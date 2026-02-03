Mike導豪言《戀愛等高線》係職業生涯最高峰 分享4字真言成節目愛情觀核心

Mike導演回歸ViuTV執導全新戀綜《戀愛等高線》，豪言這將是他職業生涯最高峰作品！節目將於2月9日首播，11位單身男女將在高海拔地區進行30日徒步征途，完全脫離手機訊號尋找真愛。Mike導演接受訪問時更分享「勇往直前」4字真言愛情觀，並透露節目容許參加者講粗口，因為「我比較瘋狂」！