戀講嘢｜楊文蔚「跳高女神」曬十年愛情長跑 大爆男友曾出軌

楊文蔚（Cecilia）現年27歲，為現役香港女子跳高運動員，近日竟然難得上ViuTV節目《戀講嘢》大談與拍拖十年男友Daryl的甜蜜點滴。原來二人於體育學院初相識，男友更曾經有一次出軌經歷，幸好大家沒有放棄彼此，Cecilia仲大爆二人對結婚已經有共識！