齡差成為熱話。不過這段戀情並非一帆風順，期間經歷無數爭吵和誤會，更有同行參加者Maya化身「花生友」狠批兩人關係，金句連環爆引起網民熱烈討論。