戀愛Staycation｜Vicky張嘉盈仙氣冧暈2萬Fans 收猥瑣留言：唔驚，由得佢
Vicky貌似薛凱琪朋友撐參賽
28歲的KOL Vicky樣子甜美，因貌似薛凱琪，獲近20,000位followers追捧，近日她有份參與ViuTV最新一部真人騷節目《戀愛Staycation》，一眾單身男女共處一屋，大玩長達兩星期的Staycation，八男女在兩星期分組單獨約會，為求真愛各人都使出渾身解數。日前Vicky接受《東方新地》訪問，談到家人和朋友點睇她參加戀愛真人騷？她笑言：「我冇同屋企人講係拍咩性質呀，費事解釋咁多啦！朋友都係兩睇，一方面覺得有機會就去玩吓，另一方面係叫我諗自己會唔會handle到俾人評論嘅壓力，不過佢哋我個人比較樂觀正面，所以都支持我參加。」
Vicky做過空姐現職秘書
Vicky在理工大學畢業，主修英文，副修韓文，甚有語言天份，她讀書時已獲垂青：「大學時開始有part time做model接吓job。」畢業後做過秘書，在國泰做過兩年空姐，可惜因為大裁員，因緣際會之下做了KOL：「我都好鍾意飛，好開心！除咗做KOL，我都有份正職做秘書。」在Vicky的IG有不少靚相和水着相，經常收到狂迷的猥瑣留言，她對此一笑置之：「唔驚，唔係見到真人，由得佢！」
Vicky有個Banker「豬隊友」
在Vicky的IG有位她稱為「豬隊友」的Stanley Siu，二人行為親密，問她是男朋友嗎？她笑言：「唔係，係好朋友！」據知Stanley是一名Banker，也是KOL，現年25歲，與Vicky關係匪淺，他在IG踢爆Vicky每年的生日願望是「出pool，過少奶奶生活！」談到擇偶條件，Vicky笑言：「成熟，會為自己做嘅決定同行為負責，有上進心，有安全感，個人夠穩陣，唔好悶，要高過我同年齡大過我。」咦！Vicky參加完《戀愛Staycation》會唔會好快願望成真出pool呢？
即睇網紅Vicky性感靚相：
單身網民期待：機會嚟啦飛雲
網民都對《戀愛Staycation》這節目充滿興趣，不停在社交網Tag自己的單身朋友，並附上「機會嚟啦飛雲！」等字句，其中麗英同專家Dickson都被網民狂Tag。而早前曾向張致恒（Steven）追債的𡃁模Naomi（馮鎵瀠），就慨嘆自己已非單身，話希望ViuTV開拍多些可以讓情侶們參加的節目。不過也有網民投訴這個節目年齡限定在18至35歲，認為這是在歧視超過35歲的單身男女。