戀愛等高線｜7位單身男女挑戰海拔6千米尋愛 節目組公開3大嚴格規則

ViuTV 全新戀愛真人秀《戀愛等高線》震撼登場！7位渴望愛情的單身男女將遠赴南美洲秘魯及厄瓜多爾，在海拔6,268米的極限環境下展開為期一個月的戀愛大冒險。節目的三項嚴格規則在首集就曝光，其中參賽者之一的孝良更一度落淚！