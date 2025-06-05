戀愛等高線｜ViuTV推與世隔絕戀綜 Marco被笑稱可以再戰 呢位受情傷女星自薦參加

近年戀愛綜藝節目席捲全球，除咗引起極多網民關注嘅《單身即地獄》外，TVB最近嘅《女神配對計劃》亦掀起熱話。今日（5日），ViuTV就於社交平台宣布，由人氣導演Mike導（劉諾衡）操刀嘅全新戀愛綜藝《戀愛等高線》即將開拍，引起唔少網民大推參加人選！