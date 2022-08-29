戀講嘢｜楊文蔚「跳高女神」曬十年愛情長跑 大爆男友曾出軌
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楊文蔚（Cecilia）現年27歲，為現役香港女子跳高運動員，近日竟然難得上ViuTV節目《戀講嘢》大談與拍拖十年男友Daryl的甜蜜點滴。原來二人於體育學院初相識，男友更曾經有一次出軌經歷，幸好大家沒有放棄彼此，Cecilia仲大爆二人對結婚已經有共識！
《戀講嘢》楊文蔚「跳高女神」與男友相識於體育學院
明晚（30日）播出的第54集，節目請來現役香港女子跳高運動員楊文蔚（Cecilia）擔任嘉賓，分享她與拍拖十年男友Daryl的甜蜜點滴。Cecilia分享中學時期，Daryl追求自己的甜蜜經過，二人於體育學院初相識，不久後Daryl於中秋節月圓之夜示愛，二人正式定情。
《戀講嘢》楊文蔚男友曾出軌
拍拖十年，二人亦曾遇到波折，Cecilia講述Daryl一次出軌經過，幸好二人沒有放棄彼此，從歸於好。Cecilia揚言二人已有結婚共識，希望自己出戰2024年巴黎奧運後，與Daryl共諧連理。
楊文蔚深情對話 感動落淚
節目的最後，Cecilia於鏡頭前對Daryl深情對話，忍不住感動落淚。
楊文蔚跳高能力出眾 轉校女拔萃代表出賽
楊文蔚出身基層，中學時期原本就讀樂善堂楊葛小琳中學，當時被體育老師發現她的彈跳力好，就讓她加入跳高校隊，後來因為跳高成績出眾，中五就轉校到拔萃女書院，但後來因英文成績不佳而要重讀中三，2012年是她最後一年代表拔萃女書院參加跳高公開賽，最後亦成功奪得學界冠軍。
常見問題
「跳高女神」楊文蔚男友係咩人?
楊文蔚難得上ViuTV節目《戀講嘢》分享與拍拖十年男友Daryl的甜蜜點滴，提到二人於體育學院相識……詳情請看
楊文蔚原本不是就讀拔萃女書院?
楊文蔚出身基層，中學時期原本就讀樂善堂……詳情請看