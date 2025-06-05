戀愛等高線｜ViuTV推與世隔絕戀綜 Marco被笑稱可以再戰 呢位受情傷女星自薦參加
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近年戀愛綜藝節目席捲全球，除咗引起極多網民關注嘅《單身即地獄》外，TVB最近嘅《女神配對計劃》亦掀起熱話。今日（5日），ViuTV就於社交平台宣布，由人氣導演Mike導（劉諾衡）操刀嘅全新戀愛綜藝《戀愛等高線》即將開拍，引起唔少網民大推參加人選！
戀愛等高線｜Mike導重磅回歸推與世隔絕戀綜
《戀愛等高線》以「與世隔絕」概念為賣點，參加者將踩入沒有手機訊號覆蓋嘅山林，並展開一段尋找真愛嘅旅程。除咗宣布將於8-9月開拍新戀綜之外，ViuTV亦同步招募參加者，並指只要符合以下條件即可參加：「條件一：真心想拍拖、條件二：年齡介乎18至40歲」。
不過當中最引網民熱議的，就莫過於文中落款「Mike」嘅字眼。現年30歲的Mike導（劉諾衡）以「格仔導演」聞名，因其在節目中以打格方式處理樣貌而得名，不過佢於2023年完成《無制限探險隊》後，就沉寂長達2年，因此今次重磅回歸拍攝心節目，就獲唔少網民直言超期待！
戀愛等高線｜網民爆笑力推戀綜常客Marco參加
《戀愛等高線》即將開拍嘅消息一出，唔少網民都紛紛在留言區推薦心水人選，當中更有唔少網民爆笑指戀綜常客Marco可以參加：「Marco又有機會嚟啦！」、「咁Marco要參加哦」、「Marco絕對係不二人選啦」、「呢啲戀愛綜藝點少得常客Marco！」
戀愛等高線｜呢位受情傷女星自薦參加
除咗Marco獲網民力推參加節目外，現年29歲嘅楊安妮（WinWin）亦留言自薦：「我可以玩嗎？」兼獲網民鼓勵：「機會來了！安妮！」
WinWin去年底與拍拖多年嘅男友KC（黃家灝）分手，WinWin隨後更於網台節目中透露與舊愛分手的傷痛經歷，更透露男方更曾帶新女友一起到WinWin最喜歡嘅餐廳吃飯，兼連環口出狂言hurt爆WinWin！
撰文：東方新地圖片來源：ig@ViuTV、《無制限探險隊》截圖、ig@soaplau、ig@marc_ip、ig＠__on.i、ig＠ivory_kinari_、YouTube@機動電視台資料或影片來源：原文刊於新假期