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李文潔Liz曾戀渣男歌手 男方開口求包養 爆前度「食粉絲」搞出人命

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口罩小姐李文潔Liz擔任《戀講嘢》嘉賓，在節目中透露曾同奀星歌手拍拖的慘痛經歷，奀星不但伸手向她要錢，更搞大粉絲個肚，李文潔Liz遇上渣男認真不幸﹗

李文潔 李文潔Liz本身是一名模特兒，曾拍攝內衣廣告﹗
李文潔Liz本身是一名模特兒，曾拍攝內衣廣告﹗（圖片來源：IG＠limankit_lizli）

戀講嘢｜李文潔Liz爆歌手前度開過演唱會

今晚（12日）播出的第34集，節目請來口罩小姐「肥妹」李文潔（Liz）擔任嘉賓，分享她與一位奀星的愛情經歷。Liz曾在6年前透過朋友認識前度A君。A君是一名歌手，以前擁有很多粉絲，更舉行過演唱會。Liz欣賞他的才華，於是二人相識不久後便發展成戀人關係。

李文潔 李文潔Liz在《戀講嘢》中透露遇上世紀渣男的經歷﹗
李文潔Liz在《戀講嘢》中透露遇上渣男的經歷，對方是圈中人﹗（圖片來源：ViuTV）

李文潔Liz爆男方攤大手要錢

二人交往時，A君每日只是睡覺及飲酒，沒有努力爭取工作機會，相反Liz有很多模特兒工作，賺錢比男友多。A君見女友賺錢多，便伸手問女友要錢還債，更希望女友可以賺錢包養他。

李文潔 193郭嘉駿聽到李文潔Liz爆前度開口求包養，感到十分驚訝﹗
193郭嘉駿聽到李文潔Liz爆前度開口求包養，感到十分驚訝﹗（圖片來源：ViuTV）
李文潔 郭奕芯和譚凱倫聽到李文潔Liz的遭遇， 聽到目瞪口呆﹗
郭奕芯和譚凱倫聽到李文潔Liz的遭遇， 聽到目瞪口呆﹗（圖片來源：ViuTV）

奀星歌手「食粉絲」搞出人命

二人相戀一個多月後，A君突然告訴Liz自己有一個兒子。兒子的母親是A君的粉絲，他們曾是戀人關係，但女方懷孕後兒子交由女方照顧，而A君每個月靠父母給的零用錢交兒子贍養費。三位主持對A君「食粉絲」一事感到吃驚，193表示「食粉絲」為娛樂圈大忌，聲稱自己從未和粉絲交換過聯絡方法，因為藝人和粉絲之間應當保持距離。

李文潔 李文潔話自己都唔相信會遇到渣男﹗
李文潔話自己都唔相信會遇到渣男﹗（圖片來源：ViuTV）

賭命夫妻｜PTGF Liz李文潔起底！《鹹濕荒島俏博士》比堅尼索女開心Share

高䠷身材惹火的李文潔Liz，本身是一名模特兒，不時為ViuTV拍攝節目﹗ViuTV綜藝《賭命夫妻》播到第四集，繼之前找來一班PTBF幫人妻重拾拍拖甜蜜，接下來輸到人夫受考驗，ViuTV找來五位索女擔當PTGF引誘幾位丈夫，當中包括口罩小姐孖四以及本文介紹的Liz李文潔！

李文潔 賭命夫妻 Liz
（圖片來源：ViuTV《賭命夫妻》）

《鹹濕荒島俏博士》比堅尼索女＝Liz李文潔

今年初熱播的《ERROR自肥企画》帶來不少新臉孔，包括Dee哥的「自肥環節」《鹹濕荒島俏博士》女主角，之前神神秘秘只係影後尾枕，原來呢位身穿超性感黃色三點式的嬉水女郎，曾經參加過口罩小姐，就係Dee哥Team嘅「肥妹」李文潔（Liz）⋯⋯《ERROR自肥企画》主題曲MV由第一集開始就已經佈下伏線，鮮黃色比堅尼孖辮妹只見性感背面和心口，當時已經廣受談論，觀眾紛紛揣測係邊一位性感女Model：

李文潔 原來係Dee哥的「自肥環節」荒島求生女主角！
原來係Dee哥的「自肥環節」荒島求生女主角！
李文潔 《鹹濕荒島俏博士》目前只流出製作花絮，影片將於下周播出。
《鹹濕荒島俏博士》目前只流出製作花絮，影片將於下周播出。
李文潔 Liz 與 Dee哥在 「口罩小姐」時已有合作。
Liz 與 Dee哥在 「口罩小姐」時已有合作。
李文潔 Liz今年28歲。
Liz今年28歲。

Liz係上月《最後一屆口罩小姐選舉》的入圍佳麗，以「肥妹」之名被選入「Dee哥Team」 五強，到12強被淘汰，真名李文潔（Liz），今年 28歲， 身高170 cm。

李文潔 導演Mike在石灘邊追住Liz拍得好開心⋯⋯
導演Mike在石灘邊追住Liz拍得好開心⋯⋯
李文潔 今次Liz將會飾演荒島求生的「小助手」，但在花絮中就頗為寸嘴。
今次Liz將會飾演荒島求生的「小助手」，但在花絮中就頗為寸嘴。
李文潔 Dee哥好期待與索女「荒島留宿」 ，但求生技倆就得啖笑。
Dee哥好期待與索女「荒島留宿」 ，但求生技倆就得啖笑。
李文潔 有精明眼觀眾好快就估到荒島求生女主角係Liz
有精明眼觀眾好快就估到荒島求生女主角係Liz（圖片來源：limankit IG ）

（多圖）李文潔Liz美照大合集：

李文潔 《鹹濕荒島俏博士》將於下周上映！
《鹹濕荒島俏博士》將於下周上映！

ERROR自肥企画｜《鹹濕荒島俏博士》Liz李文潔性感比堅尼登場！

口罩小姐「肥妹」Liz 李文潔內衣show

之前Liz 亦有參加商場的內衣推廣活動，大展性感好身材：

李文潔（Liz）曾經係口罩小姐12強：

Liz的參選感想：「真係好開心有識得一班咁好嘅隊員，由一開頭大家覺得我地果隊好似甩皮甩骨錦，到第一次辯論比賽我哋係隊長@deegor_hkwa既英明領導下同組員既努力下終於威返一次比大家睇😁」

ERROR自肥企画｜《鹹濕荒島俏博士》Liz李文潔性感比堅尼登場！

092 肥妹｜真名：李文潔（Liz）年齡 28｜身高(cm) 170 ｜體重(kg) 50｜三圍(寸) 32 24.5 33.5
092 肥妹｜真名：李文潔（Liz）年齡 28｜身高(cm) 170 ｜體重(kg) 50｜三圍(寸) 32 24.5 33.5
李文潔 口罩小姐選舉 20強正式誕生
Dee哥嘅囡囡個個都高質！
李文潔 初參賽時的Liz
初參賽時的Liz

撰文：東方新地圖片來源：ViuTV、IG＠limankit_lizli

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