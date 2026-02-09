戀愛等高線｜7位單身男女挑戰海拔6千米尋愛 節目組公開3大嚴格規則
《戀愛等高線》 三大嚴格規則曝光：
1）參加者身份必須保密
《戀愛等高線》設有三項嚴格規則，首先參加者絕對不得透露年齡及職業，營造神秘感增加戀愛變數。節目開始時大家只能拿著小卡互相認識，見面後僅可講出自己名字，其他個人資料一律保密。
2）開始前必須上繳手機
第二項規則要求所有人上繳手機，專注眼前人事物，徹底斷絕外界聯繫。在上繳手機的關鍵時刻，參加者紛紛致電身邊重要的人作最後聯繫。Anthony選擇打給老闆交代工作，Maya則聯絡弟弟妹妹安排後續事宜，當中最令人動容的是孝良致電表哥，拜託對方照顧自己的愛狗。據了解，孝良在通話過程中情緒激動，甚至講到痛哭流涕，可見他對愛犬的深厚感情，亦反映出參加者對這趟戀愛之旅的重視程度。這個細節不但展現參加者的真實性格，更為節目增添人性化色彩。
3）特設殘忍表白環節
最震撼的第三項規則更是殘酷至極：節目設有特定表白環節，參加者可向心儀對象表白，但無論成功與否，表白一方都必須立即離開節目，堪稱「一擊即走」的高風險遊戲。
《戀愛等高線》 史詩級拍攝場景 挑戰地球最高點
《戀愛等高線》的拍攝地點絕對是節目最大賣點，製作團隊特意選擇南美洲秘魯和厄瓜多爾作為背景，途經多個世界級景點。參加者將踏足被譽為「天空之城」的馬丘比丘，感受古印加文明的神秘魅力；亦會挑戰壯麗奇特的秘魯彩虹山Vinicunca，在七彩斑斕的山脈中譜寫浪漫故事。最極限的挑戰是攀登欽博拉索山峰，這座海拔6,268米的火山是地球上最接近外太空表面的最高點，參加者需要在稀薄空氣中維持戀愛狀態，絕對是前所未有的考驗。
製作團隊強調《戀愛等高線》並非一般的甜蜜戀愛節目，而是一齣「名副其實的愛情動作紀錄片」。參加者將從熱帶山谷走到荒野雪原，每跨越一條等高線都代表情感的累積和昇華。節目希望呈現參加者最真實原始的情感狀態，愛情不只包含甜蜜剪影，更有泥濘、疲累與互相扶持的真實面貌。在記錄史詩級靚景的同時，製作團隊更著重捕捉參加者在極限環境下的情感變化，務求為觀眾帶來最震撼的視覺和心靈衝擊。