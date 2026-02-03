Mike導豪言《戀愛等高線》係職業生涯最高峰 分享4字真言成節目愛情觀核心
Mike導演豪言《戀愛等高線》係職業生涯最高峰
Mike導演在訪問中毫不謙虛地表示：「我會形容戀愛等高線，它將會是我…不管多不多人看，但它將會是我覺得自己拍得最好的一個節目。」他解釋這個節目累積了他多年來的經驗、成功失敗及時間而做出來，更直言「我覺得它是我處理得最好的一個節目，職業生涯最高峰」。對於為何會製作戀綜，Mike導演坦言戀綜是他早期很想嘗試的題材，休息了一段時間後決定重新拿起這件事來拍。
「勇往直前」4字真言成節目愛情觀核心
當被問及節目愛情觀時，Mike導演毫不猶豫地說出「勇往直前」4字真言。他表示：「我希望無論遇到什麼問題，喜歡不喜歡的人，解決方法就是勇往直前。」這個簡單而直接的愛情哲學，正好呼應節目在極端環境下讓參加者展現最真實一面的設計理念。Mike導演認為在高海拔行山的艱難環境中，參加者更容易放下偽裝，用最坦誠的態度面對感情。
節目容許粗口因為導演「比較瘋狂」
Mike導演用「愛情、動作、紀錄片」三個關鍵詞形容《戀愛等高線》，並強調這是「最辛苦的戀愛節目」。他透露由於參加者要在行山過程中錄影，未必有時間和空間打理容貌，所以節目顏色比較廣闊。最特別的是，Mike導演容許參加者在節目中講粗口，當被問及原因時，他直率地回答：「因為我比較瘋狂。」這種真實不做作的拍攝手法，正是Mike導演一貫的風格。
雪山表白場面感動導演眼泛淚光
節目預告片中最震撼的片段，是有參加者在雪山上進行表白。Mike導演在旁觀看時激動得眼泛淚光，更在鏡頭前直言「令你眼泛淚光的原因是因為是真的，是真的」。他透露當初設計雪山表白環節時，認為成功機會只有「50、50」，沒想到真的有人這麼快表白，進度比預期良好。這個真實的愛情時刻，連經驗豐富的導演都被深深感動，足見節目的真實度和感染力。
《戀愛等高線》2月9日首播11位素人高海拔尋真愛
《戀愛等高線》將於2月9日在ViuTV首播，節目安排11位單身男女在高海拔地區進行30日徒步征途，完全脫離手機訊號及一切外界紛擾。參加者需要用最赤裸最坦誠的真面目朝夕相對，在極端環境下尋找真正的愛情。Mike導演希望透過這種設計，讓觀眾看到最真實的愛情萌芽及滋長過程，打造出與其他戀綜截然不同的節目效果。